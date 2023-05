La carta de Cristina Kirchner volvió a poner a Kicillof como una opción presidencial y no se descarta su candidatura

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof (Franco Fafasuli)

La ratificación de Cristina Kirchner de que en las próximas elecciones no será candidata volvió a poner la atención sobre la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El mandatario bonaerense sigue en el ruedo de nombres de presidenciables del Frente de Todos por una condición pragmática. Es la figura del espacio oficialista que más votos junta, sin la Vicepresidenta en la cancha, según distintas encuestas. Todas las opciones son posibles y por eso el mandatario provincial-que busca ir por la reelección- todavía juega a su favor con la potestad de poder desdoblar la elección local de la nacional.

La definición de un desdoblamiento llegará, eventualmente, una vez que se conozca la estrategia electoral del Frente de Todos: si habrá PASO para definir candidato presidencial del oficialismo o si finalmente se acordará una opción de síntesis y unidad. La fecha clave podría ser, entonces, el 24 de junio. “Si antes se definen las candidaturas veremos”, dicen cerca del gobernador ante la consulta de Infobae. La definición de nombres es la llave que destrabará la situación.

Si Kicillof quisiera desdoblar la elección bonaerense de la nacional puede hacerlo, tiene esa potestad por ley y su convocatoria tiene que ser 90 días antes de la fecha elegida. Si el mandatario adelantara los comicios aparece como deadline el 15 de julio como último día posible. En La Plata repiten que después del 24 de junio se terminará de definir el tema. Por eso, cada vez que Kicillof es consultado sobre el tema la respuesta es la misma: “Es una posibilidad”.

Te puede interesar: Sorpresa: una encuesta posicionó a Axel Kicillof como el principal candidato a Presidente del Frente de Todos

El plan ideal y menos complejo para Kicillof hubiera sido que la ex presidenta sea la candidata del oficialismo. Eso lo corría de las posibilidades nacionales y además desarticulaba de la opción de un desdoblamiento. Sin embargo, en la tarde noche del martes la titular del Senado decidió mover políticamente.

Axel Kicillof con un grupo de intendentes de la Primera y Tercera sección electoral

“Desdoblar es una opción. Estamos dentro de los tiempos de la ley. Ayer se quejaban de que no fijábamos las fechas de elecciones. Yo les digo que tengan apego a la ley. Si la ley dice que lo puede hacer 90 días antes de las elecciones, está cumpliendo con las competencias”, planteó el jefe de Asesores del gobierno bonaerense, Carlos Bianco, este miércoles en declaraciones a AM750.

El mensaje del funcionario -mano derecha de Kicillof- tiene como destinatario a Juntos, que este martes realizó una conferencia de prensa para pedirle al gobierno que defina la fecha de las elecciones provinciales y “no especule” con el calendario electoral. La información que llega a la oposición es que efectivamente el gobernador esperará hasta el último día posible para hacer la convocatoria. “No podemos permitir que detrás de un comicio electoral, donde se van a elegir los intendentes además del próximo gobernador, nos tenga a merced de una especulación política de su alianza electoral dependiendo de quiénes van a ser los candidatos de una alianza electoral”, planteó el presidente del bloque de senadores provinciales de Juntos, Alejandro Rabinovich.

Pero en el universo del Frente de Todos las visiones son varias y más aún después de la carta de Cristina Kirchner. “No está descartado lo de Axel como candidato nacional, es cierto que es el que tiene más intención de votos de los nuestros”, le dice a Infobae un intendente de la Tercera sección electoral. En la gobernación bonaerense advierten que tiene que ver con un deseo de los intendentes que otra cosa. Con tres años de gestión compartida, los intendentes ya asumieron que su vínculo político con Kicillof no se modificará. Dejan trascender, también, que el mandatario provincial los necesita para asegurar su reelección, más allá de los respaldos sindicales y de distintos sectores que viene recolectando el gobernador.

Sin embargo, tras la decisión de Cristina Kirchner -que además aplacó el Congreso del Partido Justicialista nacional que minutos antes de la publicación de su carta, cantaba por “Cristina presidenta”- en distintos puntos del conurbano aparecieron pintadas que rezaban “Wado con Cristina 2023″. Los intendentes que tienen un acuerdo con el kirchnerismo son responsables implícitos de este operativo de la política clásica en tiempos electorales.

Las pintadas “aparecieron” en los municipios de Lomas de Zamora, Merlo, Pilar, Brown, Florencio Varela, Malvinas Argentinas y San Vicente. Semanas atrás, De Pedro estuvo reunido con el Jefe de Gabinete bonaerense e intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Un encuentro apenas comunicado con un par de fotos de ambos dirigentes sonrientes. ¿Los intendentes ya definieron jugar con De Pedro? La respuesta es que no y tampoco todos los intendentes piensan y analizan de la misma forma.

Martín Insaurralde y Wado de Pedro en Lomas de Zamora

Algunos, y más aún después de la definición de CFK, apuestan a unas PASO para elegir el presidenciable del oficialismo. Otros creen que todavía la titular del Senado puede decir que sí. “Hay que salir a la calle, hay que decirle a Cristina que hay agua en la pileta. Ella con toda la sabiduría tomará la decisión que tenga que tomar, será la mejor para nosotros y la Argentina entera”, dijo este miércoles el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, en la conferencia que el kirchnerismo realizó para ratificar la marcha del próximo 25 de mayo.

Kicillof no se someterá a una PASO nacional, pero no tiene inconvenientes de ir a una provincial. El kirchnerismo ahora unge a la ex mandataria como conductora y decisora única del espacio. En esa estrategia también se embarca el ex ministro de Economíoa. Para el 25 de mayo se espera una masiva movilización a Plaza de Mayo. Hablará la Vicepresidenta y la intención es que marque una estrategia electoral. Su hijo, el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, contestó al pedido de un congresal del PJ bonaerense -Gastón Harispe- de que las candidaturas se definan en una Primaria. El jefe de La Cámpora planteó que si bien las PASO son una herramienta que se crearon en el gobierno kirchnerista, importaba más el plan de gobierno a seguir qué cómo elegir a quién lo tenía que llevar adelante.

El ministro de Economía, Sergio Massa, pidió que no haya PASO, que las diferencias políticas se tienen que resolver puertas adentro. Dice, también, que él no puede ser candidato mientras esté al frente de Economía. En la provincia de Buenos Aires, sus dirigentes anhelan que el ex intendente de Tigre sea el candidato de la síntesis. Políticamente, vienen trabajando en acuerdo con el kirchnerismo. “Hasta el 24 -de junio- estamos acá, después veremos”, deslizó un massista que este sábado formó parte de la comitiva que Massa envió como invitada al congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires en La Matanza.

Seguir leyendo: