Javier Milei y Victoria Villarruel hablaron de sus propuestas de campaña: economía, protestas sociales, tenencia de armas y aborto

La fórmula libertaria: Javier Milei presidente, Victoria Villarruel vice

Javier Milei y Victoria Villarruel son hasta el momento la primera fórmula presidencial confirmada de la política argentina que competirá en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto y, muy probablemente, disputen las generales del 22 de octubre. De cara al inicio de la campaña electoral, los diputados nacionales de La Libertad Avanza hablaron de sus principales propuestas.

Invitados al programa A Dos Voces (TN), revelaron que la fórmula que fue confirmada esta semana “ya estaba definida” desde hace tiempo pero que aguardaban “el momento adecuado para hacer el anuncio”. “Victoria tiene una gran capacidad, manejo, conocimiento y expertise en temas de seguridad”, señaló el economista remarcando que de esta forma “les ofrecemos a los argentinos una fórmula presidencial que ataca de lleno de manera idónea los principales temas de la Argentina”. “A nosotros nos caracteriza la defensa del derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad”, agregó Milei.

“Si ganamos las elecciones tenemos el aval popular para hacer lo que estamos proponiendo. Somos transparentes y claros, si ganamos hay un mandato claro para bajar la inflación y avanzar con los temas de inseguridad”, continuó el diputado quien se preguntó si en un eventual gobierno suyo Juntos Por el Cambio “se va a asociar con los kirchneristas” para bloquear el Congreso. “Si bloquean, nosotros vamos a tomar las medidas como para seguir avanzando en las cosas que hay que hacer. Iremos por un referéndum, si no lo aprueban van a tener que explicarle a la sociedad por qué no quieren que la gente vote”, arremetió.

En este marco, aseguró que “el ajuste se lo vamos a cargar al sector público, no al privado” y que irán “en contra de las jubilaciones de privilegio”.

Por su parte Villarruel anticipó que “el kirchnerismo va a dejar tierra arrasada” y consideró que si La Libertad Avanza llega al gobierno debería tener “el apoyo de Juntos Por el Cambio”.

Los precandidatos libertarios hablaron también de la propuesta de desregular el marco normativo y facilitar la libre portación de armas para que la ciudadanía se defienda ante casos de inseguridad. Milei aclaró: “No me gustan las armas, pero quién soy yo para prohibirle el derecho al otro de tomar una decisión en esa línea”. Mientras que Villarruel contó que ella es “tenedora de armas” y si bien dejó en claro que “no podés hacer lo que querés”, advirtió que “en Argentina por una botella de sidra te matan”.

Milei y la titular del Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires aseguran coincidir “en el 95% de las cosas”. “Nos elegimos los dos, tuve la suerte que ella también decidiera acompañarme”, celebró él. “Van a ver una perfecta división del trabajo, estamos alineados”, agregó.

Con respecto a los cortes de calle, Villarruel manifestó: “No criminalizamos la protesta social pero las leyes son para todos. La 9 de Julio no se puede ocupar mas, basta de tolerar lo intolerable”. En ese sentido prometió que “los cabecillas” de las organizaciones sociales “van responder penalmente” en un eventual mandato libertario. Por su parte, Milei aprovechó el tema para criticar a Horacio Rodríguez Larreta: “Es un cobarde que no tiene las agallas para enfrentarme, un gran mentiroso. Dice que en su gobierno no va a haber mas piquetes y tiene todos los días cortada la Ciudad. La política es un negocio roñoso y hay personas que con tal de ganar están dispuestos a hacer y decir cualquier cosa”.

Ambos ratificaron su postura en contra del aborto. “¿Qué libertad hay si no hay vida?”, cuestionó la diputada nacional. Mientras que el economista enfatizó: “Nosotros somos provida. Matar al niño dentro del vientre de la madre es asesinato”. “Queremos que cualquiera que vaya a nacer tenga ese derecho”, acotó Villarruel, quien también cargó contra la Educación Sexual Integral: “No educa”.

Consultado por la candidatura de El Dipy a intendente de La Matanza, Milei dijo que el cumbiero es su “amigo” y que “las negociaciones están muy avanzadas”. “Falta ponerle el moño pero habló con el jefe”, agregó en referencia a su hermana, Karina Milei. “Sería un gran intendente para La Matanza. Es un gran ser humano, somos amigos, ha crecido mucho y creemos que puede dar un batacazo en un bastión peronista que ponga en jaque a la provincia y a la elección” para el oficialismo.

No obstante, evitó dar definiciones sobre a quién postulará a la gobernación bonaerense. Ratificó que no será el abogado Fernando Burlando, y Villarruel agregó que “no hay nada definido”.

Milei cerró la entrevista asegurando que el Frente de Todos quedará tercero en las elecciones 2023. “Los vamos a meter en una derrota histórica que podría implicar el fin el kirchnerismo. Están desesperados, están viendo que le estamos haciendo un estrago”, concluyó el candidato a presidente.

