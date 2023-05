El Dipy está a un paso de ser el candidato a intendente de Javier Milei en La Matanza

El cantante siempre se mostró cerca de La Libertad Avanza

A semanas del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, y mientras avanzan las negociaciones para encontrar a un candidato a gobernador, Javier Milei ya tendría a una figura fuerte para competir por la intendencia de La Matanza: David Adrián “El Dipy” Martínez.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes cercanas a La Libertad Avanza, las conversaciones entre ambos están progresando y el cantante de cumbia estaría a un paso de aceptar ser la cabeza de la lista en el municipio más grande y más poblado del territorio bonaerense.

El popular músico, que siempre se mostró cerca del espacio, viene reuniéndose desde hace tiempo con el diputado nacional, quien en cada encuentro le recomienda un libro de economía que luego los dos debaten la próxima vez que se ven.

Te puede interesar: Javier Milei presentó sus propuestas: recorte de jubilaciones, privatizaciones y arancelar la salud pública

Fue así como conversaron, por ejemplo, sobre Economía en una lección, Lo que debemos saber sobre la inflación y La conquista de la pobreza, de Henry Hazlitt, y 4 mil años de controles de precios y salarios, de Robert Schuettinger y Eamonn F. Butler.

El cantante de cumbia se mostró siempre cerca de Milei

Fue en una de estas charlas, de la que también participó la hermana del diputado, Karina Milei, que está a cargo del armado y la campaña del precandidato presidencial, que el líder de La Libertad Avanza le propuso directamente ser su caballo de batalla en La Matanza, uno de los municipios más difíciles para la oposición, ya que está gobernado desde hace décadas por el peronismo.

“Estamos hablando con Javier. Están ya avanzadas las charlas. Pero por ahora es solo eso”, confirmó en diálogo con Infobae el conocido cumbiero, que en estos momentos se encuentra grabando su próximo disco.

El cantante se mostró en varias ocasiones junto a Milei e incluso fue quien abrió con un show musical el acto que el economista encabezó el año pasado en la cancha de fútbol del club El Porvenir, en Gerli, que fue el primer evento masivo que realizó en el Conurbano bonaerense y, al mismo tiempo, fue el punto de quiebre con algunos sectores del liberalismo que le recriminaron la poca participación de la militancia, como fue el caso del analista de mercado Carlos Maslatón.

Te puede interesar: Elecciones en Tierra del Fuego 2023: impugnaron las boletas de dos concejales de Javier Milei, que perderían sus bancas

Adrián Martínez, hijo único de Nilce y Cacho, nació en Gualeguaychú, Entre Ríos, pero creció en La Tablada, justamente, en el partido bonaerense de La Matanza, por lo que conoce el distrito, aunque se mudó varias veces.

El diputado nacional todavía tiene que definir quién será su candidato a gobernador (Franco Fafasuli)

“El apodo de ‘El Dipy’ me lo puso el tío de un amigo del barrio cuando yo era muy chico. En su momento no se me ocurrió preguntarle por qué. En la adolescencia quise indagar, pero volvía poco a mi primer barrio. Es que mi amigo Sebastián había fallecido y me ponía muy triste. Pero un día me animé y fui a buscar a su tío para sacarme la duda. No tuve suerte: también había muerto. Desde entonces sigo con la duda: ¿por qué me dicen El Dipy?”, contó tiempo atrás, durante una entrevista con Teleshow.

En aquella oportunidad, también habló de la posibilidad de incursionar en la política:

—¿Alguna vez te ilusionó alguien?

—Estoy muy descreído. Desde el 83 hasta hoy, cuando ganan todos dicen lo mismo: ‘Nos dejaron un país en ruinas’. ‘¿No sabías? ¿Para qué te postulaste?’, pienso. Cuando están en la oposición tienen toda la solución y cuando están en el gobierno, ninguna. Pero no es algo exclusivo de este gobierno. Es de este, del que pasó, del que va a venir… Todos tienen una excusa.

—Si te llaman para hacer música, ¿aceptás?

—No.

—¿Con nadie?

—No mezclo la música con la política. La música es una cosa. Mi trabajo, mi pensamiento o lo que yo opine, otra. No soy Copani.

—Y si te llaman para hacer política…

—Me han llamado, pero no estoy preparado.

—¿Tenés miedo de que te usen? Sos un músico popular que tiene llegada.

—No… Es que no estoy preparado para aguantar esta presión hoy. Fíjate que solamente opinando es muy difícil.

Ahora, luego de varios encuentros con Milei y de haber aparecido en diferentes programas cuestionando duramente al actual Gobierno, El Dipy estaría a un paso de aceptar ser el candidato de La Libertad Avanza en La Matanza.

Mientras tanto, el equipo del economista sigue analizando posibles nombres para competir por la gobernación bonaerense y en los próximos días, cuando Karina Milei vuelva de un viaje al exterior, se reuniría con Carlos Kikuchi, al frente del armado nacional, y con Sebastián Pareja, que ordena al espacio en el territorio bonaerense.

Fuentes cercanas a las negociaciones aseguraron que la posibilidad de que el propio Pareja sea el candidato en la provincia ya quedó completamente descartada, por lo que continúa la búsqueda de algún dirigente fuerte que ocupe ese lugar.

Seguir leyendo: