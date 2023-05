Daniel Scioli: “Quiero que la gente ordene mi candidatura a través de las PASO”

Daniel Scioli se centró en las internas dentro del Frente de Todos (FDT) (REUTERS/Tomas Cuesta)

En medio de una fuerte interna del Frente de Todos (FDT) de cara a la celebración de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Daniel Scioli volvió a resaltar la importancia que tiene la instancia electoral en la definición de la próxima figura política que suceda la administración de Alberto Fernández. Tal como lo había hecho meses atrás, el político reafirmó su interés en ser una de las opciones que se presenten en agosto, tras asegurar que confía en el poder de voto del pueblo.

“Quiero que la gente ordene mi candidatura a través de las PASO”, señaló el embajador argentino en Brasil al remarcar que era vital para la salud del partido que se abran los caminos, para que todos los representantes que deseen participar tengan la posibilidad de hacerlo. En este sentido, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires remarcó el deseo de varios funcionarios provinciales de ser parte de la contienda que se celebrará el próximo 13 de agosto.

Scioli reconoció que dentro de la agrupación política se encontraría un crisol de opiniones dispares, por lo que insistió en que “es muy importante que se resuelva, que sea participativa y amplia”. Asimismo, el pre candidato a presidente de la Nación sembró el optimismo frente a sus compañeros de militancia al afirmar: “Tenemos que participar, tenemos camino, no tenemos que cerrarnos”.

Bajo la misma línea, el embajador opinó que la mejor alternativa, para evitar el quiebre del FDT, sería que la gente decida. “El candidato único es el pueblo, al pueblo hay que darle todo el poder para que decida, para que ordene las candidaturas”, postuló Scioli durante su aparición en el programa de Todo Noticias (TN) “A Dos Voces”. Al mismo tiempo, el ex motonauta admitió: “Ahora estamos en nuevos problemas y hay que reconocer que la gente la está pasando mal”.

Por otro lado, Daniel Scioli decidió ir más allá al mencionar algunos de los objetivos que se plantearía combatir, en caso de que ganara las PASO y las posteriores elecciones de octubre. “Yo tengo una serie de iniciativas para fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), repatriación de los capitales, generar mayores inversiones y darle mayor productividad”, enumeró.

El embajador de Brasil depositó su confianza en los votantes

Durante la entrevista, Sioli reveló cuál sería el primer problema que buscaría combatir, luego de manifestar que el panorama político, económico y social era distante al que se presentaba en las elecciones de 2015 que lo enfrentaron contra Mauricio Macri. “Tenemos que mejorar los salarios y bajar la inflación”, señaló al recordar el dato de que, en aquel contexto, el territorio gozaba de “el salario más alto de Latinoamérica”.

“Que quede claro lo que represento la defensa de los trabajadores, de sus derechos, de la industria nacional, de todo lo que significa un país reconstruido”, se identificó el canciller, tras rememorar que, durante su gestión como gobernador de Buenos Aires, habría tenido un trabajo sostenido con las PyMES. “Saben muy bien como las defendí, se duplicaron los parques industriales”, mencionó como parte de los logros de su gestión.

Scioli y Macri durante la definición del ballotage del 2015 (AFP)

Sin embargo, la derrota que sufrió Scioli en el ballotage contra el líder del PRO en 2015 es un fantasma que lo persigue hasta estos días. Aunque el político desmintió que fuera un episodio que no lo dejara dormir al considerar que “la gente bajo la palabra ‘cambio’ tuvo una gran desilusión”. Pues, el ex legislador analizó que “Macri encaró una campaña porque sentía que la gente no quería cambiar todo, quería cambiar algunas cuestiones”.

Incluso, Scioli repasó el viejo enfrentamiento político que sostuvo con la también ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, quién lo había chicanear sobre su popularidad en el pueblo al remarcar que, actualmente, es el candidato que más votos ha llegado a obtener en la historia de la región. “El pueblo va a querer votar en defensa propia, no va a querer la dolarización, la quita de derechos y yo soy la garantía de confianza”, apuntaló su candidatura bajo la experiencia en el terreno que lo avalaría.

