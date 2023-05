La interna entre Bullrich y Larreta quedó una vez más expuesta en el cierre de listas para candidatos a gobernador en Santa Fe

Maximiliano Pullaro y Carolina Losada se disputarán la candidatura para suceder a Omar Perotti en la PASO del 16 de julio

En Santa Fe, no habrá un beso de Horacio Rodríguez Larreta a Patricia Bullrich como lo hubo en Córdoba en el lanzamiento de Luis Juez como único candidato de Juntos por el Cambio a gobernador. El cierre de listas en la provincia litoraleña del frente opositor Unidos para Cambiar Santa Fe que se definió este viernes dejó expuesta la interna de Juntos por el Cambio. “Hoy es como Central vs Newell’s. Estás con uno o estás con otro”, resumió un dirigente nacional oriundo del distrito santafesino, cuarto en peso electoral en el país con el 8% del padrón nacional.

De cara a las PASO locales que se realizarán el 16 de julio, un mes antes de las nacionales, y en las que podrán votar 2,8 millones de personas, se inscribieron tres listas a gobernador por ese frente para suceder al peronista Omar Perotti. La oposición tiene chances de ganar en las elecciones generales del 10 de septiembre por la penetración del narcotráfico en la vida cotidiana y la crítica situación económica.

Llamado anteriormente Frente de Frentes, esta alianza opositora incluye además del PRO y la UCR, al socialismo, entre otras fuerzas, aunque no a la Coalición Cívica que se autoexcluyó. Lilita Carrió lo justificó en “las vinculaciones con el narcotráfico” de dirigentes provinciales opositores, según afirmó sin dar nombres.

Tras la inscripción de listas en la Justicia electoral, los candidatos de Juntos que habían competido en las PASO del 2021 para senador nacional, van hoy en fórmulas cruzadas en la provincia: Carolina Losada y Federico Angelini, quienes cuentan con el apoyo de Bullrich; y Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, que tienen el respaldo de Larreta. Sin embargo, a través de sus redes sociales, el jefe de Gobierno porteño felicitó esta tarde a los cuatro precandidatos protagonistas de la interna opositora. “¡Vamos a dar la pelea por los santafesinos y a transformar la provincia para siempre!”, sostuvo en un intento de apoyar la competencia. Pero no acompañó el posteo con ninguna foto. Sí había publicado a principios de mes una foto con Pullaro, y otra la semana pasada en apoyo a la dupla que conformó con Scaglia.

Losada, hoy senadora nacional, está referenciada en el sector de la UCR llamado “Grupo Malbec” por la foto conjunta de la Vendimia en Mendoza con Bullrich. Angelini es diputado de mucha confianza de Bullrich e integra su equipo de campaña a nivel nacional. La foto de la ex ministra de Seguridad con ambos después del anuncio de la fórmula la primera semana de mayo no tardó en llegar a la redes. Angelini celebró el respaldo público y aseguró que, según las encuestas que manejan, “Patricia mide muy bien en Santa Fe. Tiene 20 contra 8 de Larreta”.

Si bien no lo dice en público, Losada no apuesta a la candidatura de Gerardo Morales a la presidencia, pese a ser de su mismo partido. No tiene casi fotos con él, y no fue a su acto de lanzamiento en el teatro porteño Gran Rex. Le ve pocas chances y números muy bajos en las encuestas. “Está muy aislado”, les dijo a sus colaboradores y, según su análisis, no tendría el apoyo de la mayoría de la UCR, a excepción del sector de Martín Lousteau.

Losada y Angelini recibieron el apoyo explícito de Bullrich

La fórmula Losada-Angelini lleva como cabeza de lista a diputados provinciales al senador radical Dionisio Scarpín. Ex intendente de la localidad de Avellaneda, acompañó a Losada en la boleta de senadores del 2021. Con arraigo en el norte santafesino, donde se hizo conocido en el conflicto con Vicentín por su apoyo a la empresa, fue clave para aportarle los votos que permitieron dar el batacazo a la periodista en las elecciones de ese año, cuando se impuso con el 40%. “Su presencia le da fortaleza a la fórmula que encabeza Carolina”, auguran en el PRO provincial. En las PASO de esas legislativas, Losada no había tenido el apoyo de ningún referente nacional, como sí lo tiene ahora de Mauricio Macri en su aspiración de llegar a la gobernación santafesina. Ambos se juntaron en el aeropuerto cuando el ex mandatario visitó hace poco esa provincia, y le transmitió que la acompañaría en su decisión.

Por el otro sector, Pullaro-Scaglia llevan como cabeza de lista de diputados provinciales al también radical José Corral, quien fuera el cuarto precandidato a senador de Juntos en las PASO del 2021. Pullaro fue ministro de Seguridad de la gestión del fallecido Miguel Lifschitz, entre 2015 y 2019, y perteneciente al ala radical de Lousteau. Scaglia es actual vicepresidenta del PRO santafesino.

En el entorno de Pullaro se muestran confiados con los números de intención de voto que manejan. “Estamos 5-6 puntos arriba”, aseguran. Y también apuestan a sus recorridas en el norte de la provincia, una zona históricamente peronista. “No va a pasar lo mismo que en las PASO, cuando Losada tuvo los votos de Scarpín, que es de ahí”. Recuerdan que Pullaro perdió la interna en el 2021 con la periodista por alrededor de un punto, lejos de Angelini que llevaba como segunda en su boleta a Amalia Granata (del partido Vida). La mediática diputada ahora busca renovar su banca como legisladora provincial, pero por fuera de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Si bien se especulaba con que Rodríguez Larreta buscaría permanecer neutral en la disputa santafesina, la foto que se sacó con Pullaro dos días después del lanzamiento de Losada, derribó esa apuesta. El ex ministro de Seguridad santafesino es hombre de Lousteau y cuenta su apoyo explícito: lo nombra frecuentemente en sus intervenciones en los medios. “Aunque la discusión es provincial, la foto con Larreta suma”, celebran cerca de Pullaro.

El jefe de gobierno porteño tiene una alianza no explicitada con Lousteau, a quien ve como su eventual sucesor en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso le garantizó igualdad de condiciones en la competencia porteña, con las elecciones concurrentes para cargos locales, a cambio de apoyo a su candidatura presidencial. La presencia de Larreta junto a Lousteau y Morales en el triunfo de su candidato en Jujuy fue un gesto más que evidenció ese acuerdo del sector moderado de Juntos, enfrentado a los halcones del bullrichismo y el macrismo.

El diputado nacional Álvaro González, uno de los hombres de máxima confianza de Larreta, tuvo un rol clave en esa foto con Pullaro. Uno de los principales argumentos que habría esgrimido a favor de ese apoyo fue la “territorialidad” del ex ministro “en 200 pueblos de la provincia”, así como “su estructura institucional”. Al hoy precandidato le responden 6 de los 10 diputados provinciales de la UCR y 4 de los 6 senadores radicales. En el entorno de Larreta creen que “Losada cerró con Macri su candidatura” por lo que “no le quedaba margen para jugar con ella”. La designación de Angelini tres días después del lanzamiento de la periodista fue leída como una confirmación de esa sospecha. “Pasó a ser la fórmula de Patricia”, aseveran.

Tweet de Larreta en apoyo a Pullaro y Scaglia

Quienes hablan diariamente con Losada niegan que la fórmula “se haya acordado con Macri” y aseguran que el ex presidente solo la consultó sobre qué quería hacer, pero en ese momento ella aún no lo tenía decidido. Y aseguran que “Horacio la llamó media hora antes de subir el video de su lanzamiento para ver si quería acompañarlo en la fórmula como candidata a vicepresidente”. El apoyo posterior del jefe de gobierno porteño a Pullaro - según la lectura de la periodista y precandidata - se debió a que “tuvo que salir a contrarrestar las críticas que recibió después de su tweet felicitándola por su lanzamiento”.

En el entorno de la periodista rechazan cualquier posible acuerdo futuro con Pullaro por “cuestiones oscuras respecto a su desempeño como ministro de Seguridad en la provincia”. Y creen que el socialismo perdió las elecciones en 2019 con Antonio Bonfatti a manos de Perotti por el tema de la inseguridad, el área que estaba bajo el mando de su hoy rival en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Sin acuerdo con el socialismo

Las dos fórmulas de Juntos exploraron acuerdos con el Partido Socialista (PS) para el cierre de listas, ya que esa porción de votos les permitiría imponerse sobre la otra. Sin embargo, los intentos no prosperaron. De cualquier manera, en ambos sectores confían en que esos votos “amplían el espacio” de cara a la general.

“No lo forzamos. Es difícil decir que somos la renovación si teníamos parte de los que fueron 12 años de gobierno en la provincia”, señaló una fuente del PRO santafesino que juega con Losada. “Es mejor que estén en la interna del frente Unidos, a que vayan por afuera”, agregó este dirigente.

Desde el sector de Pullaro minimizaron no haber podido sumar al PS. “Nosotros pedimos que venga todo el socialismo, no solo una parte, con un grupo de 40 intendentes, entre ellos, los dos más importantes, Emilio Jatón (Santa Fe) y Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez)”, aseveran. Y confían en que “por abajo, en el interior de la provincia, la lista va a incluir candidatos socialistas”. También analizan que el apoyo de Larreta es “más atractivo para el votante socialista que Bullrich”.

Por esa falta de acuerdo con el PS, sobre la hora, se inscribió una tercera fórmula para las PASO de Unidos para Cambiar Santa Fe: la integran las socialistas Clara García, viuda de Lifschitz, y la diputada nacional Mónica Fein, ex intendenta de Rosario. Pero el sector del ex mandatario provincial Bonfatti encabezará otra lista, pero solo de candidatos a diputados, sin postulante a gobernador.

Circularon también otras versiones sobre la falta de acuerdo con el socialismo con las listas de Juntos. Una refiere al desacuerdo interno dentro del propio partido sobre apoyar alguna de las dos fórmulas. Y la otra, sobre la cantidad de lugares que pedían en las listas de diputados provinciales. Desde el socialismo lo negaron. “Ambos sectores nos ofrecían sumarnos, pero Clara (García) siempre planteó que el socialismo tendría una propuesta, con 19 candidatos a senador y más de 100 listas en ciudades y comunas”, señaló Fein ante la consulta de Infobae. “Queremos expresar la mirada progresista de Unen. Somos mujeres, socialistas y tenemos proyecto y recorrido. Queremos dar la pelea por la gobernación y queremos ganarle a Perotti para darle gobernabilidad a Unen”, agregó la ahora precandidata a gobernadora.

Seguir leyendo: