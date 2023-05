Quién es Francisco Paoltroni, el productor agropecuario que desafía al poder de Gildo Insfrán en Formosa

"En Formosa todo es un sistema de sometimiento", afirmó Francisco Paoltroni, candidato del partido Libertad, Trabajo y Progreso (Foto: Adrián Escandar)

¿Qué hace un productor agropecuario tratando de conducir una provincia que lleva 28 años con un mismo gobernador? Puede ser una pregunta complicada de responder, pero Francisco Paoltroni contesta de manera sencilla y contundente. “Me toca poner este grano de arena para cambiar la historia de Formosa”, dijo el candidato a gobernador de Libertad, Trabajo y Progreso, un partido nuevo que intentará ganarle a Gildo Insfrán, el mandatario peronista que buscará otra reelección.

Luego de que la Corte Suprema suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan, en donde los candidatos del PJ buscaban otra reelección, Paoltroni anticipó que “hace 6 meses venimos trabajando con Daniel Sabsay para presentar una impugnación a la candidatura de Insfrán apenas se haga efectiva” y resaltó: “Al ser un partido nuevo, nos encontraríamos en desventaja, entonces también está el derecho a la igualdad y otros argumentos legales que habilitan el recurso ante la Corte”.

En la entrevista con Infobae, además, relató sus negociaciones con otras fuerzas opositoras para armar un frente contra Insfrán y anticipó que impugnará la candidatura a gobernador del radical Fernando Carbajal porque no cumple con los años de residencia en la provincia.

Francisco Paoltroni: "Me toca poner este grano de arena para cambiar la historia de Formosa" (Foto: Adrián Escandar)

En las elecciones legislativas de 2021, Paoltroni se hizo conocido porque ofreció ayuda financiera a todos los formoseños que no tuvieran recursos para volver a la provincia para votar: según dijo, estaba dispuesto a pagar de su bolsillo para que regresaran unos 120 mil habitantes se fueron del territorio buscando trabajo y progreso para sus familias. En ese momento, este emprendedor anunció que pensaba fundar un partido para intentar que se termine el eterno mandato de Insfrán.

Ahora, con su propia agrupación, que creó gracias a la ayuda de un tutorial de Youtube, según reveló en la entrevista, el candidato a gobernador saltó a la notoriedad en todo el país luego de que Insfrán lo criticó la semana pasada, en una intervención recordada porque el mandatario formoseño dijo en ese momento que “los porteños son unos reverendos hijos de su madre”.

Paoltroni no es un dirigente profesional ni quiere serlo. Mantiene un estilo directo, campechano, y fundó un partido al que justamente suma a gente común sin experiencia política. Además de desplazar a Insfrán, se propone derogar la reelección perpetua en Formosa y no sólo para la gobernación. Y hace hincapié en que se deben hacer las reformas necesarias en el país para “no seguir fracasando”, como una profunda reforma política: “Hicieron un país para los dirigentes”, se quejó.

El gobernador Gildo Insfrán buscará otro mandato al frente de Formosa

— La Corte Suprema resolvió suspender las elecciones del domingo en Tucumán y San Juan, donde los mandatarios provinciales se candidateaban para ser reelegidos. ¿Usted hará una presentación judicial para impedir que se presente Insfrán?

— Hace 6 meses que venimos trabajando con Daniel Sabsay para presentar una impugnación a la candidatura de Insfrán apenas se haga efectiva, es decir, cuando la anote oficialmente. Al ser un partido político nuevo, nos encontraríamos en desventaja ante esa postulación, entonces también está el derecho a la igualdad y otros argumentos legales que habilitan el recurso ante la Corte.

— ¿Por qué un productor agropecuario se mete en la pelea para desplazar a un gobernador que hace 28 años está al frente de una provincia como Formosa?

— Porque conozco la problemática, conozco el territorio y conozco la decisión que están tomando los formoseños de cambiar la historia definitivamente.

— ¿Cómo llega a la decisión de lanzarse a la política y competir por la gobernación?

— Después que se hicieron las PASO de 2021 me puse a analizar los números: Gildo sacó el 48% de los votos y los tres candidatos de la oposición, el 52%. Dije: “Perdió Insfrán”. No fue así. Después, en las elecciones generales, cuando se juntó la oposición, de ese 52% terminaron sacando el 42%. Ahí existe una resistencia de peronistas a radicales, de radicales a peronistas. Si uno no sale con algo superador, que rompa esa vieja división que nos convierte a todos en perdedores, no lográs salir de esa trampa. La gente está buscando una salida, pero no está la oferta política que aglutine todo ese voto que no quiere más a Insfrán. Por eso me nació esto de decir: “Hay que hacer algo, este es el momento”. Siento que puedo dar mucho. Soy conocido en el interior por mi actividad de comercializador de hacienda. Ahora creo que me toca poner este grano de arena para cambiar la historia de Formosa.

"Lo nuevo no es peronista, ni radical, ni libertario, ni desarrollista, sino ponerse de acuerdo en las ideas y en las propuestas", dijo Francisco Paoltroni (Foto: Adrián Escandar)

— ¿Usted representa lo nuevo?

— Sí, lo nuevo no es peronista, ni radical, ni libertario, ni desarrollista, sino ponerse de acuerdo en las ideas y en las propuestas. Lo que hacemos justamente es territorio, presentando pueblo por pueblo lo que pensamos hacer. Hacemos una asamblea, invitamos a la gente y contamos qué queremos hacer, cómo vamos a generar el trabajo, cómo vamos a aumentar la producción, por qué hablamos de recuperar el tren, por qué hablamos de título de propiedad. Eso es lo que el formoseño nunca escuchó. Siempre hubo una oposición crítica, pero nunca una alternativa política que proponga cómo vamos a hacer para mejorar realmente la calidad de vida de los formoseños.

— ¿Cómo está hoy Formosa?

— Está en una situación de mucha precariedad en absolutamente todos los sectores, pero nada que no podamos cambiar con 600.000 formoseños que vayamos a la par.

— Si la situación de Formosa es tan mala, ¿por qué lo siguen votando a Insfrán?

— Es un pueblo sometido y rehén de este autoritarismo, en donde las herramientas del sometimiento han sido no entregar títulos de propiedad y que casi todo el mundo sea empleado público. Entonces viven bajo la amenaza de que te desalojan, no te dan la vivienda o te la quitan, te achican el campo o te lo sacan. Con respecto al empleo público, lo mismo: no te ascienden, no te efectivizan o, en el peor de los casos, te despiden. Lo mismo pasa con los planes sociales. Y como no tenés sector privado, porque de la misma manera no dejan progresar a los emprendedores, te inventan trabas burocráticas a la medida de lo que ellos necesitan. Todo es un sistema de sometimiento. Muchas familias formoseñas no tenían muy en claro lo del título de propiedad porque nunca lo tuvieron.

— El gobernador Insfrán lo criticó duramente la semana pasada: “Viene con otro interés porque él representa todo lo contrario que es para el pueblo humilde. Él defiende los intereses de las grandes corporaciones. Esas personas que vienen aquí vienen en nombre de los porteños y los porteños son unos reverendos hijos de su madre”, dijo. ¿A qué atribuye ese ataque?

— Insfrán empezó a recorrer el oeste profundo, en la parte que está contra Salta, con mayoría de comunidades originarias, en donde estuvimos un mes entero, en septiembre. Nos quedamos una semana por localidad. Hicimos un trabajo muy profundo que nunca se había hecho. Compartimos la vida con ellos, vimos las problemáticas y y ahora Insfrán se encuentra con una realidad que nunca le tocó vivir. Por primera vez ve que pierde caudal de votos en donde históricamente fue su bastión, donde sacaba el 85% o 90% de los votos. Son lugares en donde la oposición no lograba fiscalizar y muchas veces no puso candidatos. Se encuentra con un escenario que nunca vivió en 28 años.

Alberto Fernández y el gobernador Gildo Insfrán

— ¿Por qué Insfrán está tan obsesionado con los porteños y siempre los critica?

— Porque ha descubierto que cuando los medios nacionales lo critican, él termina favorecido. No queremos que Gildo contra los porteños sea el eje de discusión sino poner en escena, por ejemplo, el problema de los formoseños que no tienen los títulos de sus propiedades.

— ¿En qué consiste exactamente el otorgamiento de títulos de propiedad que usted propone como una bandera de campaña?

— Los formoseños no son dueños de nada. Porque ser propietario significa tener un título de propiedad y como Formosa es una provincia joven, nunca lo tuvieron. Hoy es del estado provincial, en el caso de la zona rural, y es de los municipios, en el caso de los éjidos urbanos. En la provincia de Buenos Aires tenés que remontar a la primera Constitución de 1852 cuando empezaron a entregar los primeros títulos. Esa etapa en Formosa todavía no ocurrió. Cuando hablamos de feudo en Formosa, es literalmente así porque nadie es propietario. De la firma de Insfrán depende absolutamente todo.

— ¿Ningún habitante de Formosa es propietario de nada?

— Los títulos viejos, los títulos anteriores al gobierno de Infrán. Así se entiende cómo se viene votando al carcelero.

— ¿Qué propone para cambiar esto?

— Tenemos que hacer un shock de títulos de propiedad. Aquí hay que largar un ejército de agrimensores por pueblo en la zona rural y otorgar los títulos de propiedad porque si no la provincia no arranca. Si vos le pedís a un pobre que pague un agrimensor, vamos a hacer eterno este problema y no vamos a cambiar la realidad del pueblo formoseño. Necesitamos que al menos sean dueños de algo, que tengan algo en la mano para mostrar como una garantía para un emprendimiento, para la seguridad que te da la titularidad, que es uno de los principales derechos que nos da la República, el derecho a la propiedad. A los formoseños se le viene negando este derecho. Y si no hacemos un shock, no vamos a lograr ningún cambio rápido, que es lo que necesita todo el pueblo de Formosa.

Francisco Paoltroni busca terminar con el extendido mandato del peronista Gildo Insfrán en Formosa

— En un contexto de una provincia empobrecida, con muchísimos empleados públicos, ¿cómo lograría un shock de inversiones privadas para cambiar la situación de Formosa?

— Hay que generar las condiciones para que aterrice la inversión. Una es otorgar títulos de propiedad a todo el mundo. Entonces, inmediatamente, el que quiere vender, vende; el que quiere comprar, compra; el que quiere alquilar, alquila; el que quiere sacar un crédito puede ponerlo como una herramienta de garantía. Pero si vos no empezás por ordenar el territorio y titularizar, no podés poner primera .Entonces, generaremos las condiciones para que se invierta, para que la gente pueda sacar crédito. Vamos a poner el tren en marcha para sacarle los pies del barro a la gente. Recordemos que Formosa tiene un problema muy grande respecto al tipo de suelo y si vos no pavimentás, no mejorás ni la salud, ni la educación: se pierden 30 días de clase por barro. Todo eso se llama accesos. Y los accesos se llama tren, que murió hace 35 años en Formosa. Con el costo de una cuadra de pavimento con camiones hacés cuatro con el tren. Y el tren va a ser un incentivo justamente para la inversión productiva. Pero como sabemos que la producción no es rápida porque son ciclos largos, los 8 primeros años vamos a transportar todos los materiales de construcción para sacar los pies del barro.

— Los opositores formoseños hablan de la necesidad de un candidato único para derrotar a Insfrán porque es lo que hubiera sucedido si se unían en 2021. ¿Cómo están las negociaciones?

— En la última elección sí fueron unidos. En las PASO fueron divididos y sacaron 52%. Después fueron unidos y sacaron 42%. Se perdieron votos en el camino y ahí es donde nosotros hablamos de estrategia ganadora. Definir la estrategia para ganarle a Insfrán y cambiar la historia de Formosa. Nosotros proponemos un mano a mano arriba, que nos den la oportunidad de llegar en este mano a mano, en donde nosotros hicimos ese trabajo del interior profundo, que era sacarle los votos a Insfrán.

— ¿Qué significa mano a mano?

— Mano a mano es Paoltroni contra Gildo. En ese mano a mano a Insfrán le gana lo nuevo, con ideas, con propuestas y con un recorrido del territorio como nunca se hizo.

Fernando Carbajal, candidato a gobernador de Formosa por la UCR, vota en las últimas elecciones legislativas

— Hay candidatos opositores ya instalados, como Fernando Carbajal, de la UCR. ¿Se está negociando para que apoye su candidatura o para que usted lo respalde a él?

— Bueno, proponemos como estrategia ganadora, y utilizando la Ley de Lemas, asegurar la ciudad capital, en donde jueguen (el radical Fernando) Carbajal, (la diputada de JxC) Gabriela Neme y (Fabián) Firmán, nuestro candidato. Con ellos tres, aseguramos la capital, que es la ciudad de mayor caudal de votos, y arriba un mano a mano en donde lo nuevo le gana a Infrán. Es la forma de cambiar la historia.

— ¿En qué punto están esas negociaciones?

— En el punto en donde todo el mundo discute sobre cómo se acomoda. El martes pasado fracasaron las últimas negociaciones porque nos ofrecieron la vicegobernación y les dijimos que no. Pero también estamos también esperando para impugnar la candidatura de Carbajal porque no cumple con los 8 años de residencia en la provincia. Al no ser nacido en Formosa no cumple con el artículo 131 de la Constitución Provincial donde dice que si no sos nacido tenés que tener 8 años residencia real y efectiva y él tiene sólo 5 años. Vamos a impugnar al candidato del PJ y de la UCR.

— En estas negociaciones con la oposición, ¿también se discute un apoyo a nivel nacional?

— La estrategia que proponemos es no definirnos a nivel nacional. No tenemos necesidad de definirnos porque nos meteríamos en lo que nos divide. Y para ganar Formosa necesitás que 7 o 8% de los votantes que son de Cristina o del kirchnerismo, acompañe este cambio histórico. Y definirse por (Patricia) Bullrich, por (Horacio Rodríguez) Larreta o por (Javier) Milei hoy no nos ayuda absolutamente nada y como tampoco tenemos un compromiso ni hemos pedido aportes de campaña ni nada que nos comprometa, creemos que lo que más le conviene a los formoseños es no definirnos a nivel nacional.

— ¿Y dejar en libertad de acción al votante para que vote al presidente que quiera?

— Totalmente. Creemos que sea quien sea el presidente, vamos a tener una excelente relación de jefe de Estado a jefe de Estado.

El líder libertario Javier Milei

— ¿Usted conversó sobre su candidatura con Rodríguez Larreta, Bullrich y Milei?

— Con los tres. A todos les presentamos la propuesta de desarrollo provincial. Hay puntos de mucho interés para coordinar con Nación, como la puesta de marcha del tren. A los tres se les planteó cómo cambiar la historia de Formosa, que va a ser un hito en la política argentina. Gildo sabe que pierde contra lo nuevo y él anotará su candidatura a senador un día antes, al cierre de la anotación para las PASO, el 24 de junio, y va a perder el 25 de junio contra lo nuevo y seguramente va a ser senador por la minoría de la provincia. Esto le da los fueros. Ya sabemos cómo funcionan las reglas en nuestro país.

— ¿En las tratativas para formar un frente opositor está incluido Milei?

— Milei todavía no tiene partido en Formosa, pero hay varios dirigentes que acompañan esa política. La idea es hacer un frente de todos los que quieran cambiar la historia. Más allá de las ideologías. Acá lo importante es cambiar la historia de Formosa. Eso es lo que nos une.

— Usted armó un partido propio para lanzar su candidatura. ¿Qué ofrece de distinto?

— Nuestro partido se llama Libertad, Trabajo y Progreso. Queremos ponernos de acuerdo en las ideas y en las propuestas. Salir de estas divisiones históricas, que cada uno analice, piense y que diga si está de acuerdo o no, pero salir de las viejas trampas que nos divide y que sólo nos han llevado al fracaso.

— Proponen que la dirigencia sea totalmente nueva, sin experiencia previa.

— Sí, nuestra propuesta con la ciudadanía justamente es llegar con una oferta de gente que nunca tuvo un cargo electo. La demanda ciudadana está concentrada en eso y eso es a lo que nos hemos comprometido y con lo que hemos empeñado nuestra palabra.

— ¿Cómo es la reacción de los formoseños cuando los invitan a participar? ¿Hay miedo?

— Notamos que hay mucha predisposición, sobre todo cuando ya no tenés más nada para perder. Si no tenés título de propiedad, si por falta de trabajo tus hijos se te van a Ushuaia, a 3.000 kilómetros, y si ya no te alcanza el dinero para vivir, ya no tenés más nada para perder y perdés el miedo.

"En la historia de nuestro país todos fracasaron; el único que no fracasó es San Martín", sostuvo Francisco Paoltroni (Foto: Adrián Escandar)

— ¿Cómo financia su campaña electoral?

— Esta es una patriada en la cual la que me acompaña mi señora y espero que en esta etapa final aparezcan unos cuantos amigos aunque sea a poner algo en la gorra.

— ¿El financiamiento sale de su bolsillo?

— Sí, hasta aquí es con el esfuerzo personal, sin reserva de capital. Hemos tenido que desprendernos también de algún activo, pero somos decididos a la hora del objetivo que nos impusimos.

— Insfrán lo acusó de no ser un productor, sino un “revoleador de hacienda”.

— Somos productores de tercera generación en la Argentina. Mi abuelo empezó en Saladillo, luego mi papá y los tíos se fueron a General Alvear, que es donde nací, y con mis hermanos seguimos en Formosa. Somos pioneros en la agricultura formoseña junto con otro grupo de empresas y amigos.

— También denunció que había adquirido los campos anteriores de manera irregular.

— Todo es irregular en Formosa cuando él no está de acuerdo. Y, si no, igual te van a sacar una resolución a medida para que vos seas irregular.

— ¿Teme que el gobernador apele a una campaña sucia para desprestigiarlo?

— No, en absoluto. Siempre me he comportado debidamente, no solo yo, sino mi papá y mi abuelo. Hemos pagado todas las cuentas en tres generaciones. Nunca pudimos dejar de ser pequeños productores porque en la Argentina, como se sabe, no fue fácil superar todas las crisis que hemos tenido. Entonces, podemos decir que en 100 años los Paoltroni hemos pagado todas las cuentas.

Gildo Insfrán atacó a Francisco Paoltroni y a los porteños

— No es fácil fundar un partido nuevo. ¿Cómo armó el equipo que lo acompaña?

— Con llamados. Vi un tutorial en YouTube que decía cómo formar un movimiento y aconsejaba: “Que sea fácil seguirte”. Siempre tuve la costumbre de devolver todas las llamadas y todos los mensajes. Con cada uno que se me acercaba, hablaba y empezaba a agendarlo. Así iba sumando gente y fui formando este gran movimiento. El video se llama “Cómo crear un movimiento”. Te lo recomiendo (se ríe).

— Si gana las elecciones, ¿cuál sería su primera medida de gobierno?

— Me voy a Salta a hablar con el gobernador electo para poner en marcha el tren. Y, además, después que asuma, el 10 de diciembre, agarro una metralleta de lapiceras y me voy a acalambrar firmando escrituras para otorgar libertades.

— ¿Siempre tuvo esta predisposición a involucrarse con la política, con la cosa pública?

— No, siempre me interesó que estén bien el pueblo, la provincia, el país, y siempre milité por la Argentina, deslumbrado por lo que es este país y su territorio. Milité por el campo argentino, por lo que se puede hacer, por lo que podemos lograr, pero nunca había pensado en participar en política hasta ese día, después de las PASO, que pensé: “Este es el momento de hacer algo diferente”.

Francisco Paoltroni, en la entrevista con Infobae (Foto: Adrián Escandar)

— ¿Usted simpatiza con algún partido político?

— Todos fracasaron. Lamentable y tristemente, en la historia de nuestro país todos fracasaron. El único que no fracasó es San Martín. Tenés que remontarte 200 años en la historia. Después fracasó el liberalismo, fracasó el peronismo, fracasó el radicalismo, fracasó el desarrollismo. Bueno, probemos con algo nuevo. El otro día me dijo una persona: “Vos tenés un pensamiento ecléctico”. Lo tuve que buscar en el diccionario. ¿Qué me quiso decir? “Y claro, tomás algo del liberalismo porque cuando hablás del título de propiedad, de empresas, es bien de la corriente liberal. Cuando hablás del tren estratégicamente para el desarrollo provincial, es desarrollismo. Y cuando hablás también hay otras cuestiones vinculadas al radicalismo y al peronismo”. Creo que debemos salir de esta vieja trampa que nos destruye como sociedad. Lo que no ha llevado al fracaso es la división del pueblo. Cuando logremos la unidad, indefectiblemente seremos una potencia, pero para siempre.

— ¿Qué opinión tiene de lo que está pasando hoy en la Argentina?

— Tenemos que hacer las grandes reformas que el país necesita hace tanto tiempo y vienen postergadas. Hay que ir por la reforma política, económica, judicial. Si no hay reformas repetiremos el mismo fracaso. Y hay cosas que nadie ha querido hacer para no pagar el costo político, que ahora se va a pagar igual. No podés dejar las cosas como están porque, si no, vamos a repetir el fracaso.

— ¿Y una reforma para que no haya 28 años de mandatos de un mismo gobernador?

— Por supuesto que sí: nuestra segunda propuesta es eliminar la reelección definida, pero de todos los cargos políticos. Del gobernador, ni hablemos, y lo mismo para los diputados provinciales, intendentes, concejales y el presidente de la cancha de bochas también. Además, que si te querés presentar a un nuevo cargo tendrías que renunciar al que tenés. No esta joda de que vos tenés un cargo y me presento porque si pierdo sigo de todas formas. Estas son las reformas políticas que hay que hacer. ¿Cómo pudieron hacer todo esto? Hicieron un país para los dirigentes. También hay que reformar la Constitución Nacional y donde dice “Nos, los representantes del pueblo”, tenemos que cambiar por “Nosotros, el pueblo de la nación argentina” porque justamente armaron un país para los dirigentes.

