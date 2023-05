Tres miembros de la familia Moyano, sin Pablo, compartieron un acto sindical con fuertes mensajes a la política

Jerónimo Moyano, Facundo Moyano, Florencia Cañabate y Hugo Moyano, en el lanzamiento de SUTPA Juventud

La familia Moyano se unió en un acto sindical y mostró una clara señal de que sus integrantes están en sintonía. Todos menos uno: en el lanzamiento de la rama juvenil del Sindicato de Peajes, Facundo Moyano estuvo junto con Hugo, su padre, y Jerónimo, su hermano menor, pero el único que faltó es Pablo, cotitular de la CGT, que mantiene una fuerte pelea con el resto de sus parientes.

El acto, que se realizó en el camping del Sindicato de Plásticos, en Esteban Echeverría, también contó con la presencia del ministro de Transporte, Diego Giuliano, y del secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), como puntapié inicial de una iniciativa de Facundo Moyano para agrupar a las nuevas generaciones sindicales detrás de una estrategia común.

Pablo está enfrentado con su padre por la crisis de la obra social de Camioneros, gerenciada por una empresa que es propiedad de Liliana Zulet, la esposa de Hugo, y está distanciado de Facundo por cuestiones políticas: el primero está alineado con el kirchnerismo y su hermano es un crítico implacable de Cristina Kirchner y de La Cámpora, incluido Alberto Fernández.

En su discurso, el secretario adjunto del Sindicato de Peajes insistió en sus críticas contra el Frente de Todos que había comenzado cuando renunció a su banca de diputado nacional, en 2021: “¿Cómo podemos quedarnos callados si vimos a dirigentes reclamando en diferentes momentos de la historia? ¿Cómo podemos no decir nada o no hacer nada frente a una realidad de casi un 60% de niños y adolescentes que están sometidos a la pobreza? ¿Cómo podemos estar callados e inactivos ante una realidad de una inflación proyectada del 120% y que marca que somos uno de los tres países en el mundo que estamos con una inflación que alcanza los tres dígitos?”, se preguntó el sindicalista.

Facundo Moyano, en el acto del Sindicato de Peajes

Por eso consideró que “hay causas, hay responsables y hay culpables de esta situación, culpables por acción, circunstancias y e imponderables que nos llevaron a la situación de crisis”, aunque destacó que “esto no significa identificar a nuestro gobierno” y agradeció la presencia del ministro Giuliano.

En otro tramo de su discurso, Facundo Moyano apuntó contra el oficialismo: “Estamos preparados para dar los debates necesarios acerca de qué función cumple la inteligencia artificial, la automatización, pero queremos adaptar la tecnología del trabajo y no el trabajo a la tecnología. Ese es el gran debate que tenemos que dar, y ese debate ideológico que tenemos que dar hacia adentro y hacia afuera porque nos están planteando desde la derecha o desde el liberalismo que hay una sociedad para pocos, y desde la izquierda, mucha contenida dentro de nuestro movimiento, que hay que conformarse con la precariedad laboral como modelo de organización social”.

“Hoy no podemos decirles a los jóvenes, trabajadores y estudiantes, o que no trabajan ni estudian, que se tienen que conformar con casi un 60% de la pobreza y con un 100% de inflación. No les podemos pedir que militen eso -dijo-. Les tenemos que pedir que militen trabajo con derechos e inclusive la discusión que tenemos que dar hoy es trabajadores con derechos por debajo de la línea de pobreza”.

Hugo Moyano, en el acto del Sindicato de Peajes, con Gerardo Martínez, Florencia Cañabate y Diego Giuliano

En esa línea, Facundo Moyano señaló: “No nos tenemos que conformar con que la precariedad laboral sea un modelo de organización social y política. No queremos pobres en el Congreso. Una cosa defender a los pobres y otra cosa es mantener la pobreza como concepto. Ese es el debate que tenemos que dar. Queremos trabajadores dignos. No queremos una patria cartonera, sino que ese cartonero tenga dignidad. Y queremos a los trabajadores con movilidad social ascendente”.

Luego de quejarse de que el debate político pasa por el liberalismo y el marxismo, a las que calificó como “ideologías de hace 160 años que fracasaron”, aludió a Javier Milei (¿y a Juan Grabois?) al hablar de “personajes de adentro y de afuera de nuestro espacio político, inventados por los medios de comunicación, que apelan a la bronca de la gente por los fracasos de la dirigencia en general”.

Por eso destacó que “ese fracaso no puede volver a la Argentina, pero tampoco podemos detenerlo con el discurso del peronismo y del sindicalismo de que la derecha viene por nuestros derechos”. Y agregó: “Tenemos un 60% de pibes en la pobreza, más de un 40% de precarización laboral, un 42% de pobreza en el conurbano. Hay que cambiar esa frase de que la derecha viene por nuestros derechos y decir: estamos elaborando una propuesta para dar derechos a los que no los tienen”.

El Sindicato de Peajes lanzó la rama juvenil como parte de una estrategia de coordinar una postura con otras agrupaciones similares

Antes de Facundo Moyano hablaron Marcos Cortés, titular de SUTPA Juventud; Florencia Cañabate, líder del Sindicato de Peajes; Jerónimo Moyano, secretario de Juventud de la Federación de Trabajadores Camioneros, y Gerardo Martínez, en nombre de la CGT. La expectativa se centró en el siguiente orador: Hugo Moyano. El líder de Camioneros elogió la iniciativa de lanzar una agrupación sindical juvenil y pidió a los presentes “hacer un esfuerzo para unirnos para que no vengan aquellos que pretenden sacar los derechos a los trabajadores”, en referencia a Juntos por el Cambio.

El ex titular de la CGT insistió en criticar a la oposición al resaltar “la incapacidad de aquellos que se promueven para ser presidente” y quieren “sacar los derechos a los trabajadores”, algo que, puntualizó, “sería un retroceso muy grande en una sociedad que tiene una cultura del trabajo”.

El jefe de Camioneros eludió hablar sobre la inflación y el aumento de los precios y se limitó a sostener que “estamos pasando un momento especial”, luego de lo cual dijo: “Hemos vivido cosas que han ocurrido en el mundo, como la pandemia, que cambiaron la mentalidad de todos”.

Facundo y Pablo Moyano, peleados por diferencias políticas

Hugo Moyano, en cambio, cuestionó con más firmeza al “poder mediático está trabajando con todo su esfuerzo para tratar de no perder el poder económico que tienen en muchos países de mundo, incluyendo a nuestro país”, por lo que llamó a “tener mucho cuidado cuando vamos a expresar la voluntad que tenemos con esa arma fundamental que es el voto: tenemos que tener mucho cuidado a no equivocarnos porque yo hablo con muchos compañeros que decían haberse equivocado por apostar a personas que lo único que hicieron fue endeudar más al país”.

“Es importante no cometer los errores que se cometieron votando a un gobierno equivocado porque la prensa es muy poderosa y se encarga permanentemente de tratar de ver todo lo malo que hay”, dijo el dirigente gremial, sin precisar si se refería al gobierno de Cambiemos o al actual.

Para Hugo Moyano, “esta situación que vive el país nos obliga a hacer el esfuerzo para que terminemos con las diferencias y nos pongamos a trabajar con un solo objetivo, manteniendo los derechos de los trabajadores, para que el país sea más grande y más rico y que toda la riqueza sea para beneficiar a quienes producen, que son los trabajadores”.

