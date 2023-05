Patricia Bullrich: “Milei crece, y en JxC crece nuestra propuesta porque está ligada a lo disruptivo”

La ex ministra de Seguridad consideró que su proyecto político reúne cada vez más adeptos

La precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich se refirió este domingo al proyecto político que ella expresa dentro de Juntos por el Cambio y volvió a marcar las diferencias que tiene con su competidor en la interna, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

“(Javier) Milei crece y dentro de Juntos por el Cambio la propuesta nuestra crece porque hay algo que está sucediendo que tiene que ver con que lo que crece en Argentina es lo que está ligado al cambio, a lo disruptivo”, sostuvo durante una entrevista brindada al canal TN.

En ese sentido, aseguró que, a contramano de ese proceso, “lo que decrece es lo que está ligado a la corporación política y al sistema político”, en referencia a la precandidatura de Rodríguez Larreta. “Nuestra propuesta es más valiente, clara y mítica. Eso crece”, indicó.

Además, dijo que “no hay que distraerse con la discusión de lo que dijo o no dijo Cristina Kirchner” porque no se debe “pensar la política por si te menciona o no” la Vicepresidenta. “La sociedad está mirando quiénes son las personas y los equipos que se van a animar a hacer los cambios que la Argentina necesita. La preocupación de la gente es la inflación y la inseguridad”, agregó.

Bullrich destacó que la propuesta de Javier Milei crece porque está ligada al cambio (Franco Fafasuli)

En otro tramo de la entrevista contó que no está esperando que Mauricio Macri apoye su candidatura y dejó en claro que si llega a la presidencia, al final del camino las decisiones las tomará en soledad. En paralelo, explicó que su intención es que para los temas trascendentales de la gestión exista una mesa en la que haya representantes de la coalición.

“La construcción política que estamos haciendo tiene que ver con lo que hacemos y con lo que le decimos a la gente que vamos a hacer. Hablamos con la verdad. No me parece que lo importante sea la definición de Mauricio. No porque no nos importe lo que diga, sino porque empezaría toda una especulación porque él es un ex presidente. Especulación sobre quién conduce y quién no conduce”, sentenció.

En esa línea, expresó: “Yo tengo una decisión de conducción clara para cuando me toque gobernar a la Argentina. Si hay algo que tengo es personalidad, decisión y capacidad de conducción. La Argentina es presidencialista y al final el presidente toma decisiones en soledad”, detalló.

Bullrich hizo referencia a la incorporación del diputado liberal José Luis Espert a Juntos por el Cambio. “Me pone contenta que una persona que toda la vida ha defendido ideas liberales se acerque a la coalición”, señaló, al tiempo que también celebró la decisión de Cristian Ritondo de respaldar su candidatura y sumarse a su armado político.

Más allá de destacar la inclusión del ex ministro de Seguridad bonaerense, y consultada sobre la posibilidad que sea candidato a gobernador, dijo que tiene un “compromiso fuerte” con Joaquín de la Torre, Javier Iguacel y Néstor Grindetti, los tres precandidatos bonaerenses de su esquema político. Prefirió no hacer ningún tipo de anuncio vinculado a una posible candidatura de Ritondo.

La ex ministra destacó la incorporación de José Luis Espert a Juntos por el Cambio

Durante la entrevista fue consultada sobre la posibilidad de avanzar con una reforma laboral en el caso de que llegara a la Casa Rosada y la resistencia que generaría eso en el sector sindical. Sobre ese tema afirmó que al día de hoy “la CGT representa uno de cada tres trabajadores en relación de independencia” porque “cada vez se afilian menos personas a los sindicatos”.

“Es nulo el poder de negociación de la CGT sobre los 8 millones de trabajadores informales y los que tiene planes sociales”, expresó. Acto seguido, explicó: “Cuando uno toca derechos adquiridos puede tener algún problema. El derecho adquirido de la indemnización...Una persona que trabaja 3 meses y que cobra 400.000 se termina llevando 4 millones de pesos. Funde a la empresa”.

Sobre el mismo tema agregó: “No queremos más la industria del juicio. Queremos que las empresas tengan la tranquilidad de tomar más trabajo. Que puedan tomar y despedir de una manera ordenada. No que pongan en riesgo el capital que tienen”.

En el plano internacional contó que tiene “un alineamiento con las democracias occidentales, Estados Unidos, Israel, Europa, el continente americano y los países limítrofes”. También destacó que a su propuesta de gobierno le interesa mucho “el comercio con China y con los países árabes”. “Hay que ser abiertos y ver a qué países se les puede vender”, aseguró.

Por último, se refirió al dólar oficial y la influencia que tiene en la economía doméstica. “El dólar de $200 es mentiroso e inexistente. El país está devaluado. La economía no funciona con ese dólar. Es mantener una mentira. Es ir en contra de lo que necesita la Argentina que es exportar para tener más dólares”, sentenció.

