El Movimiento Evita busca consenso dentro del FdT para conseguir un candidato presidencial único

Referentes del Movimiento Evita buscan mantener un equilibrio con los precandidatos del Frente de Todos

“Ahora, con todos”, esa parece ser la consigna del Movimiento Evita, la mayor organización social que integra el Frente de Todos y cuyos principales dirigentes son funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Ante la falta de un candidato presidenciable propio, la organización liderada por Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, hacen lo posible por mantener un fino equilibrio con los precandidatos que se mencionan: el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro; el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli y el ministro de Economía Sergio Massa. El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois fue el primero en anotarse en la lista, pero anunció que bajará su candidatura en caso de presentarse De Pedro o el gobernador Axel Kicillof. El mandatario bonaerense anunció que buscará su reelección, sin embargo hay un sector del kirchnerismo que lo impulsa. Él por su parte, insta a que la candidata sea la Vicepresidenta Cristina Fernández.

El Movimiento Evita dio las muestras necesarias para dejar en claro que “están con todos” mientras se busca consenso interno en el Frente de Todos. El propio Pérsico le dijo a Infobae que descree en que se llegue a una PASO para la categoría presidencial. Lo hizo el día en que lanzó junto a Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Libres de Pie, el partido político La Patria de los Comunes.

El secretario de Economía Popular entiende que una interna desordenada puede terminar beneficiando a la oposición. Pérsico y Navarro trabajan para lograr que el Frente de Todo acuerde el nombre de un único candidato. Afirman que de ser así La Patria de los Comunes apoyará al hombre o la mujer de consenso.

El 1° de mayo la mayoría de la organizaciones populares oficialistas, enroladas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), realizaron una concentración en Avenida de Mayo y 9 de Julio para manifestarse en contra del acuerdo que firmó el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional.

Los líderes del Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie junto a la CGT y el ministro de Economía, Sergio Massa

A pesar de eso, el 26 de abril Pérsico, Navarro y Menéndez se reunieron con Massa y los gordos de la CGT con el propósito de mostrar “certidumbre” hacia afuera en medio de la escalada del dólar, y apoyar la propuesta del jefe del Palacio de Hacienda de un acuerdo de precios y salarios por 90 días. Aún antes, Pérsico recibió en su casa de Isidro Casanova al diputado Máximo Kirchner, líder de La Cámpora para limar asperezas, sobre todo en el conurbano bonaerense, dónde las dos fuerza compiten.

El tendido de puentes es tal que el Evita envió una delegación al Teatro Argentino de La Plata, para asistir a la “clase magistral” brindada por Cristina Fernández de Kirchner. Y para eludir enfrentarse con el Gobierno, los principales dirigentes del Movimiento Evita desalientan realizar una masiva concentración junto a la Unidad Piquetera frente al ministerio de Economía, tal cómo habían anunciado con foto y todo, para protestar contra el FMI y el plan de ajuste en los programas sociales.

—¿El Movimiento Evita sigue impulsando una gran marcha contra el Fondo Monetario Internacional junto a la Unidad Piquetera y los partidos de izquierda? le preguntó Infobae a uno de los referentes de esa organización que suele reunirse con Alberto Fernández cuando este los convoca a la Casa Rosada o a la quinta de Olivos.

—No. Lo electoral condiciona. Además, Chiquito (por Eduardo Belliboni) dirigente del Polo Obrero, y los otros dirigentes, van contra el Gobierno. Nosotros no. Nosotros, toda la UTEP, nos ponemos a disposición de Alberto y de Massa para que nos utilicen y si lo piden salimos a apoyar para que el FMI deje de apretar al Gobierno, respondió.

Juan Grabois se lanzo a la precandidatura presidencial, Emilio Pérsico busca la unidad dentro del Frente de Todos

“Tenemos que prepararnos y organizarnos, más allá de nuestras diferencias y matices, para evitar que cualquier gobierno que venga quiera hacer el ajuste”, expresó Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP y dirigente del Evita, en una de las asambleas barriales preparatorias para la marcha del Día del Trabajo.

En diálogo con este medio el también dirigente del Movimiento Misioneros de Francisco amenazó: “Si tenemos que dormir en la calle, si tenemos que vivir en la calle, lo hacemos, pero el ajuste no se lo vamos a permitir a nadie. A Alberto le decimos, acá estamos para luchar contra el Fondo”.

Desinflar esa marcha es un enorme gesto del Evita y Somos Barrios de Pie en busca de esa unidad y de cuidado hacia la figura del Presidente. Fernando Navarro, Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete es uno de los principales referentes del Evita. Él teje los concesos entre los distintos espacios del Frente de Todos con los movimientos sociales.

Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP, y dirigente del Evita

“Tenemos que reconstruir, dialogar, acordar, yo confío en que tenemos destino. Confío en el pueblo argentino”, dijo Navarro en medio de los rumores intencionales que con suspicacia dejaban entrever que Cristina Fernández o Axel Kicillof podrían decidir ser candidatos a la primera magistratura.

“Necesitamos un candidato lo antes posible para empezar a ordenar todo”, interpretó Pérsico al ser consultado por este medio. Y sin vueltas agregó: “Dentro del Frente de Todos va a haber unidad. Nadie salió a gritar ‘¡soy candidato!’ la oposición es un gallinero y eso nos beneficia. No todo está perdido”.

De los nombres en danza, el Evita se siente más cómodo con el dos veces gobernador bonaerenses. Ya lo habían apoyado en 2015. Scioli y Pérsico acordaron que en caso de ser electo Presidente, el motonauta crearía el ministerio de la Economía Social, o Popular. El proyecto quedó trunco, Mauricio Macri lo venció en la segunda vuelta electoral.

En 2019, Alberto Fernández prometió lo mismo y no cumplió.

Así como el Evita apoya que no haya PASO para elegir el candidato a Presidente, las impulsa para las gobernaciones e intendencia. Con La Patria de los Comunes pretenden disputarle espacio político a los principales “Barones del Conurbano” ya sean oficialistas u opositores, como Fernando Espinoza, en La Matanza o Diego Valenzuela en Tres de Febrero.

Dicho esto, el debate al interior del Movimiento Evita está en plena ebullición. Se reúnen una o dos veces por semana para debatir cuáles son las mejores opciones y cuál podría ser el mejor candidato para el Frente de Todos. Por ahora, no se jugarán por ninguno, el escenario cambia a diario. Razón más que suficiente, para no apostar de manera abierta por ninguno de los nombres en danza. Por ahora, ven un horizonte desalentador. Hay quienes interpretan que ninguno tiene chances de triunfo. Algunos dirigentes del Movimiento Evita -son minoría- creen que lo más competitivo sería habilitar una interna en el Frente de Todos para legitimar al ganador. Como sea, las opiniones no son unánimes. Hasta el momento, el candidato de consenso se impone. Pero se sabe, la política es el arte de lo posible.

