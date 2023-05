Después de una campaña electoral atípica, La Rioja se prepara para las elecciones de este domingo con Quintela como favorito a la reelección

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, junto a Wado de Pedro, ministro del Interior

La Rioja se prepara para ser una de las provincias que este domingo 7 adelantarán los comicios provinciales, desligándolos de los nacionales. Con tranquilidad en las calles de la Capital, con una campaña preelectoral atípica donde hubo escasez de pintadas, de carteles proselitistas e incluso con algunos candidatos que no hicieron ni actos de cierre ni caravanas. Y en las últimas horas se sumaron las sospechas de “clientelismo” desde sectores de la oposición por el arribo, el miércoles, de un avión Hércules al aeropuerto Capitán Vicente Almandos Almonacid con sacas de dinero. Fuentes cercanas a la gobernación afirman que “no hubo nada extraño” y que la llegada de ese dinero que fue depositado en el tesoro del banco provincial estaba destinada “al pago de los sueldos de los empleados estatales”.

Los sondeos previos favorecen al actual gobernador que responde al Frente de Todos, Ricardo Quintela, quien va por la reelección. Si bien los números parecen avalarlo, en los últimos meses el gobierno riojano debió afrontar numerosos reclamos sectoriales. Las clases en las escuelas recién pudieron retomarse hace unos 10 días y subsisten las demandas del personal de la salud provincial.

“Trajo artistas como Tini Stoessel o Lali Espósito, o a la selección femenina de fútbol y la mitad de los riojanos no puede subsistir con su sueldo”, le cuenta enojado a Infobae, Alejandro, un comerciante de unos 60 años que tiene su negocio en el centro de la capital provincial, a pocos metros de la 25 de mayo, la plaza principal donde se erige un busto de Raúl Alfonsín con la firma de la intendenta radical Inés Brizuela y Doria.

Quintela, de 63 años, fue antes de ser el máximo mandatario, jefe comunal. Y la relación con la intendenta radical se ha ido resquebrajando a partir de la pandemia porque “no bajan los fondos para las obras que se necesitan”. El peronismo manda en la provincia desde el retorno de la democracia y esta vez la UCR se unió al PRO para intentar desbancarlo. Su campaña se limitó a una serie de carteles con siglas en las que podía leerse sus iniciales RQ , el signo + y las iniciales del candidato a la intendencia por el FdT, Armando Molina.

En los últimos días varios referentes nacionales dijeron presente en territorio riojano. El ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro compartió el viernes 28 de abril una inauguración con Quintela, en la que hubo elogios mutuos y un aval para las pretensiones presidenciales del camporista que integra el gabinete de Alberto Fernández.

Desde el entorno de Quintela aseguran que la campaña no resultó necesaria porque “elegimos mostrar la gestión, lo que hacemos día a día por los riojanos”.

Horacio Rodríguez Larreta compartió escenario con Felipe Alvarez, el candidato de Juntos por el Cambio para gobernador de La Rioja, el jueves de esta semana.

En esa virtual pelea por el segundo puesto, además de Juntos por el Cambio, se anota la fuerza que comanda el diputado provincial Martín Menem, hijo del senador nacional Eduardo y sobrino del ex presidente Carlos Saúl Menem, quien gobernó la Argentina durante 10 años. Es un integrante “puro” de La Libertad Avanza, el espacio que lidera el libertario Javier Milei, con quien tejió una muy buena relación ya desde las elecciones de 2021. Fue el único distrito, fuera de la campaña porteña, en el que Milei apostó por un candidato propio en esos comicios de medio término.

Por ese motivo esta vez Milei se mostró en La Rioja junto a Menem, este abogado y empresario de 48 años que emulando al líder de su partido todos los meses desde que es legislador sortea su sueldo y que en 2021 obtuvo su banca con el 13% de los votos. Ahora aspiran a mejorar esos guarismos. Algunas encuestas lo dan hasta peleando el segundo puesto.

Para Milei será una apuesta fuerte ya que en las dos provincias en las que ya se votó anticipadamente este año, en Río Negro y Neuquén, los dos candidatos que contaron con su respaldo oscilaron cerca del 8% y ese porcentaje proyectado a nivel nacional no le agrega peso electoral.

Javier Milei visitó La Rioja la última semana para darle su respaldo al diputado provincial Martín Menem.

Por ese crecimiento del delfín de Milei que se da en los sondeos previos, donde también advierten un porcentaje de indecisos cercano al 10% a pocas horas de concurrir a las urnas, es que Horacio Rodríguez Larreta, uno de los precandidatos del PRO a la presidencia de la Nación participó en el cierre de campaña de Felipe Álvarez, el actual diputado nacional que luchará por la gobernación junto con el radical Guillermo Galván, actual viceintendente capitalino.

“Lo más importante es que se logró la unidad para pelearle al oficialismo que está haciendo muy mal las cosas”, remarcan sus principales referentes.

Álvarez, de 42 años, hasta 2015 hizo su carrera política en el peronismo, dentro de La Cámpora. Luego pasó a las filas de la oposición y es muy crítico de Quintela. “Los riojanos nos demandan un cambio a una situación que no da para más”, afirmó en la última conferencia que brindó con Larreta a su lado. Y sostuvo: “La Rioja, en estos tres años, junto con Catamarca y Formosa, es una de las tres provincias que más recursos per cápita ha recibido y eso acá no lo vemos hoy. Vemos que tenemos salarios de hambre, que el dinero no alcanza, que han destruido la educación, la salud, las instituciones, hasta la Justicia”.

Según prometió el jueves una de sus prioridades será “aumentar los salarios. Luego, vamos a trabajar en un plan integral en materia de salud y en un plan integral de educación”. Entre otras medidas, también mencionó desarrollar el turismo, las energías renovables y apoyar a los emprendedores y al sector privado.

Horacio Rodríguez Larreta participó en el cierre de campaña de Felipe Álvarez, el actual diputado nacional que buscará la gobernación en La Rioja

Habrá 302.872 personas habilitadas para votar a lo largo y ancho de todo el territorio de La Rioja. La Capital, con más de 163 mil electores y Chilecito son los departamentos más importantes por su peso para definir la elección. Además de gobernador y vice el domingo desde las 8 y hasta las 18 (la última hora de votación coincidirá con la disputa del superclásico entre River y Boca) se elegirán diputados provinciales en 11 departamentos y autoridades municipales, además de 36 convencionales constituyentes para llevar adelante la reforma de su Constitución provincial.

Hasta las 21 del domingo no se podrán proporcionar los primeros resultados. Habitualmente los de los pueblos del interior provincial, con menor caudal de ciudadanos, son los primeros que se conocerán.

La pandemia dejó grandes secuelas económicas en La Rioja, que repercuten hasta ahora. Los números de la pobreza empeoraron en 2022 y casi la mitad de la población entra en esa franja. Muchos se quejan por las obras a medio terminar o con un avance muy lento, por la pérdida del poder adquisitivo del salario y porque las tarifas del gas natural son más altas que las de provincias cercanas como Catamarca o Tucumán.

También se presentarán otras tres listas más para gobernador y vice. Las encabezan Cristian Corzo-Edgardo Escobar (Fuerza Liberal), Carolina Goycochea-Domingo Vedia (Frente de Izquierda) y Mario Olmedo-José Dum (Frente La Rioja).

