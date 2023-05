Enfocado en la gestión, Sergio Massa estira hasta la previa del cierre de listas el congreso del Frente de Renovador

Sergio Massa (REUTERS)

El Frente de Todos empieza a marcar posicionamientos en pos del cierre de listas del próximo 24 de junio. En este esquema, uno de sus socios mayoritarios como el Frente Renovador definió posponer el congreso partidario que eventualmente se iba a llevar adelante este viernes y en el que los integrantes del espacio que conduce el ministro de Economía, Sergio Massa, iban a plantear llevar candidatos propios en las PASO. Por ahora, esa demanda queda en pausa a la espera de un ordenamiento de la superestructura que tiene al tigrense como actor principal.

Desde el Frente Renovador confirmaron a Infobae que efectivamente el encuentro partidario no será este viernes y que aún no hay fecha. “Nunca hubo una fecha cierta, lo haremos a fin de mayo o principio de junio”, dijeron fuentes del partido.

La tarea del funcionario nacional fue uno de los motivos centrales de demorar el debate electoral. Hoy, Massa está concentrado en la cuestión económica. De hecho, semanas atrás por su agenda en Economía debió suspender por tercera vez un zoom que iba a tener con la dirigencia del Frente Renovador para conversar por la coyuntura política. Entre el martes y el miércoles, Massa mantuvo agenda financiera en Brasil. Acompañó al presidente Alberto Fernández a la reunión que mantuvo con su par brasilero Luiz Inacio Lula Da Silva en el marco del acuerdo comercial bilateral. Pero, como contó Infobae, el ex presidente de la Cámara de Diputados también utilizó el viaje para generar sus propias reuniones. Este miércoles, por ejemplo, visitó la “Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF)” - entidad donde están las principales instituciones de los bancos y la bolsa de valores del Brasil- y mantuvo una reunión con su presidente, Rodrigo Maiatam.

El jueves, ya en Argentina, Massa anunciará medidas de promoción para la siembra de trigo y el viernes -día en el que se iba a celebrar el congreso del FR- tiene en agenda lanzar el fondo de asistencia para la avicultura; además del anuncio del plan de pago para Pymes que mantienen empleo y un nuevo anuncio sobre impuestos a las ganancias. La agenda de gestión insume la jornada completa del ex intendente.

Cristina Kirchner junto al ministro de Economía

Este factor fue uno de los que obligó a dilatar la concreción del congreso partidario. El otro, no dicho, es político. Aunque todavía no empezó a correr, el ministro de Economía todavía está en el radar presidenciable del Frente de Todos. Por ahora ni él ni sus colaboradores hablan del asunto. “Cuando sea el momento se discutirá”, repiten en el Frente Renovador. Interpretan, también, que la gestión económica será determinante para sellar una candidatura o no de Massa. De concretarse debería ser en unidad y con el aval de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, que la semana pasada hizo algunas referencias a la su función durante la charla que brindó en el Teatro Argentino de La Plata.

Desde que Massa fue designado ministro de Economía, el Frente Renovador sumó acciones dentro del Frente de Todos y hay detrás del funcionario nacional toda una estructura política con anclaje en municipios, empresas del estado, el Congreso y las legislaturas, que en estas elecciones se pondrán en juego. Es parte del poder de fuego con el que cuenta el Frente Renovador para negociar con sus socios del oficialismo.

En la provincia de Buenos Aires es donde está el núcleo renovador. Gobierna en los municipios de San Fernando, Presidente Perón, Chascomús, General Las Heras, General Pinto, General Alvarado, San Andrés de Giles, Las Flores y Tornquist.

En la Legislatura bonaerense ocupa una de las vicepresidencias de la Cámara de Diputados. Cuenta con doce diputados propios de un bloque de 42 y cuatro senadores de un bloque de 23. Además del ministerio de Transporte bonaerense que está a cargo de Jorge D’Onofrio, uno de los dirigentes con los que construyó el Frente Renovador en 2013. Sumado al ministerio de Transporte de la Nación, conducido por el santafesino Diego Giuliano.

De realizarse el Congreso, toda la estructura renovadora estará presente; no solo la pata bonaerense. Funcionará además como una demostración de poder hacia adentro del Frente de Todos a días de de lo que será el cierre de listas.

El Frente Renovador también tiene precandidatos y precandidatas preparadas para ir a una PASO en caso de que se habilite esa instancia, por ejemplo, a nivel local. Son varios los casos. El más conocido es el de la hoy presidenta de AySA, Malena Galmarini, que buscará disputar la intendencia de Tigre, el municipio génesis del Frente Renovador. Enfrente tendrá al actual intendente Julio Zamora que está dispuesto a competir con el sello del PJ bajo el brazo. Es el presidente partidario a nivel local.

La titular de Aysa, Malena Galmarini junto a la secretaria de Energía, Flavia Royón (Foto NA: Marcelo Capece)

Lanús es otro municipio donde el Frente Renovador buscará dar la pelea local para hacerse de la candidatura a la intendencia. El postulante allí es el diputado provincial y ex presidente del Club Atlético Lanús, Nicolás Russo. Hay, al menos, otros tres competidores en caso de competir en una interna: Julián Álvarez, La Cámpora; Omar Galdurralde, presidente del Instituto de Lotería y Casino de la provincia de Buenos Aires y hombre de Martín Insaurralde que en las elecciones legislativas del 2021 selló un acuerdo con Russo y Agustín Balladares del Movimiento Evita.

En Morón el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, también viene desplegando acciones en caso de que se abra la competencia interna. Ese caso es más complejo, ya que el Frente de Todos gobierna el distrito con Lucas Ghi, de Nuevo Encuentro y con Martín Sabbatella como referente política. En las últimas semanas hubo algunos cortocircuitos entre el FR y la conducción del distrito que se buscaron matizar.

Así, Massa tiene un volumen dirigencial con fuerte presencia en la provincia de Buenos Aires que espera por la decisión de su jefe político. Llegará recién sobre el cierre de listas.

