Tolosa Paz insistió en definir las candidaturas con PASO y pidió una reunión entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

La titular del Ministerio de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, volvió a reclamar hoy que haya PASO para definir las candidaturas del Frente de Todos y pidió un encuentro entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner para definir la estrategia de la fuerza de cara a los comicios.

“Ir a las PASO para elegir la formula presencial y los candidatos es lo que más empatía genera. No solamente garantizar las PASO sino generar las reglas de juego”, fueron las palabras que eligió la funcionaria nacional para solicitar la definición de los representantes del oficialismo en las elecciones internas abiertas y obligatorias del próximo 13 de agosto.

De hecho, la funcionaria también pidió por un nuevo encuentro entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner para a fin de definir la estrategia a seguir. “Falta todavía una reunión entre el Presidente y la Vicepresidenta, que fue quienes nos llevaron al triunfo de 2019, para poder establecer las reglas de juego. Cristina no se ha expresado de cual va a ser la estrategia para ganar las elecciones el 13 de agosto”, expresó en diálogo con CNN Radio.

“Soy muy respetuosa y la escuchó muy atentamente a Cristina. Todavía no la escuche convencida de los beneficio de tener un candidato único. Corrida ella del escenario electoral, después de lo de La Plata no nos han quedado dudas cuando dijo ‘ya lo he dado todo’ ante los canticos de que fuera presidenta. Ella decía con la cabeza ‘Presidenta no’”, dijo la titula de Desarrollo Social.

Y agregó sobre esto: “Solamente hay que escucharla a Cristina y no ha dejado dudas cuando dijo que no va estar en la boleta ni ocupar ninguna cargo electivo. Lo dijo en sus clases magistrales, dio señales de mucha contundencia, como en el Teatro Argentino”.

No obstante, la funcionaria sostiene que su pedido de PASO en el Frente de Todos, coincido con la postura del Jefe de Estado. “Alberto viene planeando desde la pandemia la necesitad de que el Frente de Todos puede elegir la formula presidencial a través de las PASO”, explicó.

En referencia a ese posible encuentro entre dos de los principales referente del oficialismo, Tolosa Paz aseguró que de ahí surgirá la hoja de ruta para afrontar las elecciones.

“En esa mesa de diálogo tan importante que esperamos, entre Alberto y Cristina, se va a trabajar la estrategia política a nivel nacional y la estrategia que hay que elaborar en la Provincia”, manifestó.

Asimismo, la dirigente no quiso dejar de lado el rol que cumple la oposición en el armado de la campaña para las elecciones. “La estrategia también va a estar atada a cómo sale a jugar la oposición política de la alianza Cambiemos, que va a tener unas PASO potente y competitiva”.

Por último, habló del mensaje interno que realizó Cristina Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata. “Cuando ella dice que el bastón de mariscal hay que agarrarlo, pero no para pegarle a una compañera o compañero, muchos militantes del peronismo no han comprendido cabalmente porque tienen adjetivos descalificativos en demasía con tal de posicionarse”, concluyó.

