Facundo Manes: “Estoy más cerca de ser candidato”

Luego de los lanzamientos de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, Facundo Manes oficializó su intención de sumarse a la pelea por la carrera a la Casa Rosada durante una entrevista con Infobae. A diferencia de sus compañeros de Juntos por el Cambio, el neurólogo descartó la posibilidad de realizar un acto como lo hizo el gobernado de Jujuy en el Gran Rex y, por el contrario, se dedicará a “recorrer el conurbano y el interior del país”.

Aunque evitó opinar sobre la incorporación de José Luis Espert a la coalición opositora, Manes volvió a pregonar la ampliación del espacio e, incluso, deslizó que su lista podría ser bajo el formato de fórmula mixta. A menos de dos meses del cierre para la presentación de las precandidaturas, volvió a resaltar su desempeño electoral en el 2021: “En la interna de Cambiemos el 40% de la gente me votó a mí. Esa gente no quería al PRO, tampoco al peronismo, y eso es el piso. La gente está reclamando eso y espero que la cúpula del partido tome nota”.

— ¿Finalmente va a ser candidato a presidente?

— Veo mucho desánimo, dolor, mucha bronca y sufrimiento social. Me parece que en ese contexto es feo hablar de internas, de intrigas, de candidatura, pero la verdad es que veo que hay una necesidad de que nuestro espacio este dispuesto a dar nuevamente el paso para generar una nueva mayoría que pueda el año que viene estabilizar la economía y encarar un plan de desarrollo. El contexto cambió y mucha gente me preguntaba, me reclamaba y bueno, yo siento que estoy más cerca de ser candidato.

Facundo Manes reconoció que mantiene diálogo con Patricia Bullrich desde aquella foto que se tomó en Mendoza durante la Fiesta de la Vendimia

— ¿”Estar cerca” quiere decir que falta algo? ¿O está esperando algo en particular para hacer el lanzamiento oficial?

— Estamos trabajando en construir una propuesta de estabilización y desarrollo para Argentina. Mi equipo técnico piensa que en 8 años Argentina puede duplicar las exportaciones, podemos ser el doble de ricos. Hoy exportamos 90.000 millones de dólares, podemos exportar 180.000 y podemos bajar la pobreza a la mitad en dos mandatos. Queremos ser parte de eso. Al mismo tiempo buscamos entender lo que la sociedad pide, darle una respuesta a la gente, dirá en su momento, dónde quiere que yo esté, pero vamos a estar preparados para estos desafíos, así que estamos construyendo una alternativa claramente.

— ¿Piensa hacer un lanzamiento o un acto como hizo Gerardo Morales?

— Vamos a recorrer este mes y medio el conurbano muy intensamente. Vamos a tener una presencia mediática importante, vamos a volver a los medios. Yo estuve escuchando mucho, no solo a la gente, sino también los equipos técnicos. Como médico, te digo que yo quería ver al paciente - que es Argentina- cómo eran los tratamientos y la verdad que tengo una idea de estabilización y desarrollo. No me imagino un acto de lanzamiento, la gente está en otra cosa, pero sí, una recorrida intensa en un mes y medio en el conurbano. Ya recorrí el país el año pasado, recorrí el interior de la provincia de Buenos Aires este año. No vemos, por ahora, ninguna necesidad de un lanzamiento formal o de un acto.

— ¿Cree que el acto que hizo Morales en el Gran Rex estuvo desconectado con lo que le pasa a la gente?

— Yo respeto la decisión de cada candidato. Yo veo una sociedad muy dolorida, muy angustiada, muy triste, muy depresiva y me parece que ver a candidatos, o una lucha por el poder, genera el efecto contrario, es contraproducente pero yo respeto a cada candidato.

Gerardo Morales y Facundo Manes mantienen una distancia desde que el neurólogo lanzó críticas a Mauricio Macri. El jujeño había propuesto dirimir las candidaturas en una interna de la UCR pero no llegaron a un acuerdo

— ¿Cómo encaja su candidatura dentro de Juntos por el Cambio?

— La PASO son la mejor herramienta que tiene hoy la Argentina para dirimir los liderazgos de la oposición. La respuesta está en la PASO.

— ¿Pero se ve en una fórmula mixta o mantiene su idea fórmulas puras para empoderar al radicalismo?

— Vamos a hacer lo que hicimos en el 2021 que si bien fue una lista con identidad radical, hubo mucha gente como yo de la sociedad civil, había peronismo, había PRO, había progresismo. La Argentina necesita alguien que pueda generar una nueva mayoría social para tener mayoría legislativa y transformar la Argentina. Cuanto más sectores mejor, pero siempre dentro de una idea de estabilizar la economía, con un consenso político y luego de encarar el desarrollo de una vez por todas. Para nada es una lista exclusiva radical, es lo que hicimos en el 2021, cuando “dar el paso” incluía a mucha gente de diferentes sectores.

— ¿Qué opina de la incorporación de José Luis Espert a Juntos por el Cambio?

— Yo quiero una economía de mercado, no una sociedad de mercado. Mientras estemos en esa línea, toda la gente que esté de acuerdo con una economía de mercado, pero no una sociedad de mercado, sino con un Estado -no como el que tenemos ahora que colapsó el Estado- pero sí un Estado que sea eficiente, honesto, menos corrupto, dinámico, inteligente, que provea salud, educación justicia, defensa inteligencia, me parece bien. Yo no tengo ninguna autoridad en el partido, ni en la coalición, pero mientras estemos de acuerdo en que necesitamos una sociedad, una economía de mercado y no una sociedad de mercado, bienvenidos todos a este proyecto de desarrollo.

— Muchos dirigentes radicales piensan que el partido tiene que tener un único candidato empoderado. ¿Cree que van a llegar juntos con Gerardo Morales a una PASO o que podrán dirimirlo antes?

— El radicalismo en el 2021 sacó -aproximadamente- la mitad de los votos de la coalición opositora que le ganó al Gobierno. Hace dos años debería haber habido una mesa de los representantes de los sectores pujantes y plantear cómo el radicalismo llegaría con un candidato empoderado. Eso lamentablemente no sucedió, no se logró. A mí me votó en la interna de Cambiemos el 40% de la gente, esa gente no quería al PRO, tampoco al peronismo, y eso es el piso. La gente está reclamando eso y espero que la cúpula del partido tome nota.

— ¿Cómo cree que tiene que ser la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires de la UCR?

— Nuestro sector tiene que tener un candidato a gobernador, obviamente que el mejor posicionado hoy es Maximiliano Abad. Lo estamos apoyando. Estamos recorriendo con él, obviamente que pueden acompañar otras figuras, pero claramente en la provincia tiene que estar representado nuestro sector que hicimos una gran elección en el 2021 y eso fue el piso.

— ¿Volvió a reunirse con Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta o con Mauricio Macri?

— Sí, tengo diálogo con los tres. Con Patricia tuve una muy buena reunión en Mendoza, hablamos de la dificultades del país. Comparto valores con ella. Con Larreta también me he reunido, también coincidimos en que hay que hacer un gran espacio por fuera de los extremos y con Macri estoy en contacto. La verdad que tengo diálogo con todos los sectores y todos entienden que yo quiero ser un radical que tenga un radicalismo competitivo para ganarle el PRO, como lo hizo el PRO en el 2015 con el radicalismo.

