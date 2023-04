Para apaciguar la interna, JxC convocó a una reunión a sus candidatos a presidente para la semana que viene

JxC convocó a una reunión a sus candidatos a presidente para la semana que viene

Juntos por el Cambio (JxC) busca aplacar la interna que afronta desde 2022. Restan 60 días para la presentación de listas ante la Justicia y los tiempos electorales se aceleraron. Con el fin de mostrar una foto de unidad, preparan un movimiento político clave: convocaron a todos los precandidatos a presidente de la coalición a una reunión para la semana que viene. ¿Lo lograrán? ¿Se podrán acomodar todas las agendas para que suceda? Al menos eso es lo que acordaron ayer los titulares de los cuatro partidos principales de la alianza, en el cónclave que mantuvieron al mediodía.

La cita fue fechada para el martes próximo. La coalición opositora pretende que ese día se encuentren y se retraten juntos todos los presidenciables del espacio: Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal del PRO, los radicales Gerardo Morales y Facundo Manes, Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, y Miguel Ángel Pichetto, cabeza de Encuentro Republicano.

De concretarse, sería la primera vez que JxC exhibiría a sus siete precandidatos a presidente juntos desde que todos lanzaron se lanzaron a la carrera electoral. Así lo dispusieron las autoridades partidarias en una reunión que realizaron este mediodía en las oficinas de la Coalición Cívica aledañas al Congreso Nacional. Participaron el diputado nacional y anfitrión, Maximiliano Ferraro (CC), el diputado nacional Federico Angelini (presidente interino del PRO), el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (titular de la UCR) y el auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto (líder de Encuentro Republicano).

Pichetto, Ferraro, Morales y Angelini, presidentes de los partidos de JxC, convocaron a una reunión con los candidatos a presidente de la coalición para la semana que viene

La Mesa Nacional de JxC es una instancia que busca institucionalizar la resolución de conflictos del frente. No obstante, la alianza viene de semanas caldeadas. Aunque intentan disimularlo, las diferencias políticas son múltiples. Argentina es un país presidencialista en cuyo sistema político prima una lógica de partidos políticos clásicos. Formar una coalición (integrada por diversos partidos), no sólo electoral sino de gobierno, y sostenerla en el tiempo es una característica más propia de países con diseños parlamentarios -como Alemania. Sin embargo, JxC afronta ese desafío y pretende ordenar su interna de cara a las próximas elecciones.

Los referentes del bloque opositor conocen que cuentan con posibilidades ciertas de hacer una elección competitiva. Aunque también observan el crecimiento de Javier Milei y consideran que su ascenso es proporcional al nivel de peleas que se dan en JxC. “Cuando nos peleamos en público, bajamos en las encuestas y crece Milei. Es algo que tenemos medido”, reconoció ante Infobae un dirigente nacional del PRO.

El partido amarillo es, justamente, el que tiene los mayores tironeos. El conflicto escaló tras la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de convocar a elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires. Esa medida enojó a Macri. A la par de él se alinearon en el rechazo Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y el ala Halcón del partido amarillo. La fractura persiste y el resto de la coalición no es ajena a esa puja.

En paralelo, Macri y Bullrich insistieron en los últimos días en un coqueteo con las ideas de Milei. El ex Presidente manifestó su empatía con algunos planteos económicos del libertario. “No hay que dinamitar todo, hay que semidinamitar”, expresó el presidente de la Fundación FIFA en una comida con empresarios del Cicyp. En el mismo almuerzo también consideró que el líder de la Libertar Avanza llegará al ballotage y que el Frente de Todos quedará tercero en las próximas elecciones.

Las diferencias políticas entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta tensionan la interna del PRO

Esas aseveraciones no sólo fastidian a Rodríguez Larreta. El radicalismo y la Coalición Cívica también se sienten incómodos ante cualquier alusión al líder de La Libertad Avanza. En este contexto, los presidentes de los partidos mostraron ayer una foto de unidad y alertaron por la situación de la economía del país. “Estamos muy preocupados por la fragilidad económica de la Argentina, la situación del Gobierno y la falta de apego a la realidad por parte del Presidente”, cuestionó la oposición mediante un comunicado.

La reunión entre Ferraro, Angelini, Morales y Pichetto duró una hora y media y se desarrolló en un clima descontracturado. Los dirigentes hicieron un repaso por el acuerdo programático de la coalición y redactaron el comunicado con el diagnóstico de la situación del país.

A su vez, consensuaron convocar a los precandidatos a presidente para el martes que viene. También invitarán a los presidentes de los bloques parlamentarios de JxC y a los equipos económicos. Morales y Pichetto, presentes en la reunión de ayer, dieron su visto bueno para asistir. Facundo Manes aún no confirmó. En el entorno de María Eugenia Vidal manifestaron que “si van todos, vamos”. No obstante, la ex gobernadora anunciará en los próximos días si continúa con su candidatura presidencial o no.

Y Rodríguez Larreta y Bullrich, ¿están dispuestos a cruzarse en ese evento y mostrarse juntos en una foto? “Patricia tiene diferencias con Horacio, pero no tiene un problema personal”, le explicó un operador bullrichista a Infobae y agregó: “El problema de Horacio es con Mauricio. Patricia no se va a subir a un lío que no es de ella”. Mientras que en el larretismo deslizan un argumento similar al de Vidal: “Por su puesto, si podemos acomodar la agenda y vamos todos, estaremos”.

Los siete precandidatos tiene agendas ajetreadas y no será fácil coordinar. De todos modos, no es una cuestión de calendario, sino de voluntad política. “Haremos los esfuerzos necesarios para que vengan todos y tener una foto de unidad”, aseguró consultado por este medio un referente nacional de JxC.

