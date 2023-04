Hugo Yasky: “Creo que en este escenario es más necesario que CFK sea presidenta”

El diputado nacional espera que CFK anuncie su candidatura este jueves en un acto (DyN)

Tras un complejo panorama económico, que tuvo al dólar volátil y en constante aumento, el oficialismo ultima detalles y reuniones en busca de definir sus candidatos para las próximas elecciones. En ese sentido, algunos actores políticos como Hugo Yasky vuelven a poner la mirada sobre Cristina Kirchner y a deslizar la posibilidad de que finalmente sea candidata: “Necesitamos que ella sea protagonista de la política argentina, creo que en este escenario sería mucho más necesario que ella sea presidenta”.

Ante la urgencia, la pérdida de salario real, la inflación, y un dólar libre que rozó los $500, el diputado nacional apunta a la vicepresidenta como principal candidata –luego de que Alberto Fernández anunciara que no va por la reelección–: “No puedo adelantar porque es una decisión que tiene que tomar Cristina. Pero tenemos que hacer un reagrupamiento de mucha unidad para lo que viene, va a ser muy difícil”.

Hasta los nombres que suenan con más fuerza son el de Daniel Scioli, que volvería a postularse como en 2015, y Juan Grabois, ambos fueron confirmados. El embajador argentino en Brasil está en campaña ya hace más de un mes y se muestra como la opción más dialoguista del espacio político. El dirigente social, muy crítico de Alberto Fernández, es una opción con menos influencia en el mapa electoral.

Parte del oficialismo anhela que Cristina Kirchner se presente como candidata (REUTERS/Matias Baglietto)

Por otro lado, también resuenan los nombres del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quienes no definieron su candidatura pero coquetean con hacerlo en breve.

Sin embargo, Yasky no destacó a ninguno de ellos, sino que tiene sus esperanzas puestas en Cristina Kirchner. En ese sentido, espera que este jueves la líder del Frente de Todos lo anuncie en un acto: “Hoy la gente espera el discurso de Cristina. Espero que Cristina, con este acto del jueves, dé una primera señal, que es la que a nosotros nos dijo. Yo voy a estar en el centro y no me va a correr el poder económico, judicial, ni nadie de este país que quiera llevarse puesto a nuestra gente”.

En esa misma línea también disparó contra la oposición, sus candidatos y quienes consideran la posibilidad de dolarizar la economía. “Ellos piensan que van a entrar a un área donde el trabajo va a ser semi esclavo, con represión, de qué otra manera. Lo de Milei es imposible imaginarselo, yo creo que ni él sabe qué es lo que piensa hacer con este país. Algunos empresarios se asombraron de que ni sabía a cuánto iba a estar el dólar en Argentina dolarizado como él propone. Suponete que lo sabe y no lo puede decir, cómo se hace eso, reprimiendo y hambreando a la gente, terminando con la educación pública, la salud pública, entregando el sistema jubilatorio a manos privadas. Son las viejas recetas de las que pudimos salir, malheridos y con muchos muertos en el estallido social. Lo mismo Larreta, porque es un irresponsable, está prometiendo hambre para el pueblo cuando la argentina no da para más”, dijo Yasky en diálogo con C5N.

Yasky apuntó contra Milei y su modelo de dolarización (Franco Fafasuli)

El sindicalista también reconoció la realidad que enfrenta el país en un contexto en el que el efecto del dólar provocó este martes que algunos comerciantes remarcaran hasta tres veces sus precios. Incluso, en esta situación, algunos proveedores solicitaron pausar la venta de determinados productos. “El Gobierno tiene que adelantar la cuota del salario mínimo vital y móvil, hay una cuota pendiente, hay que adelantarlo y convocar al consejo del salario para definir un nuevo aumento. Reabrir las paritarias, hoy Kicillof lo anunció para la semana que viene. Hay que pensar un aumento de emergencia para los jubilados, alguna medida que le cubra un poco la espalda a las pymes, hay que congelar los precios por seis meses, olvidate del dólar ilegal, paralelo, hay que congelar los precios y el gobierno tiene que empezar”, sostuvo Yasky.

Ahora restará esperar que las filas del oficialismo decidan quiénes serán sus candidatos. Por lo pronto, sindicalistas como Yasky esperan y ‘empujan’ una candidatura de la vicepresidenta.

