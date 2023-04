Jorge Capitanich: “Las PASO tienen que ser el elemento que hagan reverdecer nuestro espacio”

Jorge Capitanich

A días de la declinación de Alberto Fernández a ir por la reelección, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, planteó que “las PASO tienen que ser el elemento que hagan reverdecer” al Frente de Todos.

“Tenemos que definir una estrategia electoral y ganar las elecciones, y para eso hay que tener unidad en la diversidad”, manifestó el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. En ese sentido, explicó que el oficialismo debe tener estrategias diferentes para las Primarias, las elecciones generales y un eventual ballotage. Optimista, aseguró que “vamos a ganar las elecciones por una razón muy sencilla: es lógica binaria. El pueblo argentino qué quiere: ¿Que se privatice Aerolíneas Argentinas? No; ¿Quiere educación privada? No; ¿Quiere educación privada? No; ¿Quiere que se eliminen los planes sociales? No. La gente quiere solamente que se recupere la soberanía económica para garantizar el crecimiento y recuperación del salario. Eso quiere el pueblo argentino”, opinó.

En medio de las dificultades que atraviesa el oficialismo, en parte por su propia interna, Capitanich analizó que Javier Milei “crece” porque el peronismo “dejó de expresar rebeldía”: “Pareciera que somos un partido conservador, de cúpula, de no generar consensos abajo”.

Por eso, el gobernador de Chaco se mostró a favor de dirimir las diferencias en las Primarias: “Las PASO tienen que ser el elemento que hagan reverdecer nuestro espacio, que podamos ser capaces de expresar la rebeldía”.

“El pueblo no se puede conformar con un salario de hambre, con la informalidad laboral, con ataques especulativos permanentes que licúan su salario. Si el peronismo no expresa rebeldía, la va a expresar Milei. Pero esa expresión de rebeldía de derecha de Milei lo único que va a hacer es destruir al país”, advirtió y señaló que el Frente de Todos debe “convocar al pueblo trabajador, a los empresarios, a los docentes, a los trabajadores de la salud...”.

En declaraciones a C5N, cuestionó: “¿Vamos a seguir siendo esclavos del centralismo porteño o vamos a construir un país federal? ¿Vamos a ser esclavos de la especulación financiera que nos licúa todo el tiempo el salario o vamos a animarnos a ser un país productivo? ¿Vamos a expresar rebeldía o ser cómplices del silencio de las corporaciones? Si queremos parecernos a la derecha, al espíritu conservador de nuestros adversarios, no vamos ni siquiera a retener nuestros votos”, reprochó.

“Tenemos que discutir el régimen monetario en las primarias abiertas. Yo quiero discutir un régimen multimonetario para la Argentina, un régimen de blanqueo y quiero discutir una logística integrada para no seguir con en el centralismo de Buenos Aires”, continuó.

“Si queremos sumar, tenemos que hacer un plan de gobierno. No nos van a creer si somos solo la expresión del establishment”, agregó.

Consultado por Cristina Kirchner, Capitanich remarcó que reconoce su liderazgo: “Es la líder indiscutible del espacio, la que siempre ganó elecciones presidenciales”. “Su definición es clave pero también es necesario decir lo que tenemos que decir, porque si queremos mimetizarnos con el discurso conservador y libertario para eso está Milei y Juntos Por el Cambio. Nosotros expresamos otro modelo de país”, enfatizó.

Para el gobernador chaqueño, la Vicepresidenta “tiene que ser candidata”. Remarcó que se lo dijo “muchas veces”, y admitió que el peronismo “tiene una deuda de honor con ella”. “Todo el tiempo estamos esperando que ella decida. Le exigimos cuestiones que finalmente tenemos que hacernos cargo. Tenemos que salir con nuestro bastón de mariscal. Todos con humildad. Tenemos que tener un plan de gobierno, equipos técnicos profesionales y construir liderazgos para ganar las elecciones”, planteó Capitanich, quien responde políticamente a la ex mandataria. “Si todos trabajamos unidos, con un plan de gobierno, vamos a ganar”, concluyó.

