Alberto Fernández inauguró la nueva terminal de Ezeiza y defendió el control estatal de Aerolíneas

El presidente Alberto Fernández inauguró hoy, junto al ministro de Transporte, Diego Giuliano, la nueva terminal de partidas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El mandatario enfatizó el apoyo que el Estado le brindó al sector del turismo, durante la pandemia del COVID-19, anunció una nueva fase del plan Previaje y recordó la inversión estatal que se realizó en Aerolíneas Argentinas para sostener a la compañía aérea nacional. “Aquellos que decían que Aerolíneas Argentinas era una caja negra, donde todo se perdía, hoy es una empresa que se vuelve rentable y ojalá cada vez necesite menos requerimientos por parte del Estado. Hay que dejar de mentirnos”, expresó Fernández.

Además, puso como ejemplo a Ángela Merkel (ex canciller federal de Alemania) y el apoyo estatal a Lufthansa, aerolínea insignia del país germano. “Puso dinero para que Lufthansa no se muera. En todos lados los Estados ponen dinero para mantener las aerolíneas y eso no está mal, ¡está bien!”, resaltó el Presidente. Y completó: “lo que está mal es dejar que se fundan”, para luego agregar que no se debe permitir, de esta manera, que “Argentina se desconecte del mundo”.

En el cierre de su discurso hizo hincapié, sin dar nombres, en los “agoreros del desaliento, que nos tratan todos los días de desalentar, allá ellos con su desaliento, no dejemos desalentarnos” para luego cerrar: “Sigamos construyendo, no importa quién empezó la obra, lo importante es terminarla”.

Características de la obra

La nave principal de la nueva terminal, una obra que había comenzado en 2017 y que demandó una inversión de USD 230 millones, simula un imponente zeppelin vidriado contenido por otro volumen mayor de 230 metros de largo y 45 metros de altura. El flamante espacio aeroportuario estará en funcionamiento a partir del próximo lunes y, luego de un proceso de transición, concentrará todas las partidas de vuelos, internacionales y de cabotaje, que salen del aeropuerto.

La obra posee una superficie de 50.000 metros cuadrados que fue financiada con fondos de la empresa Aeropuertos Argentina 2000, presidida por el empresario Martín Eurnekian, presente en el acto inaugural, junto a su tío, Eduardo Eurnekian, titular del holding Corporación América. “Esta obra generó unos 2.500 puestos de trabajo directos e indirectos durante su construcción. Ahora, el objetivo es que en un período que puede abarcar algunas semanas, todas las aerolíneas que operan en el aeropuerto internacional vayan trasladando sus partidas a la nueva terminal”, explicó a Infobae Sebastián Villar Guarino, gerente General del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En el corto plazo, las terminales anteriores -conocidas como A y C- se reconvertirán en destinos de arribos, con más espacio a los pasajeros y nuevos locales gastronómicos. Las tres estarán interconectadas y desaparecerán las denominaciones alfabéticas.

NOTICIA EN DESARROLLO