Elizabeth Gómez Alcorta: “Soy precandidata a jefa de Gobierno porteño, es el tiempo de las mujeres”

La ex ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta

En medio de la interna y las especulaciones en el Frente de Todos por el armado de las listas en los distintos distritos, la ex ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta ratificó que ella será “precandidata a jefa de Gobierno” en la Ciudad de Buenos Aires.

“Soy precandidata representando a un grupo de sectores heterogéneos del mundo sindical, movimientos sociales y colectivos feministas. Lo componen el Daniel Catalano (secretario general de ATE Capital), (Roberto) Beto Pianelli (Metrodelegados), (el dirigente social) Rafael Klejner, el Partido Comunista, Soberanxs y muchos otros sectores que tienen representación en colectivos feministas, estudiantiles, sindicales y sociales”, explicó.

En diálogo con AM530, la ex funcionaria consideró que el PRO no gobierna este distrito desde hace casi 16 años porque el territorio “sea de derecha”, sino porque la oposición no ha “estado a la altura de las condiciones para poder ofrecer un proyecto que motive y enamore”.

“Esta es una Ciudad que expulsa. Cada vez más gente se va a vivir al Conurbano porque no puede pagar los alquileres. Depende en qué barrio naces, tenés siete años de diferencia de expectativa de vida. Es un lugar donde tenés 10 veces más de posibilidades de que te maten si vivís en una comuna que en otra”, agregó.

En este sentido, tras el lanzamiento de campaña del youtuber Pedro Rosemblat, que también competiría en estas elecciones para suceder a Horacio Rodríguez Larreta, Gómez Alcorta opinó que “tener muchos candidatos es un buen síntoma” y pidió tener “un proyecto nuevo, no uno que ya demostró ser fallido”.

Pedro Rosemblat junto a Ofelia Fernández anunciaron sus candidaturas en CABA

“Tenemos un plan para pensar una Ciudad en ocho años. Se puede construir una única ciudad que tenga derechos para todos y todas”, aseguró la ex ministra, a la vez que destacó que “el Frente de Todos nunca tuvo una mujer como candidata a Jefa de Gobierno”.

Además, la ex titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad cuestionó los comentarios sobre Florencia Kirchner: “Esa crueldad genera un daño en la opinión pública, en la escena pública y el discurso. Hace apenas unos meses quisieron matar a la Vicepresidenta y parecería que seguimos negando esa situación”, reflexionó.

Asimismo, expresó también su “preocupación” por la interna en el oficialismo ante las elecciones presidenciales, al advertir que el Frente de Todos se dedica “a la micropolítica” y se olvida “cuál es el proyecto” que tienen “para ofrecerle a la gente”.

Por último, defendió su gestión, que finalizó en octubre del año pasado, luego de presentar su renuncia al cargo, y destacó que “por primera vez en la Argentina” se logró “bajar 13% los femicidios” gracias a “una política clara, con decisión, recursos, presupuesto”.

“Eliminar el Ministerio de las Mujeres pasó a ser un cliché terraplanista de la derecha en Argentina. En un momento (Javier) Milei y (Horacio Rodríguez) Larreta competían para ver quien decía más veces en una semana que iba a cerrar el Ministerio”, cuestionó.

