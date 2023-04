En medio de la campaña, el Gobierno disputa con los intendentes de Juntos las obras en el conurbano

Axel Kicillof durante una actividad en Saladillo junto al intendente, José Luis Salomón y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis

“Hay un dicho del campo que es saludar con gorra ajena, que quiere decir hacerse cargo de lo que uno no hizo; esta obra es del Gobierno nacional y no tenemos ningún problema con eso”. La frase del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que la semana pasada lanzó en la inauguración de la mejora en la Avenida 32 en la ciudad de La Plata y que estuvo dirigida al intendente de la capital bonaerense, Julio Garo, es una muestra de otro frente abierto del gobierno en lo que será la campaña electoral: la autoría por las obras de infraestructura que se proyectan hasta el día de las elecciones.

En el gobierno nacional y provincial insisten en que los intendentes opositores de la provincia de Buenos Aires buscan “apropiarse” de las obras que las administraciones centrales despliegan en sus territorios, bajo distintas modalidades.

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, busca no meterse en la polémica; pero puertas adentro advierten de la situación. La lógica se repite elección a elección, sin importar demasiado el color político. En el caso de la obra que inauguró junto a Kicillof la semana pasada en La Plata, se trata 24 cuadras con nuevo asfalto, desagües, iluminación, rampas y mobiliario urbano “para la circulación e integración de los barrios con una inversión de su área por más de $1.200 millones”. Un día antes de la inauguración oficial con los funcionarios nacionales y provinciales, el municipio de La Plata que comanda Julio Garro, comunicaba que “la obra impulsada por la Municipalidad de La Plata y el ministerio de Infraestructura -en rigor es de Obra Pública- se extiende desde 138 hasta 155 sobre la avenida 32″.

La nueva avenida 32 en la ciudad de La Plata

El intendente Garro aseguró que “esta obra que hoy pueden disfrutar todos los platenses, para poder viajar más seguros y ahorrar tiempo para ir al trabajo o llegar antes a sus hogares, es el resultado de escuchar a los vecinos y hacer realidad sus demandas y necesidades”. En el municipio reconocen que la obra es financiada por el gobierno nacional, pero Garro no estuvo presente en la inauguración, un evento que además expuso la interna del peronismo en la capital bonaerense. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, viene recorriendo la ciudad como candidato. “Esta obra se hizo con fondos del gobierno nacional”, repetía el día de la inauguración donde fue uno de los oradores junto a Kicillof, Katopodis y la ministra de Desarrollo Social de la Nación y también eventual precandidata platense, Victoria Tolosa Paz.

Hay algunos casos más elocuentes que el de la capital bonaerense. Uno de ellos es que el se dio en San Isidro, con lo que fue el asfaltado de la avenida Thames, también llamada avenida de la Unidad Nacional, en el tramo que va desde Panamericana hasta la avenida Santa Fe. En la cartera que conduce Katopodis aseguraron que el municipio cuyo intendente es Gustavo Posse -UCR- quitó los carteles indicativos de obra puestos por el ministerio de Obra Pública y en su lugar pusieron unos más grandes con la insignia del municipio. Se trata de una obra de casi 4 kilómetros que atraviesa buena parte del distrito.

En la esfera provincial ocurre algo parecido. Así lo dio a entender el propio gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuando la semana pasada lanzó los primeros convenios del programa Municipios a la Obra. Un programa de transferencia de fondos provinciales a los 135 municipios de la provincia, que es por ley y dónde los intendentes presentan y proyecto y definen qué obra hacer en su distrito. Para el desembolso de los recursos hay que firmar un acuerdo.

En la primera etapa de convenios que se dio la semana pasada, el gobierno bonaerense sostuvo que invitó a intendentes de la oposición beneficiarios del programa para llevar adelante las firmas, pero que no asistieron. “Lamento que algunos hayan decidido no venir; hay que tener la grandeza, la altura y la comprensión de que cuando son obras para los vecinos la cuestión electoral, aunque sea por los cinco minutos que lleva firmar un convenio, se puede dejar de lado. Otra cosa distinta es cuando hay un intento de mostrar de quién son los recursos, apropiarse…bueno todo eso que es chiquitaje, esperemos que no ocurra”, decía Kicillof en el primer acto de Municipios a la Obra; dando cuenta que el tema sobre la “autoría” de las obras forma parte de la discusión electoral.

Kicillof, junto a la vicegobernadora Verónica Magario, funcionarios provinciales e intendentes oficialistas del conurbano

La lupa se posa sobre los municipios que gobierna el PRO en el conurbano: Lanús, Tres de Febrero y Vicente López. Con la UCR la dinámica parece más fluida. Al menos el lunes último, unos 32 intendentes -la mayoría del radicalismo- llegaron hasta La Plata para firmar el primer acuerdo del programa Municipios a la Obra. El programa contempla la transferencia en total de $45.500 millones. Sí estuvo el jefe comunal de la capital bonaerense, Garro.

Tiempo atrás, el presidente del PJ bonaerense y diputado nacional, Máximo Kirchner también había advertido sobre la situación. Fue durante una reunión con presidentes de los Partidos Justicialistas de distritos bonaerense donde gobierna la oposición. En aquel encuentro, el también líder de La Cámpora, le planteó a los titulares del Partido Justicialista de Saladillo, Danilo Mengarelli; Ramallo, Ricardo Gorostiza; Rojas, Ramiro Baguear; Arenales, Emir Miranda; Viamonte, Mauricio Martín, Trenque Lauquen, Pablo Lambert; Dolores, Juan Pablo García; General Lavalle, Evangelina Goigocoechea; Necochea, Marcelo Rivero, Bahía Blanca, Patricia Domínguez; Alsina, Natalia Schmidt y Torquinst, Gustavo Trankels, que “planteen y defiendan en sus territorios” las obras que estaba haciendo el gobierno provincial, en vistas a la campaña electoral.

La agenda de la obra pública será una de las puntas de lanza que utilizará el Frente de Todos. Este martes, Kicillfo estuvo en General Rodríguez, donde inauguró el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°17. En clave electoral, el gobernador polarizó con su antecesora, María Eugenia Vidal, al remarcar que “no todos los que hacemos política somos iguales: están los que dejaron esta obra abandonada y permitieron que se vandalizara; y estamos los que pagamos las deudas, reactivamos las obras y hoy inauguramos una escuela para los pibes y las pibas del barrio”.

