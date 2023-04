Axel Kicillof criticó a la Policía porteña que asistió a Sergio Berni: “Lo detuvieron, intervinieron cuando ya no corría peligro”

Sergio Berni fue agredido con golpes y piedrazos por compañeros del colectivero asesinado

“Cuando había que protegerlo, no estuvieron. Y cuando ya se había terminado (la agresión) hicieron todo un operativo”. Así resumió Axel Kicillof el accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, durante la protesta de colectiveros que terminó en una violenta golpiza a Sergio Berni, luego del crimen de un chofer en La Matanza.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires consideró que la fuerza de seguridad porteña hizo un acting para las cámaras en medio de un caso de extrema sensibilidad, y lo fundamentó: “Durante los momentos de la agresión no se acercó, vino a llevárselo cuando la situación ya estaba controlada. A pesar de que (el ministro) en ese momento ya no corría peligro y les pidió no irse, actuó deteniéndolo…”.

“La Policía de la Ciudad es la que rodeó a Cristina (Kirchner) en su domicilio”, recordó Kicillof en declaraciones a Urbana Play, para alimentar sus sospechas sobre el accionar de la Policía porteña cada vez que interviene en casos que involucran a figuras del kirchnerismo.

La Policía de la Ciudad saca a Sergio Berni de la zona de conflicto el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en el centro, es extraído de una protesta en Buenos Aires, el lunes 3 de abril de 2023. Berni fue atacado durante una protesta de conductores de autobuses luego del asesinato de un compañero de trabajo. (AP Foto/Andrés Pelozo)

El mandatario provincial había advertido antes que también tiene muchas dudas sobre las motivaciones del hecho delictivo que terminó en el crimen de Pedro Daniel Barrientos, el colectivero de la línea 620 que fue ejecutado por delincuentes.

“Cruzaron un auto para detener un colectivo; luego subieron dos personas con un arma calibre 40 con municiones especiales, que posiblemente son más caras que el botín robaron. Luego se llevaron una mochila, bajaron y mataron al chofer a quemarropa sin mediar un acto de resistencia...”, enumeró.

Sin embargo, este relato del gobernador bonaerense fue desmentido por testigos del asesinato del chofer: “Es mentira que se cruzó un auto. Mi marido, que estuvo ahí, me lo dijo. Hay cámaras que muestran como subieron los delincuentes arriba del colectivo porque hay una cámara que los toma, y no había ningún auto detrás o delante del colectivo. El auto los esperaba en una calle paralela para huir”, aclaró María, esposa del policía que estaba arriba del ómnibus y se tiroteó con los delincuentes.

