Qué dijo Sergio Berni tras ser agredido por un grupo de choferes de colectivos

Berni terminó con la cara ensangrentada tras ser agredido por compañeros del colectivero asesinado

“Yo no me escondo, estoy acá. Entiendo el dolor y el enojo”, afirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, luego de ser agredido de manera violenta por un grupo de colectiveros que protestan por el asesinato de un chofer de la línea 620. Lo hizo con la cara ensangrentada, detrás de un cordón de integrantes de la Policía de la Ciudad que lo custodia en General Paz y Ruta 3.

“No hay soluciones mágicas, tenemos que seguir trabajando”, agregó el funcionario, antes de ser evacuado por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Los compañeros de Daniel Barrientos, el chofer asesinado en la madrugada de hoy en el barrio Vernazza de Virrey del Pino, en la localidad de La Matanza, protestaban en medio de una medida de fuerza cuando Berni llegó al lugar.

Tras discutir con algunas personas, fue agredido de manera violenta: recibió golpes de puño y piedrazos, que le ocasionó un corte en el rostro. Luego, quedó encerrado detrás de un cordón policial, y continuó siendo agredido.

Así evacuaron a Berni del piquete de colectiveros tras la agresión

“Sos un mentiroso”, lo increparon los compañeros y amigos de Barrientos. “Yo no soy mentiroso, por algo estoy acá”, le respondió Berni en medio de los desmanes.

“Entiendo el problema que están pasando. Estoy acá porque sé lo que están pasando todos los días y no hay nadie que venga a poner la cara. Yo no salgo corriendo como todos los demás”, insistió mientras se iba desbordando la situación.

“No me pienso ir, entiendo el dolor y el enojo”, aseguró Berni. Pero unos 30 minutos depués, al ver lo caldeado que estaba el clima, tuvo que ser evacuado.

“El gobierno vive una realidad paralela. Los políticos tienen que venir al conurbano. Esto no es una sensación de inseguridad. Trabajabamos en medio de un basural y los semáforos no andan”, dijo Héctor, un amigo de la víctima a C5N.

Sergio Berni fue agredido con golpes y piedrazos por compañeros del colectivero asesinado

Para visibilizar su reclamo, los choferes realizaron un masivo paro en la zona oeste. Según se informó, la medida de fuerza afecta a las líneas 1, 2, 4, 46, 53, 55, 63, 88, 96, 97, 103, 113, 123, 126, 136, 153, 163, 166,172, 174, 180, 182, 185, 193, 205,218, 236, 237, 238, 242, 244, 252, 253, 263, 266, 269, 276, 284, 288, 297, 298, 302, 303, 311,314, 317, 320, 321, 322, 325, 326, 327, 329, 336, 338, 350 y 355, entre otras.

“Es la única forma de hacernos escuchar. Estamos cansados de las mismas promesas y mentiras. Yo soy chofer y no veo que la policía nos cuide”, dijo Leandro, un compañero de la víctima a la prensa.

Berni terminó con el rostro ensangrentado tras la agresión

“Nos tocó a nosotros otra vez. En 2018 perdimos a Leandro Alcaraz, también por un hecho de inseguridad. En 2020 a Pablo Flores, de la empresa Almafuerte. Las dos veces vino el ministro de Seguridad, que nos prometió y garantizó que iba a haber operativos en las rutas y los barrios, pero estamos solo lidiando con situaciones así. Hace 15 días a un compañero de Almafuerte le pegaron un tiro en un brazo. Estos muchachos no tienen hora ni lugar para matarte”, agregó.

El ex chofer Rubén Carballo fue otro de los que recordó que tras el asesinato de Alcaraz hubo promesas de las autoridades de seguridad de la provincia de Buenos Aires que no se cumplieron. “Es todo mentira, como todas las cosas que tienen que hacer y no lo hacen”, se quejó.

