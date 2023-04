Cuántos afiliados a un partido político hay en el país y qué agrupaciones crecieron más en el último año

En Argentina hay actualmente 8.081.702 afiliados a partidos políticos. Representan el 23% de los casi 35 millones de electores registrados en el país, según datos oficiales de la Cámara Nacional Electoral (CNE). Son unos 200.000 menos que hace una década y casi 250.000 menos que en 2001, en plena crisis del “Que se vayan todos”, cuando eran 8.329.658 los afiliados a alguna agrupación.

Esta caída de afiliaciones en los últimos 20 años, suave pero sostenida, es más pronunciada si se tiene en cuenta el incremento de la población, que pasó de 37 millones en 2001 a los 46 millones actuales (un 24% más), y de los electores, que crecieron un 40% en el mismo período, con la incorporación de 10 millones de personas habilitadas a votar. Así, los afiliados pasaron de representar el 33% del total de electores en 2001, al 23% para finales de 2022.

Este descenso en el total de afiliados partidarios se contrapone con el aumento de las agrupaciones políticas en el país, tal como reveló Infobae la semana pasada, y con el incremento de los afiliados en 86 de ellas en el último año, según el procesamiento realizado por Infobae de los afiliados de las distintas agrupaciones desde 2011 a diciembre pasado.

Los padrones partidarios se cruzan “en tiempo real” con los datos del Registro Nacional de las personas (RENAPER) para dar de baja a los fallecidos y actualizar los cambios de distrito informados por los electores. “Si una persona está afiliada a un partido en Capital y se muda fuera de ese distrito, cae la afiliación porque dejó de cumplir una condición esencial que es ser elector del distrito”, explicaron a Infobae fuentes de la Cámara Nacional Electoral.

Sin embargo, eso no evita que haya datos desactualizados o falsos. Los motivos pueden ser varios. Desde que el partido no informe sus desafiliaciones a la Justicia Electoral, hasta personas que no saben que figuran como afiliados a un partido, ya que se les falsificó la firma en la ficha de afiliación. Por último, como para desafiliarse la persona debe mandar un telegrama gratuito al partido y/o a la Secretaría Electoral, o concurrir personalmente para hacer el trámite, en la práctica, muchos no lo hacen y siguen afiliados sin interesarse en la vida partidaria de una agrupación.

“La gente no está interesada en afiliarse, hoy hay otros modos de hacer política. Es solo un requisito legal para los partidos que necesitan un mínimo de afiliaciones para obtener la personería. Hoy, solo se afilian los que tienen ambiciones políticas”, le dijo Ana María Mustapic, politóloga y profesora de la Universidad Di Tella, a Infobae.

La normativa electoral establece una cantidad mínima de afiliados para mantener la personería jurídico-política en cada distrito. Esa cifra varía según la población de cada provincia, con un tope de 4.000. Así por ejemplo, es el rige tanto la provincia de Buenos Aires, como también la Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán y Salta. El requisito de afiliaciones más bajo lo tiene Tierra del Fuego, con 568 para la inscripción de un partido. A su vez, para ser reconocido como partido nacional, se necesita una cantidad de afiliados mínimos en al menos 5 distritos.

Los partidos con más afiliados

A diciembre del 2022, el ranking de partidos con más afiliados lo lidera el Partido Justicialista con 3.204.329. El PJ es, además, el partido que más adherentes políticos registrados tiene en 18 provincias. En La Rioja, Formosa, La Pampa y Santiago del Estero, reúne a más del 60% de los afiliados totales.

En segundo lugar, se ubica la Unión Cívica Radical (UCR) con 1.852.571 afiliados. El partido fundado por Leandro Alem lidera la cantidad de afiliaciones en cinco distritos - Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Catamarca y Mendoza -, y es la segunda agrupación en otras 14 provincias. Sin embargo, ambas agrupaciones perdieron afiliados en el último año: 12% y 18% respectivamente. La misma merma porcentual tuvieron desde 2011: 447.257 afiliados el PJ en números absolutos, y 405.471 la UCR.

“Hubo una afiliación muy importante en 1983, con el retorno democrático, que fue muy simbólica en la salida de la dictadura. Pero el sentido de pertenencia se fue perdiendo. Los partidos tienen hoy mucha competencia desde el lado de la representación, como los sindicatos, por ejemplo. Y mucha gente que quiere participar, busca otras instancias o espacios, como ONGs o fundaciones, donde la escucha es mayor incluso que en los partidos políticos”, advirtió Mustapic.

A su vez, la implementación de las PASO a partir de las elecciones de 2011, debilitaron la importancia de las afiliaciones a la hora de votar en la interna de un partido, ya que abrieron la posibilidad a la ciudadanía en su conjunto.

En tercer lugar, pero lejos en número, se ubica el PRO con 169.322 afiliados. Sin embargo, a diferencia de los otros dos países tradicionales, la fuerza creada por Mauricio Macri incrementó un 40% sus afiliados desde 2011, y un 4% desde el año pasado.

En el ranking de cantidad de afiliados, en cuarto lugar se ubica el Frente Grande, con 132.255 en total en 14 distritos. Esta fuerza es presidida por el intendente kirchnerista de Ensenada Mario Secco e integra el Frente de Todos. Más de la mitad de sus afiliados residen en la provincia de Buenos Aires. Desde 2011, la caída de sus afiliados fue del 18%.

Le sigue el Movimiento Libres del Sur, con 115.323 afiliados en 16 distritos. Esta agrupación de izquierda que integra la Unidad Piquetera, es la única que aumentó entre 2021 y 2022, un 163% más. Su mayor cantidad de afiliados se registra en las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Santiago del Estero. “Hicimos una campaña muy fuerte a partir de nuestro trabajo territorial. La cantidad de afiliados que sumamos, confirma que la gente está enojada con la clase dirigente con responsabilidades de gobierno que promete pero no resuelve lo que nos pasa todos los días, pero que hay espacio político en la sociedad para ayudar a resolver los problema cotidianos”, le dijo Silvia Saravia, coordinadora nacional territorial de Libres del Sur, a Infobae.

La otra fuerza política con más de 100.000 afiliados en todo el país es el Partido Socialista, con 106.880, casi un tercio de los cuales están en Santa Fe. Esta agrupación - que gobernó esa provincia los 12 años previos a la gestión del actual gobernador peronista Omar Perotti - sufrió una caída en sus afiliados del 12% desde 2011. Hoy tiene en la Cámara baja dos diputados: Mónica Fein y Enrique Estévez.

En el ranking, sigue el Movimiento Popular Neuquino con 94.279, el único partido provincial que lidera en cantidad de afiliados en una provincia del país. Concentra el 57% de las afiliaciones en Neuquén, seguido por el PJ con el 13%, y cuenta con un diputado, Rolando Figueroa, en la Cámara baja.

El top ten de cantidad de afiliados lo completan el Partido Demócrata, con 75.172 afiliados, el 75% de los cuales está en Mendoza. Esta agrupación, cuyos militantes son conocidos en la provincia como los “gansos”, a nivel nacional apoya al libertario Javier Milei.

Luego se ubica la Coalición Cívica, con 50.190 afiliados. La fuerza liderada por Elisa Carrió que integra Juntos por el Cambio cuanta con 10 diputados en el Congreso nacional. Finalmente, en décimo puesto, aparece la Unión del Centro Democrático (UCD), el partido fundado por el fallecido economista liberal de derecha Álvaro Alsogaray, con 49.764 afiliados, un 8% que hace una década.

El Partido Libertario, al que está afiliado Milei en la Ciudad de Buenos Aires, llamativamente no registra afiliados en ete distrito. Esto se debe a que tiene aún el “reconocimiento provisorio”. Sin embargo, según pudo saber Infobae, ya tendría los afiliados necesarios - 4.000 - para lograr la personería definitiva en la Capital Federal. El partido de este economista antisistema solo figura con 2319 afiliados en la provincia de San Juan, pero está tramitándola en varios distritos del país. En 2029 y 2020, cuando surgió, apenas arañó las 4.000 afiliaciones en Córdoba.

En 2021, el partido de Milei compitió en la alianza electoral La Libertad Avanza, conformada solo en la Capital Federal, junto al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y a UNITE por la Libertad y Dignidad, que sí tenían personería. Por esta alianza ingresó a la Cámara de Diputados el economista y Victoria Villarruel. Según explicaron en el entorno de Milei, hoy el espacio a nivel nacional tiene tres partidos: el Partido Demócrata, Unión Celeste y Blanco (estructura usada por el empresario Francisco De Narváez durante su participación en la política, que hoy aún registra 15.087 afiliados), y UNITE, el que llevó a la modelo Amalia Granata como diputada en Santa Fe y hoy tiene 17.743 afiliados en el país.

Los que más crecieron el último año

En el último año, los partidos que más crecieron en afiliados fueron el Partido por la Justicia Social que pasó de 4.475 a 32.295 afiliados (621% más); Política Abierta para la Integridad Social que escaló de 4.475 a 32.295 (345% más); y el Movimiento Avanzada Socialista, que creció de 3.855 a 12.210 (214% más). Así surge de comparar los afiliados a diciembre del 2022 contra los registrados en 2021, según los datos oficiales de la CNE procesados por Infobae.

En cuarto lugar, el partido que más creció fue Republicanos Unidos. La fuerza liderada por el diputado Ricardo López Murphy pasó, en un año, de 5.094 a 15.083 afiliados (196% más) registrados básicamente en Capital Federal y Córdoba, y un número menor en Tierra del Fuego.

En crecimiento se ubican, luego, la Izquierda de los Trabajadores, con 12.966 afiliados a diciembre del año pasado (100% más); Memoria y Movilización Social, con 7.717 (96% más); y Proyecto Joven, con 6.983 afiliados en todo el país ( 77% más).

A continuación, aparece Libres del Sur que creció un 73% en el último año y alcanzó los 115.323 afiliados, contra los 55.441 que tenía en 2021. “Hubo una bisagra en la pandemia, cuando muchos sectores desaparecieron de los barrios y nosotros tuvimos muchas presencia territorial, principalmente en comedores y merenderos, y eso nos dio potencia como referentes”, explicó Saravia sobre este incremento de la fuerza que tiene como referentes más conocidos a Humberto Tumini, Isaac Rudnik y Jorge Ceballos.

El Frente Renovador, el partido creado por Sergio Massa en 2012, tuvo un 46% de crecimiento en el último año, según los datos a diciembre de 2022, con presencia en 8 distritos. Sin embargo, fuentes de este espacio precisaron a Infobae que están esperando el reconocimiento de afiliaciones en otros 5 distritos, por lo que llegarían a unos 28.000.

El top ten lo cierra Patria Grande, la agrupación del dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois, alineado con Cristina Kirchner, que pasó de 18.105 a 24.526 afiliados (un 35,5% más) en un año. Como parte del Frente de Todos, Patria Grande cuenta con tres diputados en el Congreso: Itaí Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho.

Qué pasó desde 2011

Si se analiza la última década, desde 2011, los partidos que tuvieron el aumento de afiliaciones más pronunciado fueron casi todos de la izquierda, varios de ellos poco conocidos. Con un 957% de aumento, el ranking lo lidera el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP), que pasó de 4.304 a 45.473 afiliados en poco más de una década.

Anteriormente conocido como el PCR, sobre el final de la última dictadura militar se rebautizó como PTP para participar en las elecciones. Tras varios períodos en que sus dirigentes impulsaron el voto en blanco, volvieron al ruedo electoral en 2010. ”Los 4.000 y pico de afiliados que figuran en 2011 corresponden a la Provincia de Buenos Aires, que fue el primer distrito en recuperarla, en un contexto en que nuestra organización creció numéricamente, en influencia y conocimiento público por nuestro protagonismo en la lucha por las libertades democráticas, la lucha contra el hambre, en la organización del movimiento de desocupadxs con la Corriente Clasista y Combativa (CCC)”, explicó Elena Hanono, vicepresidenta del PTP. En 2029 integraron el Frente de Todos, y tienen personería nacional en 14 distritos, y dos diputados nacionales, Juan Carlos Alderete, presidente del PTP y coordinador nacional de la CCC, y Verónica Caliva, diputada nacional por Salta.

Le siguen el Partido por la Justicia Social, con un 808% de aumento de afiliados; la Izquierda de los Trabajadores, con un 634%; Instrumento Electoral por la Unidad Popular, con un 492%; y el Partido Obrero (PO), con 306%. Desde esta agrupación, el legislador porteño Gabriel Solano explicó a Infobae el motivo de ese aumento: “En el pasado, al no haber sacado 2% de los votos en dos elecciones consecutivas, tuvimos que tramitar una personería nueva. En los últimos 10 años, superamos ese porcentaje y ya no fue necesario. Hoy tenemos personería en más de 15 distritos. A nivel nacional, somos parte del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad”. En las últimas elecciones legislativas, el FIT -que también integran el Movimiento Socialista de los Trabajadores, Izquierda Socialista y el Partido de los Trabajadores Socialistas- salió tercero a nivel nacional con el 5,4% de los votos, y cuenta con cuatro diputados en el Congreso: Nicolás Del Caño (PTS), Myriam Bregman (PTS), Alejandro Vilca (PTS) y Romina del Plá (PO).

Completan el ranking el Movimiento Avanzada Socialista, con un 203% de aumento en sus afiliados; el Movimiento Libres del Sur, con 163%; el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), con 137%.

Cierra el top ten, Kolina, la agrupación liderada por la gobernadora santacruceña Alicia Kirchner y de la que participa el titular de la AFIP, Carlos Castagnetto, con un 85% de suba en sus afiliados. Pasó de 24.986 en 2011 a 46.210 a finales del año pasado.

“Sistema obsoleto”

Varios de los expertos consultados por Infobae coinciden en que el sistema actual de afiliaciones es “obsoleto”, ya que sigue funcionando como hace 40 años, desde el retorno de la democracia. Exige que el partido presente ante la Justicia Electoral cuatro copias de cada ficha de afiliación, firmada por el interesado en sumarse, acompañadas de una copia de su DNI. Una de esas fichas va para el partido,otra para el afiliado y dos para la Justicia electoral (una para el Juzgado de primera instancia y otra para la Cámara). “Cuando hoy en día todo está digitalizado, para las filiaciones seguimos con el viejo sistema de las fichas blancas en papel, y encima hoy en día la gente es reacia a darte el DNI. Debería discutir una modificación de este sistema en una nueva ley de Partidos Políticos”, señaló el apoderado de uno de los principales partidos políticos a Infobae.

¿Cómo se procesó la información?

La Unidad de Datos de Infobae accedió a la base de datos de afiliación política que publica la Cámara Nacional Electoral, con datos desde 1998 al 2021. Los datos del 2022 se pidieron por separado. Si desea visualizar y/o descargar la serie completa en una hoja de cálculo, siga este enlace.

Procesamiento y visualización de datos: Andrés Snitcofsky

