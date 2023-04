Alberto Fernández encabezó un acto a 41 años de la Guerra de Malvinas: el reclamo de un ex combatiente y la crítica a Patricia Bullrich

El presidente Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy un acto en la localidad bonaerense de Almirante Brown a 41 años de la guerra de Malvinas. No fue el homenaje oficial, que todos los años se realiza en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, del que sí participó el ministro de Defensa, Jorge Taiana.

Acompañado por el canciller Santiago Cafiero, uno de los funcionarios que lo acompañó en la gira por Estados Unidos que culminó con el encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, el jefe de Estado recordó que se cumplen “200 años de usurpación inglesa” y sostuvo: “Vamos a recuperar nuestras Islas por la vía pacífica y vamos a elevar nuestra voz para que el mundo nos escuche”.

Sin embargo, antes de su discurso, Alberto Fernández debió escuchar un reclamo por parte de un ex combatiente: “Señor Presidente, me voy a tomar el atrevimiento, todos tenían miedo acá, necesitamos esas tres leyes que nos prometió el año pasado por favor que las cumpla. Están en el Congreso, es importantísimo para todos los veteranos de guerra de la República Argentina”.

Ante ello, el mandatario precisó: “El compañero me reclamaba tres leyes que estaban en el Congreso pendientes. Una es mejorar la atención sanitaria, y ya lo hicimos con el PAMI, pero los compañeros veteranos que esto no quede al arbitrio de quien conduce el PAMI y tienen razón; la segunda, es la doble jubilación anticipada, algo que salió por ley y el gobierno de Mauricio Macri vetó e insistimos para que sea ley; y finalmente, que los veteranos no paguen peajes, algo que Vialidad resolvió, pero los compañeros tienen razón en que sea ley”.

“Ahora gobernamos nosotros, pero cuándo gobernaron los otros, nada de esto hicieron”, agregó.

Por otro lado, aunque sin nombrarla, Fernández apuntó contra la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. “Hay que hacer memoria, hay que acordarse de las vacunas, no puede venir un laboratorio a pedirnos que demos en garantía el patrimonio del estado, y hubo alguien que quiere ser presidenta ahora que se animó a decir ‘si quieren quedarse con las Islas Malvinas, que se la queden’; hay que tener memoria, no se puede hablar con tanta liviandad”.

En tanto, en otro pasaje de su discurso, el mandatario resaltó que su gestión “poco a poco fue desarmando” el acuerdo Foradori-Duncan, firmado con Gran Bretaña en 2016 durante la administración de Cambiemos, e indicó que ese convenio “no existe más”.

”Fue un pacto vergonzoso que permitía al Reino Unido volver a tener vuelos continentales, de Malvinas a San Pablo, y lo que era peor era que habilitaba a Malvinas a la explotación de todo el espacio marítimo circundante, cuando esas tierras son argentinas”, expuso el mandatario.

A su vez, el Presidente sostuvo que se cometió una “enorme injusticia” al querer “invisibilizar” a los combatientes de la guerra de Malvinas, por lo que llamó a “sentir orgullo” y “ponerlos en el lugar que les corresponde”, el de “héroes de la patria”.

“Después de la guerra, Argentina trató de invisibilizar por diferentes motivos a nuestros combatientes, era un tema del que Argentina prefería no hablar, pensando que de ese modo uno podría lograr más tranquilidad social”, señaló Alberto Fernández,

Cumpleaños

Este domingo, además del aniversario de por las Islas Malvinas, es el día del cumpleaños número 64 del presidente Alberto Fernández, quien recibió saludos y muestras de afecto en las redes por parte de ministros, funcionarios, legisladores, dirigentes políticos y simpatizantes.

“¡Feliz cumpleaños! Que sea un gran día para vos, compañero”, expresó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

