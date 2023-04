Patricia Bullrich envió un guiño a los radicales para la fórmula presidencial: quiénes son los posibles candidatos

Patricia Bullrich junto con los radicales enfrentados al Comité Nacional de la UCR en la Fiesta de la Vendimia

Patricia Bullrich necesita tomar decisiones en dos puntos clave para su futuro en la campaña: su compañero para la lista presidencial y su candidato a gobernador. En la provincia de Buenos Aires tiene a Néstor Grindetti, Javier Iguacel y Joaquín De la Torre a la espera de una señal de apoyo para resolver la interna y, a nivel nacional, la titular del PRO confirmó este viernes que irá con una fórmula mixta con un radical del interior del país. Según pudo reconstruir Infobae, con el regreso de Alfredo Cornejo a Mendoza, la lista de correligionarios se achica a unos pocos dirigentes que -hasta el momento- no han recibido una propuesta formal.

Durante un breve video en el que respondió preguntas a un periodista de TN, la ex ministra de Seguridad contestó como “verdadero” que su compañero a la vicepresidencia será un “radical del interior”. Con esa afirmación se reactivó la danza de nombres que podrían acompañarla. Desde el inicio de su campaña, el correligionario que más fuerte sonaba era Cornejo, enfrentado con Gerardo Morales y uno de los promotores de las fórmulas cruzadas entre la UCR y el PRO. Sin embargo, tuvo que bajarse para postularse para gobernador de Mendoza ante la amenaza de Omar De Marchi de romper Juntos por el Cambio. Pese a que en su provincia las elecciones se realizarán el próximo 11 de junio, en su entorno descartan que sea posible la postulación a ambas candidaturas.

Patricia Bullrich en su última visita a Córdoba luego de que Rodrigo de Loredo se bajara de la candidatura para apoyar a Luis Juez

“Podría ser algún gobernador joven de la zona del Litoral”, sugirieron a este medio en el equipo de Bullrich y todas las miradas apuntaron a Gustavo Valdés. El correntino fue reelegido en su provincia el año pasado con más del 76,76% de los votos y, en los últimos meses, se convirtió en el referente de los radicales enfrentados con las autoridades de la UCR por la alianza que sellaron con Horacio Rodríguez Larreta. De hecho, fue uno de los impulsores de la foto en la Fiesta de la Vendimia que profundizó la interna de Juntos por el Cambio.

“Gustavo no va a dejar la gobernación para ser vicepresidente”, aclararon a Infobae. Además, su entorno recuerdan que en reiteradas oportunidades brindó discursos en los que dijo que los correntinos “tienen que encabezar, no ser segundos”. No es casualidad que Valdés es uno de los pocos correligionarios con buen vínculo con Mauricio Macri. El ex presidente descarta de plano la idea construir un gobierno de coalición pero valora a los dirigentes que representan la renovación del partido centenario.

Otro de los radicales que mantiene una relación estrecha con Macri es Rodrigo de Loredo. Luego de bajarse de bajarse de la candidatura a la gobernación de Córdoba y darle paso a Luis Juez, el referente de Evolución analiza su futuro político entre integrar la fórmula con el líder del Frente Cívico o pelear por la intendencia de la ciudad capital. Aunque en la última visita que hizo Bullrich a la provincia no retomaron la propuesta de sumarlo como vicepresidente, su nombre no dejar de sonar entre los referentes de Juntos por el Cambios por su buena medición en las encuestas y porque tiene el visto bueno del ex presidente.

Carolina Losada recibió varias propuestas del PRO pero, al menos oficialmente, ninguna de parte de Bullrich. Sin embargo, los armadores de la ex ministra de Seguridad han reconocido a este medio en reiteradas oportunidades que encargaron encuestas para medir entre los argentinos cómo impactaría una fórmula presidencial de mujeres. En paralelo, la ex periodista también analiza sus chances para suceder a Omar Perotti en Santa Fe.

La preocupación en la provincia de Buenos Aires

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se mostró junto a los dirigentes que aspiran a pelear por la gobernación en la provincia de Buenos Aires

Los referentes del PRO ven con preocupación que Bullrich no termina de elegir un postulante para su lista. “Es muy difícil que tres candidatos se pongan de acuerdo. Es ella la que tiene que elegir” entre Néstor Grindetti, Javier Iguacel y Joaquín De la Torre, analizan los armadores en diálogo con Infobae. En contraposición, Rodríguez Larreta sólo bendijo a Diego Santilli. También se anota Cristian Ritondo, impulsado por María Eugenia Vidal.

La preocupación por la multiplicación de candidatos también se comparte en el resto de los partidos que integran Juntos. De hecho, la UCR bonaerense y la Coalición Cívica emitieron un comunicado con el objetivo de retomar las reuniones de la Mesa de Juntos - que no se convoca hace más de un año- para iniciar un trabajo que ayude a delimitar una estrategia electoral conjunta. “La provincia es muy importante en la elección nacional”, resaltan los dirigentes cercanos a Elisa Carrió.

La idea es que el PRO llegue a esa instancia con su interna ya resuelta y, desde esa mesa, reducir al máximo la cantidad de candidatos. Con esa base, se podrían fijar las reglas para competir en una PASO y determinar las condiciones de competencia, como por ejemplo, los pisos para mezclar los nombres de los legisladores que irán a la boleta de la elección general.

