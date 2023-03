Alberto Fernández cenó con Estela de Carlotto y difundió un video por el 24 de marzo

Alberto Fernández cenó con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto (FOTO NA)

Antes de su viaje hacia República Dominicana por la Cumbre Iberoamericana, el presidente Alberto Fernández cenó anoche con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en la previa del 24 de marzo que conmemora el día nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia en recuerdo a las víctimas de la última dictadura cívico-militar de 1976 .

Carlotto fue la anfitriona del encuentro. Recibió al mandatario en su casa de La Plata y le preparó la comida. Otro de los comensales invitados fue el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, informaron fuentes oficiales a Infobae. El funcionario viene siendo un partener de Alberto Fernández en cuestiones de derechos humanos. El año pasado, encabezó junto al mandatario un acto en homenaje a los investigadores perseguidos y cesanteados durante el golpe de Estado.

A tono con la movilización ciudadana que se desarrolla en todo el país, Alberto Fernández difundió hoy un video a través de las redes sociales por el acto donde anunció la construcción del nuevo Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos en Campo de Mayo en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) de Campo de Mayo, en el partido bonaerense de San Miguel.

“Cada 24 de marzo, nos abrazamos y marchamos poniendo en valor la memoria colectiva”, resaltó el jefe de Estado en la grabación, y agregó: “Estamos poniendo en valor la memoria desde un lugar ético, desde la ética del Estado de derecho”.

En la previa a la fecha conmemorativa, Alberto Fernández y Estela de Carlotto mantuvieron una cena privada. En una de las tantas parálisis en el Frente de Todos por el conflicto interno en el Gobierno, la vocera del reclamo por la restitución de los nietos apropiados por el terrorismo de Estado había sido un puente entre la Casa Rosada y el kirchnerismo.

El año pasado, Estela de Carlotto llamó por teléfono a Alberto Fernández para que hable con la Vicepresidenta. Ninguno de los dos dialogaba y hacían gestiones a través de terceros para resolver la crisis generada por la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, que aceleró la dinámica inflacionaria y la inestabilidad macroeconómica.

Carlotto, que tiene una relación cercana y de amistad con ambos dirigentes, se sintió obligada a intervenir en esa disputa en la cúpula gubernamental. Varios dirigentes del peronismo intentaron incidir para destrabar esa puja, y la referente de Abuelas no fue la excepción. “Yo no me puedo quedar callada viendo qué pasa, cómo se está jugando la salud de nuestro país, la salud de nuestra gente, nuestro futuro, y digo ¿cómo me voy a quedar callada? Alberto, que es un querido amigo, escuchó, y creo que las cosas se corrieron un poquito a la comunicación entre los que mandan”, relató sobre aquella gestión informal. “Alberto y Cristina van a estar juntos -sostuvo- y eso es lo que yo sueño y quiero”, exhortó.

Un año después, las fuertes discrepancias en la conducción del oficialismo se profundizaron y tampoco parecen estar en vías de solución. Sin un acuerdo cercano, el Frente de Todos se encamina hacia una competencia de precandidatos en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) con una inflación interanual que supera el 100% y pone contra las cuerdas al peronismo para los comicios de octubre. Mientras tanto, las críticas, desacuerdos y reproches a cielo abierto desangran la cohesión del espacio político creado en 2019.

Así, y pese a las políticas de derechos humanos tienen un consenso unitario, cada sector del Gobierno llega a este 24 de marzo en senderos que se bifurcan. Alberto Fernández estará ausente durante el feriado por su viaje a República Dominicana para asistir en la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno. Salió esta mañana a las 11.20 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.

El presidente Alberto Fernández junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; la presidenta de la Asociación de Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo, Iris Avellaneda; al titular del Archivo General de la Memoria, Marcelo Castillo, y la subsecretaria de Planificación y Coordinación Territorial de la Obra Pública, Cecilia Larivera.

Por lo tanto, el acto oficial del Presidente por el 24 de marzo se hizo este jueves en Campo de Mayo. La obra del nuevo espacio de memoria implica una inversión de $2.198 millones con fecha estimada de finalización en julio de 2024. Además del inicio de este proyecto, habrá otras nueve obras similares en distintos puntos del país, como la puesta en valor de los Espacios “La Escuelita”, en Bahía Blanca; “El Faro”, en General Pueyrredón; “Club Atlético”, en la Ciudad de Buenos Aires; “La Escuelita de Famaillá”, en Tucumán; tres obras en los edificios de la Imprenta y Enfermería de la ex ESMA; y dos obras en el edificios de la Asociación HIJOS y de Madres Línea Fundadora, en la Ciudad de Buenos Aires.

Acompañado por los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y representantes de familiares de detenidos-desaparecidos, el mandatario expresó que son 47 años que “seguimos reclamando verdad y justicia” y envió un mensaje hacia un sector de la base electoral kirchnerista, con una anécdota como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Por entonces, según reconstruyó Alberto Fernández, el ex mandatario le pidió: ”Me dijo, ‘mirá Alberto, llama a los presidentes de nuestros bloques y deciles que tienen que anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Finalmente, vamos a derogar los indultos’”, contó. Y continuó: “Me dijo: ‘Alberto, probamos con el olvido y no funcionó. Probamos con el perdón y tampoco funcionó. Probemos con la justicia. Es la hora de la Justicia’”.

Se espera una multitudinaria movilización en el centro porteño y en todo el país por el 24 de marzo (Maximiliano Luna)

“Cada 24 de marzo podemos tener muchas diferencias en la política, pero la inmensa mayoría de los argentinos, se abraza y marcha. La sociedad que busca la verdad, la justicia y que no esconde la barbarie ni convive con los asesinos”, concluyó el Presidente.

El kirchnerismo, por su lado, organizó una importante movilización este viernes con consignas que no solo reivindican a los 30 mil detenidos-desaparecidos por el aparato represivo del Estado, sino que vinculan esa persecución política con la condena hacia Cristina Kirchner en la causa “Vialidad”. “Democracia sin mafias” y “Democracia sin proscripción”, son los otros ejes de la marcha con las columnas que parten desde la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). Esperan reunir cerca de 80 mil personas con militantes de La Cámpora, la agrupación “La Patria es el Otro”-dirigida por Andrés “Cuervo” Larroque y decenas de otras organizaciones que están alineados con la Vicepresidenta.

La columna de dirigentes del kirchnerismo que salió desde la ex Esma (Adrián Escándar)

