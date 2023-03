Una diputada de la Coalición Cívica se fue del bloque por diferencias con Elisa Carrió

Carolina Castets, diputada nacional por Santa Fe

La interna en Juntos por el Cambio no cesa y escala al resto de sus espacios y en diferentes provincias. Ahora una diputada de la Coalición Cívica decidió abandonar el bloque argumentando diferencias con Elisa Carrió.

Se trata de Carolina Castets, legisladora nacional por Santa Fe, quien este martes renunció al espacio y decidió formar un monobloque al que denominó “Valores Republicanos”.

La dimisión sucedió nueve días después que Lilita denunciara “complicidades” de la oposición en Santa Fe con el narcotráfico. Carrió decidió que su partido no integrará el “Frente de Frentes” que se formó para enfrentar al peronismo de Omar Perotti. “Hay que limpiar la Provincia y eso no se puede hacer con los mismos que fueron parte de los problemas que hoy tenemos”, había manifestado la líder de la Coalición Cívica sin dar nombres de los señalados. En el Frente de Frentes conviven todas las líneas de la UCR, del PRO, del Socialismo, partidos provinciales, vecinales e incluso algunos peronistas.

“Santa Fe está tomada por el narcotráfico y por el lavado de dinero. Hay que limpiar Santa Fe, si no se limpia, la provincia no tiene destino. Yo no puedo recorrer ni avalar un Frente de Frentes en el que yo sé que hay muchas personas vinculadas con el narco”, había denunciado.

En diálogo con Cadena 3 de Rosario, Castets dijo este martes que la decisión de renunciar al bloque fue “muy pensada” y explicó que uno de los motivos es no tener contacto “desde hace dos años” con la dirigencia de la CC en Santa Fe. “Mi decisión la tomé el 6 de marzo, sin comunicarlo a los dirigentes nacionales, ya que con la dirigencia provincial no tengo diálogo; no estaba coincidiendo con las formas de la dirigencia provincial”.

”Luego de mi desafiliación salen los dichos de Elisa Carrió. Me enteré por redes de su decisión de salirse del Frente de Frentes; pero yo ya había advertido de mis disidencias con la conducción de la Coalición Cívica, y me respondieron que ‘es una estrategia nacional’, la cual no comprendo”, concluyó Castets.

Pese a la renuncia a la CC, la legisladora seguirá formando parte del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Nación. De esta forma, alianza opositora continuará como segunda fuerza con 116 diputados (dos menos que el Frente de Todos). Con diez integrantes, la Coalición Cívica continuará como cuarto espacio dentro de JxC, detrás del PRO, con 50; la UCR, con 33, y Evolución radical, con 12, aunque ahora pasaron a ser once los bloques que forman la principal bancada opositora.

Castets estuvo presente este martes en la Cámara de Diputados y votó a favor del proyecto de ley para fortalecer la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe. El objetivo de la iniciativa es adecuar la estructura judicial para la implementación del nuevo Código Procesal Penal y así hacer frente a la escalada de violencia narco.

“Si bien celebro esta iniciativa, considero que la justicia federal e instituciones auxiliares de la misma, como las fuerzas de seguridad y otras dependencias de salud, tienen necesidades básicas no resueltas como la falta de recursos humanos calificados, infraestructuras, equipamientos y móviles de traslados, entre otras”, manifestó a la diputada a través de su cuenta de Twitter.

“Tanto la resolución de estas urgencias como la puesta en funcionamiento de esta ley que permitirá la entrada en vigencia del sistema acusatorio en el ámbito de la Justicia Penal Federal en la Provincia Santa Fe dependerá de la voluntad política existente de quienes nos gobiernan”, consideró.

