Batakis, Trotta y dirigentes oficialistas se reunieron para definir un plan de desarrollo

Integrantes del Instituto de Federalismo de la UMET

Integrantes del Instituto de Federalismo Juan Carlos “Chueco” Mazzón, se reunieron en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) para impulsar una agenda de desarrollo federal de la Argentina.

El espacio creado en el ámbito académico cuanta con la participación de de dos ex integrantes del gabinete del gobierno nacional: la ex ministra de Economía, Silvina Batakis -hoy presidenta del Banco Nación y coordinadora del Instituto- y el ex ministro de Educación, Nicolás Trotta, quién tras su paso por la gestión nacional asumió como director del Centro para la Concertación y Desarrollo (CCD).

El objetivo del nuevo encuentro fue la promover la realización de una “jornada de articulación técnica”, explicaron los dirigentes. Para ello convocaron a economistas y especialistas con la misión de plantear un plan de propuestas sobre la manera de intervenir en la agenda de desarrollo de la Argentina.

Según explicaron los protagonistas luego de la cita, en la mencionada jornada serán llamados funcionarios provinciales del área de economía para avanzar en el plan. Lo propio harán con representantes de sindicatos del sector público y privado, como así también buscarán darle participación a empresarios.

La premisa de fondo que plantea el Instituto de Federalismo es discutir cómo generar divisas para el país, uno de sus problemas estructurales por la demanda constante de dólares tanto de parte de sectores que necesitan importar para producir, como de ciudadanos que buscan ahorro.

Ese situación crónica se ve particularmente agravada en el año 2023 por las brutales consecuencias de la sequía que, según las estimaciones oficiales, hará perder el 20% de las exportaciones del país, lo que redundará en mayor escases aún de divisas. Ese es uno de los puntos fundamentales que el Instituto coordinado por Batakis busca repensar.

Además, los dirigentes, varios de ellos con experiencia en la gestión pública, plantearon el debate sobre la generación de empleo y, a la par, cómo conseguir que el salario real de las personas que cuentan con un trabajo en el país recupere poder adquisitivo. Todo eso, frente a un fenómeno actual en el que una buena parte de las personas que aún trabajando tiene problemas para acceder ingresos básicos.

Además de Batakis y Trotta, en el encuentro estuvieron presentes el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Mariano De Miguel; el actual Secretario General de la ANSES, Santiago Fraschina; el Secretario General del SUTERH, Víctor Santa María, la exdirectora nacional de Economía y Género del Ministerio de Economía de la Nación, Mercedes D’Alessandro; el ex secretario de Política Económica de la Nación, Haroldo Montagú; el exsecretario de Hacienda de la Nación, Martín Di Bella; el exsecretario de Comercio Interior de la Nación, Martín Pollera; el exsenador provincial y, Juan Manuel Pignocco; los coordinadores generales del Instituto de Estadística de los Trabajadores, Fabián Amico y Ana Paula Di Giovambattista, entre otros economistas y especialistas.

El Instituto lleva el nombre del histórico operador del peronismo, Juan Carlos Mazzón, quien falleció el 29 de noviembre de 2017, a los 71 años. Había desempeñado un rol central en el armado nacional del Partido Justicialista desde el retorno de la democracia, con un papel relevante durante los gobiernos de Carlos Menem primero, en la década de los noventa, y Néstor y Cristina Kirchner después, las primeras dos décadas del siglo XXI.

