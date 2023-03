Horacio Rodríguez Larreta: “Necesitamos 3 mil personas para asumir el Gobierno Nacional”

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires detalló su plan de gobierno si le toca asumir como Presidente

Pasa los días, las elecciones se acercan y las palabras de los candidatos empiezan a ganar en contundencia. Temas como porcentajes inflación, niveles de seguridad o internas de los partidos son los elegidos para formular promesas y comparaciones entre unos y otros. Y sobre todos esos aspectos habló el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ya consolidado como candidato a Presidente en Juntos por el Cambio.

De igual manera, y más allá de los temas centrales que hoy le preocupan a los argentinos, el alcalde porteño sorprendió en sus declaraciones, al revelar la cantidad de personas que necesitaría como mandatario argentino.

“Necesitamos 3.000 personas para asumir el Gobierno Nacional. Tal vez 5.000, pero no es que los vas a tener antes de las elecciones pero los equipos sí los tenemos. Estamos trabajando hace más de un año, nunca se trabajó con tanta responsabilidad, con tanto detalle”, explicó Larreta, en diálogo con América TV.

En ese hipotético escenario, el candidato del PRO aseguró cómo se trabajaría sobre los distintos proyectos para afrontar la crisis que atraviesa la Argentina. “El primer cambio va a ser el primer día, porque ahí tenemos que trazar el rumbo, bien claro y con toda la normativa necesaria para marcar ese camino. De ahí a que se concrete cada cosa va a depender de cada proyecto. Vos podes mandar 5 mil gendarmes a Rosario para atacar el narcotráfico y se ven los resultados en un día. Pero para poder bajar la inflación necesitás un plan integral, que va a llevar más tiempo”, manifestó.

Horacio Rodríguez Larreta aseguró que "para poder bajar la inflación necesitás un plan integral" (REUTERS/Tomas Cuesta)

Sobre la inflación

No obstante, en referencia a los números actuales de inflación, Larreta optó por no prometer porcentajes, entendiendo que no se puede modificar ese escenario “de un día para el otro”. “Empezar a dar números de cuánto podemos bajar la inflación no estoy de acuerdo. Porque en definitiva depende de la confianza que logremos reconstruir en la gente. Si logramos con un mensaje claro, trazando el rumbo, con un equipo comprometido y con un plan integral generar confianza, eso va a hacer que la caída sea más rápida”, aseguró.

“Es muy importante que haya un acuerdo amplio al principio sobre esas medidas. Porque si para sacar esas leyes terminás haciéndolo a las cinco de la mañana, por un voto y con 14 mil toneladas de piedra, la confianza de que eso se mantenga va a costar más”, agregó el Jefe de Gobierno.

Gerardo Morales aseguró que "la idea es que en el primer año podamos bajar a 1%, 1,5% o 2% la inflación mensual", promesa con la que Horacio Rodríguez Larreta no estuvo de acuerdo (Franco Fafasuli)

Y concluyó: “Vamos a tomar las medidas el primer día: vamos a lanzar el plan inflacionario, el plan de seguridad, sacar intermediarios de los planes sociales... Tiene que ser un plan integral, no sacar medidas de a una. Cada uno de los temas los estamos estudiando en detalle”.

La interna en Juntos por el Cambio

A la espera de la definición sobre si Mauricio Macri se presenta o no, lo que podría generar movimiento en las postulaciones, son muchos dirigentes de Juntos por el Cambio que tienen aspiraciones presidencial.

En ese sentido, Larreta se mostró seguro de su lugar y cauto para hablar de la interna: “Lo más sano es que vayamos a las PASO. Lo importante es que haya reglas claras y que las manejemos con respeto. A mi jamás me vas a encontrar criticando a otro candidato de Juntos por el Cambio”, expresó y a su vez manifestó que “puede haber fórmulas cruzadas”.

Horacio Rodríguez Larreta se reunirá con Mauricio Macri para definir el candidato a Jefe de Gobierno porteño del PRO(Foto: Franco Fafasuli)

En las últimas horas, trascendió que Mauricio Macri se reunirá en los próximos días con Horacio Rodríguez Larreta, para exigir la definición del candidato a jefe de Gobierno porteño. Encuentro que se dará en medio de acusaciones contra Larreta de brindar apoyo solo a aspirantes del PRO, y no lo negó. “Tengo predilección por los candidatos del PRO y la mejor manera de apoyarlos es rompiéndome el alma para que cada día la Ciudad de Buenos Aires esté mejor”.

