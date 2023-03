“Amén, Francisco responde”: el especial de Disney+ donde el Papa discute con jóvenes sobre temas incómodos

El adelanto del especial "Amén. Francisco responde" que se emitirá por streaming a partir del 5 de abril

El climax se construye de a poco. Reunidos en grupo, algunos jóvenes toman la palabra y reconocen su nerviosismo ante el momento único que se aproxima. Los planos se intercalan entre la simpleza de un sillón vacío y una comitiva de varios autos blindados y personal de custodia, propias de un jefe de Estado poderoso. “Es el más capo de los capos, el más alto en la piramide”, define una de las voces sobre el protagonista esperado. Como si fuera el personaje de una comedia costumbrista argentina, el Papa Francisco irrumpe en la escena, dispara un comentario pícaro y arranca las risas del grupo. Quiebra la solemnidad.

“¿No es aburrido para ustedes ponerse a hablar con un cura?”, lanza, con candidez, el obispo de Roma.

Son los primeros segundos del trailer de “Amén, Francisco responde”, un proyecto especial de Disney+ que se emitirá a partir del 5 de abril por la plataforma de streaming. La producción retrata un encuentro entre el Papa Francisco y diez jóvenes adultos de entre 20 y 25 años con distintos perfiles, pensamientos, creencias y preocupaciones. El intercambio ocurre lejos del Vaticano y se desarrolla en el Pigneto, un barrio de Roma de origen popular y periférico como lo fue San Telmo en Buenos Aires.

Filmado en junio de 2022, el ciclo propone una conversación sin filtros. Se abordan desde asuntos cotidianos de la rutina del Sumo Pontífice hasta los tópicos más incómodos y controversiales que suelen alejar a la Iglesia Cátolica de las nuevas generaciones.

“¿Sabe lo que es una persona no binaria? ¿Si yo no fuera feminista, sería mejor cristiana? Me da la sensación en mi entorno que la gente está decepcionada de la Iglesia” son algunos de los comentarios seleccionados del adelanto. El Papa Francisco, sentado siempre, reconoce ante sus interlocutores: “La coherencia es lo que más nos cuesta, como cristianos”.

Uno de los fragmentos del trailer, donde el Papa Francisco bromea con los jóvenes

La pederastía, los abusos sexuales que alcanzaron al clero en el mundo, la postura eclesiástica sobre el aborto, el papel de la mujer en la Iglesia, el bullying y la pérdida de fe aparecen entre las dudas. El estilo de vida de los jóvenes incluidos en el documental -algunos creyentes del cristianismo, otros no-, desafían abiertamente los postulados oficiales del catolicismo. Y Francisco escucha atenta y respetuosamente, aún ante las más críticas que apuntan contra la doctrina de la Iglesia.

“Yo aprendí mucho de ustedes en este encuentro pastoral. Les agradezco el bien que me han hecho”, se le escucha decir a Francisco en la secuencia.

Detrás de la realización del documental, coincidente con el 10° aniversario del pontificado de Francisco, está el periodista Jordi Évole y el productor Márius Sánchez. La dupla de españoles produjeron “Salvados”, el programa de entrevistas a dirigentes políticos, sociales y personalidades que, por su éxito, tuvo un desembarco en Netflix con episodios protagonizados por Lula da Silva, Felipe González, José “Pepe” Mújica, Evo Morales, Rafael Correa, Yanis Varoufakis y Julian Assange, entre otros.

El afiche promocional del programa que tiene como protagonista al Papa

Los artífices de “Amén, Francisco responde” definieron su trabajo como “una oportunidad única de juntar dos mundos que normalmente no se tocan”. “Y ha supuesto un acto de una gran generosidad, tanto por parte del papa Francisco como por parte de los diez jóvenes”, comentaron.

“Que el Papa Francisco se siente a dialogar con jóvenes que están en la periferia de la Iglesia católica con esta honestidad y cercanía le da un enorme valor a este especial original. Fue un encuentro único y estamos muy orgullosos de poder descubrírselo al mundo”, agregó Sofía Fábregas, vicepresidenta de producción de Disney+ en España.

Jordi Évole supo ganarse el respeto del Papa Francisco. Varias veces lo entrevistó. El reportaje que le hizo en 2019 para el programa “Salvados” tuvo una repercusión mediática mundial. El episodio provocó un amplio debate por las preguntas incisivas del español y las conclusiones del Sumo Pontífice. En esa conversación, el obispo se pronunció por los abusos en la Iglesia, el rol “vergonzoso” que tuvo en distintos momentos de la historia, opinó a favor de que los sacerdotes paguen impuestos y cuestionó a “los mercaderes en el Vaticano”.

El Mundo, un importante diario español, definió esa entrevista como “brutal”.

