Aníbal Fernández dijo que una PASO entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner sería “para alquilar balcones”

Argentina's Minister of Security Anibal Fernandez speaks to the media, as the National Government deployed forces to help control escalating violence in river port city of Rosario, in Rosario, Santa Fe province, Argentina March 8, 2023. REUTERS/Agustin Marcarian

Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad y uno de los principales soldados políticos de Alberto Fernández, auguró que si tanto el Presidente como Cristina Kirchner compiten en las PASO, la primaria del Frente de Todos sería “para alquilar balcones”, en el sentido del interés que podría llegar a generar en el electorado. También consideró que el primer mandatario es su favorito en la eventual disputa, que aún no está definida porque no se anunciaron las postulaciones de manera oficial.

A tres meses del cierre de listas, Aníbal Fernández brindó una entrevista radial esta mañana de sábado, de las varias que estuvo dando en los últimos días. Cuando se le preguntó su opinión sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner se presente, como le pide La Cámpora, en diálogo con radio 10, el ministro respondió: “Tiene todo el derecho del mundo, si hay alguien que tiene derecho es Cristina”.

Te puede interesar: Mientras recrudece la interna, el Frente de Todos se dispone a definir las candidaturas para las PASO

A continuación, respecto de si el Presidente debiera jugar unas PASO a pesar del posicionamiento de CFK, contestó: “Es que yo estoy convencido de que en este tipo de situaciones, donde hay segmentos que no se ponen de acuerdo con otros segmentos, en vez de enojarse, (lo mejor) es competir”, sostuvo. Ayer, La Cámpora había aceptado ese planteo histórico del albertismo, en la voz de Máximo Kirchner, durante la marcha por el Día de la Memoria.

Luego, el ministro hizo un paralelismo con su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, en 2015, cuando perdió contra María Eugenia Vidal, la referente de Juntos por el Cambio, que le arrebató la provincia al peronismo por primera vez en décadas. “A mí me lo hicieron eso, en 2015. A mí me dijo Cristina, que el candidato iba a ser yo. Y después, cuando le notificaron a (Florencio) Randazzo que el candidato era Scioli, y pasó lo que pasó, y yo tenía que competir, yo dije que no tenía ningun problema”, expresó.

Frente a la consulta sobre la situación de enfrentamiento entre un presidente y una vicepresidenta de la misma coalición política, Aníbal Fernández dijo: “En mi visión, sigo sosteniendo que el candidato tiene que ser Alberto. Y si del otro lado, el candidato que se presenta es Cristina, veremos una elección para alquilar balcones, seguramente exhibirá lo mejor que tenemos”, sostuvo.

Y analizó: “En ese caso, si Cristina le gana a Alberto, ¿quién duda de que va a ser la próxima presidenta de los argentinos? Y de la misma forma, si Alberto le gana a Cristina, ¿quién duda de que va a ser el próximo presidente de los argentinos? Más claro, imposible”, completó.

Te puede interesar: El kirchnerismo se resignó a que haya PASO y el Frente de Todos se prepara para definir las reglas de juego de la campaña

Luego lanzo: “Yo estoy convencido de que Alberto gana (...) mi manera de pensar es que debiera ser Alberto. Y si Alberto compite con Cristina, le gana a alguien... ¿A quién creés vos que le va a ganar? ¿Al Chapulín Colorado?”, ironizó.

(Nicolas Stulberg)

Las declaraciones de Aníbal Fernández se producen menos de 24 horas después de que La Cámpora marchara con miles de manifestantes en una larga procesión desde la ex Esma a la Plaza de Mayo, una demostración de fuerza que venía preparando desde hace meses. El objetivo fue militar la candidatura de Cristina Kirchner y plantarse, una vez más, en la interna contra Alberto Fernández, que se encuentra fuera del país.

Alberto Fernández viajó ayer por la mañana rumbo a República Dominicana, para participar de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y luego irá a Estados Unidos para encontrarse con su par Joe Biden. Todavía no dijo si será candidato, al igual que Cristina Kirchner, que también demora su respuesta a los reclamos de La Cámpora para que encabece la boleta nacional. La gran pregunta es qué haría Alberto Fernández si la vicepresidenta se presentara. Según desliza su alfil, mantendría firme su postulación.

Seguir leyendo: