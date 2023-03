Economía, política y fútbol: 25 definiciones de Sergio Massa

Sergio Massa. (REUTERS/Matias Baglietto)

Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación, brindó hoy una entrevista radial en la que habló de todo: el canje de bonos en dólares de los organismos públicos anunciado días atrás y las posteriores críticas de la oposición, las metas de déficit con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en materia política, se refirió a la interna caliente que atraviesa el Frente de Todos y a la posibilidad de presentarse como candidato a presidente en las próximas elecciones. Además, el funcionario se refirió a su estrecha relación con Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca Juniors, en el marco de las negociaciones que el Club Atlético Tigre lleva adelante para adquirir el restante 50 por ciento del pase de Mateo Retegui, que aún posee el “Xeneize”.

A continuación, las frases más destacadas de Massa en diálogo con el periodista Marcelo Bonelli, por radio Mitre:

Política: oposición interna y candidaturas

Hablemos del escenario político argentino: lo que hay es un nivel de liderazgos atomizados

Supongamos que quiero hacer un acuerdo para estabilizar 4 variables económicas: ¿con quién me siento de la oposición?

A la hora de llevar adelante las medidas, la verdad es que el Frente de Todos ha tenido hacia mi persona y hacia mi equipo, un nivel de cohesión y compromiso que yo lo debo agradecer. Absolutamente todos.

Es incompatible lo que estoy haciendo con cualquier candidatura.

¿Para qué me suben a un ring que yo no me subo?

Nuestra obsesión y nuestro compromiso tienen que estar puestos en dar estabilidad económica, mejorar ingresos, dar certidumbre al mercado cambiario y acumular reservas

Fútbol: Juan Román Riquelme y Tigre

Cuando Román asumió en Boca nos dijo que quería promover a jugadores que no tenían lugar en el plantel a través de un programa de préstamos

Aparecieron 5 ofertas en las últimas semanas que ponen a Boca y Tigre ante la oportunidad de que un jugador (Retegui) que está en un gran momento tenga la posibilidad de salir al mercado europeo

Yo lo conozco y lo quiero mucho a Román. Ama Tigre, como yo

De Román pueden decir lo que quieran pero se fue al Villa Real y volvió a Don Torcuato

Economía: canje de bonos, sistema de cambios y críticas

El canje representa bajar de las cuentas públicas argentinas 4 mil millones de dólares de deuda bajo ley extranjera

El ANSES gana un poquito más de dos mil millones de dólares con esta operación

Tomé la decisión de que la Universidad de Buenos Aires, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, haga un dictamen para aquellos que tienen dudas respecto de si para la ANSES es beneficioso o es perjudicial

Los dólares financieros, de alguna manera, también juegan un papel en lo que es la lucha contra la inflación

Al estar bajo legislación local -los bonos-, le permiten al Estado argentino tener mayor nivel de interacción con el mercado de capitales local

Cuando aparecieron las primeras opiniones no había sido publicado el decreto

No me gusta pensar mal de los demás; entiendo que muchos salieron a fijar opiniones antes de conocer el anexo

Estamos definiendo un programa de simplificación de tipos de cambio

Estamos frente a la sequía más importante desde 1922 hasta acá, que hay registro de lluvias

El 2024 puede ser un gran año para el sector agroexportador argentino.

Vamos a estar terminando a fin de junio el gasoducto Néstor Kirchner

Nosotros tenemos que lograr que el tipo de cambio, inflación, gasto público, niveles de endeudamiento, todos sigan un correlato

Argentina necesita aumentar el volumen de exportaciones

Vendiendo trabajo argentino es como Argentina va a ser fuerte en su moneda

Tenemos uno de los mejores números de empleo de los últimos años

