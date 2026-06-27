Crimen y Justicia

Incumplió al menos 12 veces las medidas de protección contra su expareja y terminó condenado

La decisión se tomó tras una audiencia en la que se formalizó un acuerdo entre las partes, en una causa por hechos de violencia contra una expareja que incluyó amenazas y mensajes intimidatorios

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Una mujer con ropa oscura levanta una mano con la palma hacia el frente; su otra mano cubre su rostro en un ambiente oscuro con luz sobre la mano levantada.
La fiscal Carolina Mauri sostuvo la acusación por hostigamiento y amenazas en un contexto de violencia de género (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Justicia de Neuquén condenó a un hombre a dos años de prisión condicional por violencia de género contra su expareja. Tras un constante incumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger a la víctima, el Poder Judicial de la provincia dictó la sentencia contra J.F.U en un caso identificado como de riesgo de femicidio.

El fallo fue presentado por autoridades municipales como un precendente inusual porque llegó al fuero penal luego de que el hombre incumpla al menos 12 veces las medidas cautelares. De acuerdo con la fiscalía, J.F.U también apagó en reiteradas ocasiones el dispositivo de monitoreo dual para impedir el control de las autoridades y continuar con el hostigamiento a su expareja.

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La resolución, que fue dictada este viernes por el juez Luis Sebastián Giorgetti, fue presentada por la Municipalidad de Neuquén como una ratificación de su política de acceso a la justicia y de protección para mujeres que atraviesan situaciones de violencia en la ciudad. La sentencia al hombre se dio tras un procedimiento abreviado. Antes de esa audiencia, el agresor había cumplido dos meses y 10 días de prisión preventiva por la peligrosidad de la conducta y el riesgo concreto para la mujer.

Alejandra Oehrens, titular de la Subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad de Neuquén, explicó que el área acompañó a la víctima con patrocinio legal gratuito para presentar la denuncia por violencia de género código A con riesgo de femicidio. La funcionaria indicó que el proceso penal puso fin a un contexto de violencia física, psicológica y económica.

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Además de la pena en suspenso, el fallo fijó reglas de conducta por cuatro años sin cometer delitos. Entre las medidas ordenadas figuran la prohibición de contacto absoluto con la víctima por cualquier medio, en forma directa o indirecta, incluso a través de otras personas o de redes sociales.

La resolución también prohibió el contacto con el hijo o hija hasta que una jueza de familia establezca en una sentencia definitiva un régimen de comunicación. El condenado deberá además depositar una compensación dineraria mensual en una cuenta de la víctima durante dos años, solicitar asistencia al DAV y presentarse ante la Justicia cada tres meses. La fiscal Carolina Mauri sostuvo la acusación.

Según detalló la fiscal del caso, el condenado realizó múltiples llamados y envió mensajes intimidatorios. La acusación también incluyó amenazas simples en tres oportunidades, siempre en un contexto de violencia de género.

La funcionaria Alejandra Oehrens afirmó que es la primera condena de este tipo lograda por el municipio en ocho años (Fuente: LM Neuquén)
La funcionaria Alejandra Oehrens afirmó que es la primera condena de este tipo lograda por el municipio en ocho años (Fuente: LM Neuquén)

La condena marca un precedente

Oehrens dijo que la Municipalidad quiso hacer público el resultado porque “es la primera vez en 8 años que llegamos de esta manera al fuero penal y conseguimos esta condena”. También recordó que, si el condenado no cumple lo dispuesto por el juez, la pena en suspenso podría volverse de cumplimiento efectivo y aumentar.

La funcionaria agregó: “Esperamos que esto llegue a buen puerto, que este varón violento pueda hacer y cumplir con todas las medidas que le ha impuesto el juez. Lo único que pedimos siempre para las mujeres que nos tienen como patrocinantes, acompañantes en el área psicológica, con todo lo que tiene la subsecretaría de las mujeres de la municipalidad de Neuquén, es que podamos siempre lograr justicia para ellas, que tengan una vida plena, una vida feliz, libre de violencia, y que puedan salir a la calle sin miedo”.

Desde enero, la mujer había recibido acompañamiento psicosocial y patrocinio legal gratuito del equipo territorial e interdisciplinario de la subsecretaría, según la publicación. Ese acompañamiento se activó por hechos de violencia física, psicológica y económica cometidos por J.F.U., de quien la víctima se había separado por esos mismos motivos, aunque la violencia continuó después de la ruptura.

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