“Amo a Messi” y “Maradona es el rey”: el inesperado encuentro con la banda militar de Jordania antes del partido con Argentina

La banda militar de Jordania habló de Messi y Maradona

(Desde Estados Unidos) Esta noche, a las 23 (hora argentina), la selección campeona del mundo saldrá a la cancha en el Dallas Stadium para disputar el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. Su rival será Jordania, que es una de las debutantes en la Copa del Mundo, y que por eso recibió con honores la gesta de su combinado nacional. Tanto es así que por una activación de la oficina de turismo del gobierno presentaron un festival en el downtown de Arlington, la ciudad donde se sitúa el estadio, para mostrar su historia y costumbres a los ciudadanos de la localidad y a los miles de aficionados que viajaron a ver el torneo organizado por la FIFA.

Pero ustedes dirán, ¿qué tiene esto que ver con el duelo por la fecha 3 del Grupo J? Mucho. Infobae se encontró a menos de 10 minutos del escenario del partido con la Banda Musical del Ejército de Jordania. Fundada en 1921, la orquesta es una de las agrupaciones militares más antiguas y representativas del mundo árabe. Según biografías de la época, fue ligada a la consolidación de las fuerzas armadas y la construcción de la identidad nacional una vez que se estableció el Emirato de Transjordania. Desde entonces, la banda desempeñó un papel central en ceremonias oficiales, desfiles y celebraciones nacionales de la monarquía constitucional liderada por el rey Abdalá II de Jordania, quien funge como Jefe de Estado y Comandante en las Fuerzas Armadas. El poder ejecutivo se ejerce a través del Consejo de Ministros, encabezado por el Primer Ministro Jaafar Hassan, en el cargo desde septiembre de 2024.

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Al poco tiempo que la banda llegó de una actuación en la ciudad que albergará el mano a mano entre ambos equipos, este medio habló con tres integrantes de la banda para saber qué pensaban del conjunto que dirige Lionel Scaloni y dos íconos del fútbol argentino y del mundo como Messi y Diego Maradona. “Messi, muy bien, Messi. Estás jugando bien y es un buen hombre”, mencionó uno de los integrantes de la orquesta que aceptó el cuestionario. El mismo, que posó con la bandera de su país, se inclinó por el 10 de Argentina frente a otra pregunta clave. ¿Preferís a Messi o a Cristiano Ronaldo? “No, Messi. Messi. Amo a Messi”, destacó.

Acto seguido, otro eligió la otra vereda. “Cristiano”, exclamó, al mismo tiempo que hizo el clásico festejo de gol de la estrella de la selección de Portugal. “Jordania va a ganar, Jordania va a ganar, pero Messi está jugando bien. El equipo argentino es muy bueno”, agregó en medio de la nota.

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Tres integrantes de la banda militar de Jordania posan uniformados con un trombón, un bastón de mando y una bandera con franjas verde, blanca y negra.

Es imposible no mencionar que, al ver a todos los integrantes con su traje e instrumentos, la sorpresa fue grande. Justamente, su uniforme está compuesto por el tradicional shemagh rojo y blanco, símbolo del orgullo jordano, junto con la vestimenta militar de gala. Este atuendo, que también usan las mujeres que forman parte del grupo, destaca en eventos públicos y actuaciones internacionales. El uso del shemagh y la vestimenta ceremonial refuerzan la conexión entre el Ejército y la identidad cultural de Jordania.

El repertorio de la banda es amplio y variado. Incluye marchas militares, himnos y canciones patrióticas, además de arreglos de piezas folclóricas jordanas. Se destacan composiciones como “Ya Jaishana Arabi” (la canción nacional del ejército), arreglos de canciones populares realizados por el coronel Al Akhras, y piezas originales como el bolero “Oman, the Land of Glory”. Durante las ceremonias, la banda también interpreta música tradicional con gaitas, tambores y otros instrumentos característicos de la región.

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Otro de los integrantes fue directo cuando Infobae le preguntó por el histórico 10 que hace 40 años levantó la Copa del Mundo en México 86. “¿Maradona? Te amo, Maradona”, dijo, antes de responder si elegía al 10 que logró la segunda estrella para el fútbol argentino o al que le dio la tercera en el Mundial de Qatar. “¿Preferís a Maradona o a Messi? Maradona es el rey”, exclamó.

Es importante mencionar que la Banda Musical del Ejército de Jordania participa de manera activa en actos de alto perfil. En bodas reales, como las del rey Abdullah II y la reina Rania, la banda acompaña la tradicional “zaffa”, una procesión musical con tambores, gaitas, cantos y danzas que marca la llegada de los novios y su paso bajo el arco de espadas.

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En fechas patrias, como el Día de la Independencia, la banda lidera desfiles y actos en los que interpreta piezas nacionales y extranjeras, demostrando disciplina y destreza en las marchas. También representaron a Jordania en festivales internacionales, como el Doha International Music and Marching Festival, y en eventos especiales en el extranjero, como el reciente concierto en San Francisco en apoyo a la selección durante la Copa Mundial 2026, que se sumó a esta acción en Arlington llamada Visit Jordan. Del jueves 25 al sábado 27, día del partido entre jordanos y argentinos, el público local y los hinchas o hayan llegado a Arlington podrán disfrutar del encuentro en una pantalla gigante, además de explorar la cultura del país a través de experiencias turísticas inmersivas, gastronomía auténtica, espectáculos en vivo y exposiciones interactivas como recorrer un bazar callejero animado, degustar platos típicos jordanos y de Medio Oriente, y registrarse diariamente para tener la oportunidad de ganar un viaje ida y vuelta a Jordania para conocer sus atractivos.

Dos integrantes de la banda militar de Jordania posan con la bandera nacional y un bastón ceremonial en un espacio interior.

Antes de la despedida, la pregunta trascendental antes del partido de hoy. ¿Quién gana? “Uno a cero para Jordania”, dijo un entusiasta. Para ellos, más allá del resultado final del equipo, que ya quedó eliminado del Mundial, hubo algo más importante: sentirse orgullosos de que su seleccionado logró clasificar por primera vez el escenario deportivo más relevante del mundo.

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