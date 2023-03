Santiago Cúneo se lanzó a la Presidencia: “Los liberales son la cloaca del sistema”

El spot de Santiago Cúneo por el Partido Laborista

El periodista y empresario Santiago Cúneo vuelve a postularse. El hombre que no suele apelar a las metáforas para referirse a Cristina Kirchner ni a Alberto Fernández se lanza a competir por la Presidencia con un programa en donde propone una reforma constitucional que eche por tierra el concepto de que la Argentina es una República.

El dirigente se presenta por el Partido Laboralista-”el que llevó a Juan Domingo Perón”- plantea que hay que “cambiar este modelo que ha fracasado” en el país, dice que el kirchnerismo y el macrismo son lo mismo y que los liberales son la “cloaca” del sistema. “Nadie que se crea rebelde vota al neoliberalismo”, planteó. En un nuevo aniversario del 24 de Marzo, Cúneo aprovecha para explicar por qué dice que hay que cambiar de modelo de organización política.

- ¿Cómo observa el último año de gestión del Frente de Todos?

- El gobierno está terminando igual que empezó, siendo un rejunte electoral. El problema es que el rejunte hace 3 años ganaba una elección y hoy lo está perdiendo. Pero no deja de ser eso, no existe ninguna coincidencia programática, tampoco en lo conceptual y con el tiempo se fueron profundizando las contradicciones. A partir de esto, solo quedaron las cuestiones de confrontación por la administración del poder que es el único ejercicio concreto de esta alianza, disputar los espacios de poder como si no hubiera que gestionar la crisis.

Tanto es así que en la política actual se habla de los organismos del Estado como una caja, se acepta que se administra una caja y no gestiona. Hoy de los tres miembros, Alberto Fernández, Cristina Kirchner solo uno que es Massa está gestionando. Te puede gustar o no pero gestiona y tiene asignado el trabajo de entregar la banda presidencial en término. Nosotros vamos a hacer todo lo necesario para apoyar el trabajo de Massa para que entregue el poder. Nosotros no vamos a estar en ninguna teoría de la conspiración sino que esperamos que Massa tenga éxito para entregar el poder.

- ¿Y en este escenario como ve a Juntos por el Cambio?

- Son lo mismo. Son una víbora bicéfala, ambos trabajan para los mismos sectores concentrados de poder, no hay cambios en la política económica que está llevando adelante Massa.

- Pero, por ejemplo, critican el canje de bonos con la Anses

- La oposición no critica la decisión de Sergio Massa porque lo quisieron hacer ellos también. Seguramente los que bajaron las jubilaciones con Patricia Bullrich en el gobierno de la Alianza no se horrorizan porque lo hubieran hecho igual. Sólo lo critican por conveniencia electoral.

Santiago Cúneo

- ¿Y los sectores liberales que se presentan como la rebeldía frente al sistema?

- No comparto esa idea. No hay nadie rebelde votando neoliberalismo. Los liberales son la cloaca del sistema. Ese lugar lo tuvo la Ucede - Unión de Centro Derecha de Alvaro Alsogaray- que terminó gobernado con Carlos Menem y hoy los liberales terminará gobernando con Mauricio Macri.

- ¿ Y ustedes como encajan en ese tablero?

Los liberales son la confirmación del modelo. Es donde descansa la bronca de la víbora vicefala para que los votos no vengan a alternativas como la nuestra que planteamos salir de la República. La gente en las elecciones se va a volver a equivocar y estamos obligados a advertirles, es por eso que necesitamos conseguir 500.000 votos, que pedimos humildemente, para ir al debate presidencial.

- ¿Que representa para usted el día de la Memoria y el aniversario del golpe de Estado cívico-militar?

El 24 de marzo de 1976 se le dio un golpe de estado a un gobierno peronista. Esa fue la ultima afrenta a la democracia, a los argentinos. La justicia argentina del poder republicano representado en la Corte Suprema reconoció todos los golpes. La justicia monárquica y cómplice igualó a todos los presidentes, a Videla con los presidentes democráticos. Es por eso que decimos que la República es una asociación ilícita, funciona de esa manera, que a través de la Corte Suprema le da lo mismo un presidente democrático que el de una dictadura.

El periodista Santiago Cúneo lanzará su candidatura a gobernador

- ¿Propone una reforma constitucional para dejar de ser una República?

- Sí. En el mundo existió hasta no hace muchos años, altísima mortalidad coronaria porque nadie se animaba a hacer lo que hizo el doctor René Favaloro. Los medicos que decían que era imposible, terminaron estudiando el by pass que creó Favaloro. Nosotros proponemos lo mismo, que la sociedad deje de pensar en términos de ortodoxia del fracaso. y que se pongo en modo Favaloro. hay un bay pass que se llama confederación. esto no se hace con los dirigentes ni los gobernadores que son unitarios, esto se hace con la gente. Creemos y sabemos que podemos crear el modelo de la riqueza y romper el que propone la casta económica

- ¿El concepto de casta se lo copia a Milei o es suyo?

- Milei me copió muchas cosas con un discurso maniqueo. Es una estafa intelectual hablar de la casta política, la verdad casta es económica la polírtica es empleada de esta. También me robó otra frase que no es mía pero que la uso mucho y es que “una manada de oveja conducidas por un león se comporta como leones. y una manada de leones conducidos por una oveja se comporta como ovejas”.

Seguí leyendo: