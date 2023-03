Fernando Burlando contó cuánto gastó para su spot de lanzamiento de campaña

El spot de campaña de Fernando Burlando en musculosa

Ojotas, short deportivo y camiseta sin mangas. Todo al tono blanco. El look informal del abogado Fernando Burlando para lanzarse en un spot de campaña sorprendió a propios y extraños. Allí se lo ve recorrer un barrio popular junto a varios vecinos y elogiar a una familia.

Con respecto a su peculiar look de campaña, el abogado de Fernando Báez Sosa -entrevistado en el programa Elijo Creer, de Radio Continental- se defendió diciendo que “es un vestuario que yo normalmente he utilizado, lo usé en el Bailando cuando me tocó bailar cumbia con Barby -que la rompimos- y tal vez fue por la remera”, señaló jocoso el precandidato.

Al hablar sobre la elaboración del spot, Burlando explicó que “ese video lo hice con un amigo mío, es un video casero“. Y agregó: “Es mentira que necesitas plata para hacer campaña. ¿Sabés cuánta plata invertí? Dos tanques de nafta”, siguió en un tono humorístico.

Con respecto a la inversión monetaria, el abogado desestimó el valor en el registro fílmico y lo llevó al terreno social. “Necesitás plata para otras cosas, pero no para saber qué le falta a la gente”, agregó.

Según explicó, su partido (Movimiento de Integración Federal) competirá en las próximas elecciones y rechazó cualquier vínculo político con el pope libertario Javier Milei. “No me bajo ni loco”, aclaró el abogado en cuanto a su reciente postulación para intentar destronar a Axel Kicillof.

“Mis hijas no querían que me metiera en política. La idea surgió por el hartazgo que tengo con la política”, aseguró en otro fragmento de la entrevista mientras que afirmó que “los argentinos nobles, como somos, seguimos votando a los mismos. No tienen dignidad, ni vergüenza, y nosotros no tenemos memoria”.

Barby Franco, Fernando Burlando y Graciela Sosa

En desacuerdo con la portación de armas pero apoyando el uso de las pistolas Taser, Burlando compartió su spot y respondió vía Twitter a las críticas que recibió por su atuendo. “Fui tendencia por usar musculosa y ojotas, ahora bien, cuándo será tendencia involucrarse y actuar para disminuir el 41% de pobreza de la provincia de Buenos Aires? Cuando quieran, son bienvenidos para recorrer la provincia y escuchar a la gente”, escribió.

La sorpresa en una encuesta

Un sondeo cuantitativo online, realizado por la consultora de Federico González & Asociados, y con un alcance provincial de 1.400 personas que respondieron un cuestionario estructurado, llevó a Burlando a codearse con los principales candidatos para gobernar Buenos Aires.

Los ciudadanos consultados, entre el 16 y el 18 de marzo, sobre el nivel de conocimiento y votabilidad de los postulantes a liderar el principal distrito del país, dio un resultado inesperado. Con el 52,4%, Burlando encabezó la encuesta por el nivel de conocimiento, seguido por Axel Kicillof con el 40% y Diego Santilli con el 38,8 por ciento.

Pero estos números no reflejan el alcance real de sufragios del letrado. El defensor de Fernando Báez Sosa sólo alcanza el 11% en la intención de votos como candidato a gobernador. Según explicaron a Infobae los responsables del trabajo, el fenómeno se debe a que Burlando tiene “mucho potencial” para la pelea electoral, pero “no se traduce plenamente en votos”.

