Hugo Ibarra, sin filtro: la charla con los jugadores, la fuerte respuesta a Battaglia y su futuro en Boca Juniors

Si algo caracterizó a Hugo Ibarra desde que tomó las riendas del plantel profesional de Boca Juniors fue su mesura a la hora de realizar declaraciones públicas. Sin embargo, mientras persisten los rumores respecto a su continuidad como DT del primer equipo, el Negro brindó una conferencia de prensa en la que se mostró diferente a las anteriores. No evadió ningún tema: se refirió a la charla privada con los jugadores, le respondió a Sebastián Battaglia y volvió a confirmar la formación, esta vez para enfrentar a Olimpo en Copa Argentina.

“Fue una charla normal, siempre tenemos charlas con el grupo. No fue algo diferente, charlamos de fútbol y de tratar de revertir esta situación de dos derrotas consecutivas. Tenemos la chance el sábado. Estoy perfecto, muy bien con ellos, tenemos un ida y vuelta tremendo. Se hizo una crítica y autocrítica general del grupo y se habló de sacar esto adelante”, aclaró el entrenador sobre el careo que tuvo con el plantel el lunes pasado.

Y mencionó además: “En ningún momento dije que el lunes les iba a dar libre. Era entrenar, luego decidimos hacerlo por la tarde por el descanso. Lo que hablé con ellos quedará puertas para adentro. No tengo más nada que decir de la charla, queda ahí. Para mí siempre será de esa manera, frente a frente y con ellos”.

Ibarra habló de las declaraciones de Battaglia

En la jornada de ayer, Sebastián Battaglia se refirió a la estadía de Ibarra como técnico del primer equipo y deslizó: “Yo no sé si está en el lugar que él quiere estar, si deseaba estar en ese lugar. Tiene que reveerlo él. En su momento no se lo veía en este lugar, pensábamos que mantenía otra función en el club donde estaba un poco más relajado. Nunca lo vi con intenciones de dirigir Primera División, quizás su pensamiento cambió”. El Negro recogió el guante y le dedicó algunas palabras a su antecesor.

“Yo a Sebastián lo quiero y aprecio muchísimo. Es un ídolo del club, compartimos muchísimas cosas lindas. Cuando uno deja el fútbol, inicia un camino. Yo siempre en el lugar que estuve, apoyé. Desde el momento que me dieron la posibilidad de trabajar, jamás hablé de un entrenador, de ningún entrenador que pasó por el club. Jamás, siempre apoyé. Por eso le estoy agradecido a la dirigencia, al igual que debería estar agradecido él”, manifestó Ibarra sobre su ex compañero y de quien fue ayudante de campo en la Reserva. Y cerró: “Yo no hablaría de un compañero de esta índole, de ser técnico o no. Cada uno lo hace de la manera que quiera. Yo siempre apoyé y voy a apoyar a la institución, esté quien esté”.

Respecto a su continuidad, Ibarra dijo: “Es un partido de fútbol, muchachos. Nosotros vamos 100% con la idea de poner lo mejor y tratar de ganar, sin dudar. Después, lo que pueda pasar, pasará. No podemos pensar más allá de los 90 minutos”. Al mismo tiempo, precisó: “Si tienen información, habrá que preguntarle a la gente que la dio. Siempre pensé partido a partido, hacer el mejor trabajo como equipo. Después pensaremos en Barracas Central y todo lo que viene. Esa siempre fue mi manera de pensar”.

Aunque no repasó nombre por nombre, el estratega xeneize dejó entrever que Boca formará el próximo sábado por los 32avos de final de la Copa Argentina ante Olimpo de Bahía Blanca (arrancará a las 19 en el estadio Centenario de Chaco) con: Javier García; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Valentini, Agustín Sandez; Cristian Medina, Alan Varela, Juan Ramírez, Martín Payero; Miguel Merentiel y Darío Benedetto.

