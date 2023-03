El Gobierno porteño presentó una denuncia penal contra Edesur por los cortes de luz

Horacio Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta presentó este jueves una denuncia penal contra Edesur a raíz de los cortes de luz que sufren miles de personas en la ciudad de Buenos Aires. En total, la empresa de energía eléctrica tiene 107.2451 usuarios sin servicio, de los cuales corresponde por fallas en 65 cables y 618 centros de transformación (contra 2.024 usuario sin servicio de Edenor).

“En la Ciudad, como en tantos lugares del país, hay miles y miles de personas que todavía están con la angustia de no tener luz. Así, nadie puede vivir. Se pudre la comida, te quedás sin agua, hay adultos mayores, chicos y electrodependientes que no pueden seguir esperando. Que te falte la luz tantos días ya no es una molestia, es un riesgo para la salud y para la vida. Y los responsables tienen que hacerse cargo. Por eso, presentamos una denuncia penal contra Edesur”, confirmó el jefe fe Gobierno porteño en su cuenta de Twitter.

En su publicación, Rodríguez Larreta resaltó que “a pesar de no tener jurisdicción sobre la energía, desde la Ciudad estamos haciendo todo lo que podemos desde nuestro lugar para acompañar a los vecinos. Llevamos grupos electrógenos a los hospitales y geriátricos y a las personas electrodependientes para cuidar su salud. Además, estamos garantizando el acceso al agua en el sur y el oeste de la Ciudad donde ya llevamos varios días entregando agua potable, llenando tanques y dando asistencia técnica para reparaciones urgentes”.

“Pero hablemos claro. La razón de este problema es la crisis energética que vive nuestro país producto de estos años donde no se cumplieron los marcos regulatorios, donde el Gobierno intervino a los entes reguladores sin ofrecer soluciones y la política de precios destruyó la inversión. Y como si esto fuera poco, el Gobierno le flexibilizó a Edenor y Edesur el pago de una deuda de 140 mil millones de pesos, sin controlar ni garantizar que usaran esa plata para invertir en mejorar el servicio”, recordó.

Una protesta por cortes de luz en Floresta (Nicolás Stulberg)

Por último, resaltó que necesitan “una política energética seria que les garantice a los argentinos y a los sectores productivos la energía que necesitan para vivir, crecer y desarrollarse. No podemos seguir desperdiciando el potencial que tenemos en el petróleo, el gas y las energías renovables”.

Cuadrillas y electrodependientes

Un informe técnico oficial fechado ayer sobre la situación de operatividad de las distribuidoras de CABA indica que la empresa tiene “con un total de 110 cuadrillas (68 contratistas), distribuidas en; 68 de reparación de red (39 contratistas), 15 de canalización (contratistas), 10 de reparación de CT (1 contratistas), 17 de laboratorio (13 contratistas)” y guardia operativa con “total de 151 cuadrillas (95 contratistas), distribuidas en; 27 guarda de red (10 contratistas), 117 guarda reclamos (85 contratistas), 7 control de redes (contratistas)”.

En todos los casos, Edenor, la otra empresa de la zona AMBA tiene mejores números. Hoy Edesur tiene 107.2451 usuarios sin servicio, de los cuales corresponde por fallas en 65 cables y 618 centros de transformación (contra 2.024 usuario sin servicio de Edenor). Con respecto a los cortes por baja tensión, la italiana suma 36.357 casos (Edenor, 2.024).

