El Gobierno presentó la denuncia contra Edesur: qué dice el texto con el que se buscará quitarle la concesión a la empresa

Una protesta por cortes de luz en Floresta (Nicolás Stulberg)

El Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) presentó este jueves una denuncia contra el directorio de la distribuidora Edesur.

En el texto, de 26 páginas y al que accedió Infobae en exclusiva, se mencionan los delitos de malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas, debido a los repetidos cortes al suministro eléctrico que tuvieron lugar durante el verano. La denuncia, que había sido adelantada ayer por la Secretaría de Energía, contiene los argumentos con los cuales el Gobierno buscará dar por terminada la concesión en su área de operación.

El escrito presentado por Walter Martello, titular del ENRE, sostiene dos delitos, con los respectivos argumentos para probarlos. “Defraudación por desbaratamiento de derechos acordados”, “Abandono de personas” y presenta sucesivos documentos en los que el organismo requirió a la empresa tomar precauciones de cara a eventuales cortes de suministro que, según el Gobierno, no fueron escuchados.

“El ENRE ha previsto con anticipación que los recursos no eran suficientes para atender los picos de demanda”, sostiene el texto.

Entre otras pruebas de abandono de personas, mientras tanto, el organismo enumera los reclamos de personas electrodependientes cuyo servicio no fue repuesto a tiempo y solicitudes de servicio pendientes de lectura.

Walter Martello

La denuncia es solo un paso en la avanzada del Gobierno contra una de las dos concesionarias del servicio de distribución de energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires y que tiene como objetivo último quitarle la concesión a Edesur.

Antes de ayer, el ENRE emitió un comunicado de prensa avisando que enviará al Congreso los resultados de esa auditoría general en la que se evaluó la calidad de la prestación de servicio de la compañía.

El escrito fue publicado vía Twitter por Martello, interventor del ENRE, quien aclaró en forma expresa que se evalúa “la posible caducidad de la concesión” de la compañía distribuidora de electricidad.

“El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informa que en virtud de la Resolución ENRE N° 237/2023, en los próximos 90 días elevará al Honorable Congreso de la Nación y a las autoridades competentes, el informe técnico resultante de la auditoría integral que dispuso la mencionada resolución y que evalúa el desempeño de la prestación del servicio público de distribución eléctrica por la empresa Edesur S.A y el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de concesión”, señala el comunicado.

“La auditoría en curso considera la evaluación operativa y de gestión de la distribuidora que han derivado en la falta de atención en tiempo y forma de los reclamos de los usuarios y en la reposición del servicio, incumplimientos estos que, más allá de los indicadores globales e individuales de calidad, denotan cuestiones subyacentes que pueden afectar la continuidad de la concesión”, cierra el escrito.

Cuadrillas y electrodependientes

Un informe técnico oficial fechado ayer sobre la situación de operatividad de las distribuidoras de CABA indica que la empresa tiene “un total de 93 cuadrillas (64 contratistas), distribuidas en; 61 de reparación de red (41 contratistas), 12 de canalización (contratistas), 5 de reparación de CT (1 contratistas), 15 de laboratorio (10 contratistas)” y guardia operativa “un total de 108 cuadrillas (66 contratistas), distribuidas en; 20 guarda de red (13 contratistas), 84 guarda reclamos (53 contratistas), 4 control de redes (contratistas)”.

En todos los casos, Edenor, la otra empresa de la zona AMBA tiene mejores números.

Las mismas fuentes oficiales destacaron que en 2020 el presidente Alberto Fernández habría recibido un informe de situación de la compañía que detallaba su estado crítico, con falta de inversión y de equipos técnicos que pudieran llevar la empresa y los reclamos. Si bien el mandatario se reunió con los directivos de Edesur, la decisión final fue darle continuidad al contrato de concesión. Desde el sector, no dudan: la situación actual de la distribuidora empeoró estos años.

En la denuncia, en ENRE habla de la situación de los electrodependientes. Desde el Gobierno destacan que las zonas más afectadas en ese sentido por los cortes son Lanús, Avellaneda, Esteban Echeverría y CABA.

“La empresa no posee personal ni insumos para normalizar estas zonas. Además, el sistema de recepción de reclamos colapso el día 14, motivo por el cual no ingresaron reclamos hasta el 15 por la mañana. Están ingresando un total de 300 a 400 reclamos de usuarios electrodependientes por turno de 6 horas y no hay grupos electrógenos para los mismos en caso de que la reparación por red se demore. Cabe aclarar que los turnos son de 6 horas. Hay 99 casos de electrodependientes vigentes”, aseguraron.

Noticia en desarrollo