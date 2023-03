Oscar Parrilli: “Así la Argentina no es viable, nadie va a poder gobernar con una proscripción”

Cristina Kichner y Oscar Parrilli, juntos. El senador nacional dijo que, con una proscripción, el país "no es viable" (Télam)

En un nuevo mensaje a tono con el operativo clamor para “derrotar la proscripción” y que sea candidata, el senador nacional del Frente de Todos y persona de estrecha confianza de Cristina Kirchner, consideró hoy que la vicepresidenta “tiene que ser absuelta” antes del cierre de listas con los precandidatos de las elecciones y anticipó que “la Argentina no es viable” con una dirigente como CFK excluida del proceso electoral.

A tono con la convocatoria que hizo el kirchnerismo este sábado pasado en Avellaneda, con un plenario de la militancia titulado “Luche y Vuelve”, Parrilli apuntó que es necesario que “todo el pueblo se movilice” para lograr una anulación de la condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de administración pública.

“Antes de la presentación de listas, Cristina tiene que ser absuelta”, dijo Parrilli sobre la condena de la causa Vialidad, que instruyeron el jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso del Tribunal Federal Oral N°2.

En sus fundamentos, el senador del Frente de Todos graficó el problema que resultaría de si Cristina Kirchner fuera candidata y un fallo de segunda instancia ratificara la condena de culpabilidad en la causa de Vialidad. “Lo que pasó en Brasil (con Lula da Silva) es más que una prueba. Supongamos que sea candidata, gane las elecciones (y se ratifique la condena). ¿Qué va a hacer va a hacer? No va a poder asumir”, dijo, y continuó: “¿Hay que hacer elecciones de vuelta? ¿Qué conflicto institucional vamos a tener? ¿La van a absolver porque es presidenta?”

“La verdad es que esá proscripta”, remató Parrilli, en diálogo con El Destape Radio en una entrevista con el programa “Caballero de Día”.

El plenario "Luche y Vuelve" en Avellaneda (Aglaplata)

En el fallo dictado por el TOF 2, Cristina Kirchner y otros acusados resultó inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. A lo largo de 1.616 carillas, los jueces señalaron que “lo verdaderamente relevante para esta sentencia” fue la “connivencia y protección” de los organismos estatales para garantizar la actividad del empresario Lázaro Báez, en un marco de administración fraudulenta de los fondos del Estado.

Para el kirchnerismo, esta sentencia está vinculada a prácticas de “lawfare” y de persecución política de Cristina Kirchner, que habían sido denunciadas por las defensas de los acusados durante el debate de la causa y que culminan con la proscripción electoral de la Vicepresidenta. La estrategia a seguir, según la militancia cristinista, es “repetir lo que pasó en Avellaneda y movilizar a todo el pueblo”, indicó Parrilli.

El jueves pasado se dieron a conocer los fundamentos de este fallo, lo que produjo una activa campaña deel kirchnerismo para derrotar la proscripción e impulsar a CFK como candidata presidencial, en medio de la fuerte interna del Frente de Todos y los pedidos de sectores de la coalición para que Alberto Fernández no se presente para renovar el mandato.

Sabag Montiel “no es un loquito”

En este marco, Oscar Parrilli también advirtió que “con este nivel de violencia no puede haber democracia”, tras el intento de asesinato de Cristina Kirchner que sufrió el año pasado en su casa de Recoleta. Y vinculó ese hecho con las causas judiciales en contra de la dirigente del peronismo, al mencionar que las recientes declaraciones de Fernando Sabag Montiel y la carta en la que pide ser juzgado por el fiscal Diego Luciani porque “odia a Cristina”. Ello demostraría, según el senador, que el hombre que gatilló sobre la cabeza de la ex presidenta, no es “un loquito” o “una persona que dice cosas improvisadas”.

“Esto forma parte de una estrategia y un guión. Está claro que le está hablando al sector que promueve la violencia para la eliminación del adversario”, dijo sobre la carta de Sabag Montiel, en la que pidió a Luciani que intermedie para que intervengan otros magistrados en el expediente que lo investiga por el ataque a Cristina Kirchner.

Según Parrilli, el autor material del atentado está sospechado de tener vínculos políticos y que “intenta despegar a aquellos que lo promocionaron y que lo financiaron, a sus autores intelectuales” del ataque, lo que configura “la ratificación de la connivencia del partido judicial y de los jueces que jugaban al futbol en la quinta Los Abrojos”, perteneciente a Mauricio Macri.

“Sabag Montiel hace lo mismo que la jueza (María Eugenia) Capuchetti, que busca hacernos creer que Sabag Montiel actuó solo”, dijo el legislador neuquino. “A Cristina la quieren muerta o presa. No hay término medio para ellos”, resaltó el ex secretario general de la Presidencia durante la gestión de Cristina Kirchner.

Fernando Sabag Montiel, el principal acusado en la causa por el atentado a Cristina Kirchner

Al respecto, Oscar Parrilli insistió que detrás de los ataques y la persecución judicial contra CFK “hay un núcleo duro de Cambiemos que promocionan este tipo de violencias y este tipo de intolerancia”. Y matizó: “No todo Cambiemos son eso, creo que hay sectores sociales y políticos que no tienen nada que ver con esto y sabrán tomar distancia”.

Y concluyó, en un mensaje con tono de advertencia insistiendo, sobre el paralelismo que el kirchnerismo intenta trazar entre el contexto político actual y lo ocurrido con el general Juan Domingo Perón: “Así la Argentina no es viable. Nadie va a poder gobernar ganando las elecciones con una proscripción. Esto ya se vio y se probó”.

