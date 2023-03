Padre Pepe: “La droga pone en juego la vida, la salud y el bienestar de la República”

El Padre Pepe encabezó el acto.

En el marco de las celebraciones por la primera década del pontificado del Papa Francisco, este mediodía se llevó adelante la firma del acta compromiso “Ni un pibe, ni una piba menos por la droga”, una campaña impulsada por la Federación de Hogares de Cristo que preside el cura José María “Pepe” Di Paola y que cumple 15 años. La ceremonia fue realizada este mediodía en el Cabildo del partido bonaerense de Luján y contó con la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien estuvo acompañado por gran parte de su gabinete.

Junto al mandatario, y en un gesto de unidad, estuvieron presentes los funcionarios Eduardo “Wado” De Pedro; Victoria Tolosa Paz; Gabriel Katopodis; Santiago Cafiero, Raquel “Kelly” Olmos; Tristán Bauer; Daniel Scioli; Santiago Maggiotti; Jaime Perczyk y Gabriela Cerruti. Por su parte, la vicepresidenta Cristina Kirchner mandó un mensaje en video.

También, asistieron dirigentes de la CGT, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y referentes de la oposición como el exsenador del PRO, Federico Pinedo; la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno porteño, María Migliore; el ex intendente de San Miguel y precandidato a gobernador de Buenos Aires, por Patricia Bullrich, Joaquín de la Torre, y la presidente del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, Cynthia Hotton.

“Hace cinco años que no consumo y hace cinco que me cambió la vida totalmente. Aprendí muchos valores nuevos que me enseñaron las personas que son parte del Hogar de Cristo”, dijo Nicolás Maffia, uno de los hombres que brindó su testimonio tras lograr recuperarse de su consumo problemático, gracias al trabajo que realiza el movimiento de curas villeros a lo largo de todo el país.

Durante el evento, Fernández agradeció la labor que realiza el Padre Pepe y expresó: “Estuve muchos años enojado con la Iglesia, porque veíaa a una iglesia muy alejada de los pobres y sus necesidades. Algún día se lo dije a Francisco cuando era Bergoglio, que me dijo ‘soy el jefe de la Iglesia en Argentina, pero no soy el jefe de la Iglesia’. Cuando lo vi por primera vez dije ‘ahora no tiene excusa’. Y la verdad es que hizo algo maravailloso”.

“A mi Francisco me hizo creer en la Iglesia, porque veo una institución lejos de la riqueza, lejos de los poderosos, lejos de la fortuna y cerca de los más necesitados”, dijo.

“Nadie es imprescindible. Somos todos muy importantes y nadie puede quedarse afuera”, añadió.

Alberto Fernández agradeció el trabajo que realiza el movimiento de curas villeros.

Por su parte, el padre “Pepe” Di Paola agradeció el apoyo de los diferentes dirigentes de todo el arco político: “Que a un acto de este tipo venga el Presidente le da una fuerza especial. Este rito de Ni Un Pibe Menos por la Droga no era solamente para un grupo, era un desafío de la sociedad de que todos podían hacer algo”.

“Hay mucho por hacer, por andar. No nos tiene que quedar solamente el ruido de las balas de los narcos, nos tiene que quedar también las ganas de un pueblo que quiere realmente transformar sus barrios en lugares donde los chicos puedan crecer sanamente. Hay mucho para hacer si tenemos creatividad y si lo ponemos en primer lugar. Yo creo que el error es que el tema de las adicciones pasa a un plano muy por debajo, no se mantiene dentro de los primeros temas. Esto no tiene que ser porque hubo un episodio en Rosario, o en Buenos Aires. Está en juego la vida, la salud, el bienestar de la República. Esto es tarea de todos”, dijo.

CFK, presente en video

Tras el discurso del Padre Pepe, se proyectó un mensaje de Cristina Kirchner, quien no quiso quedarse afuera de la ceremonia: “Quería estar con todos ustedes, primero para felicitar a todos los curas por todo el trabajo que hacen en los Hogares de Cristo, para todos los pibes y pibas recuperados de adicciones. La adicción es un drama, una tragedia de esta época, creo que tiene dos dimensiones: una dimensión humana que puede afectar a alguien de mucho dinero y fama, como vemos estos dias, pero la droga es una tragedia social con los sectores vulnerables, donde penetra precismanete por esa vulnerabildiad social y economica y por la ausencia del Estado. Una ausencia del Estado que los curas, en los Hogares de Cristo, cubren”.

CFK video Padre Pepe 15 años de la creación de los Hogares de Cristo

En el video, la vicepresidenta saludó al Papa Francisco por los 10 años de su pontificado y se refirió a la ola de crímenes por la que atraviesa la ciudad santafesina de Rosario. “El problema no se soluciona solamente con la presencia de las fuerzas de seguridad. Recuperar el territorio no es un concepto militar, es recuperar el rol que el Estado tiene que tener en la soiciedad ante los sectores vulnerables”, dijo.

