Sturzenegger admitió que el gobierno de Macri evaluó expropiar C5N: la respuesta de los dueños del canal

Federico Sturzenegger habló de la idea de expropiar C5N: la respuesta de los dueños del canal

El último domingo, a través de una columna de opinión firmada en el semanario Perfil, Federico Sturzenegger se refirió por primera vez a la intención de expropiar el canal C5N que existió durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, periodo en el que él también ocupó el rol de titular del Banco Central de la República Argentina. Sus dichos generaron la inmediata reacción de Fabián De Sousa y Cristóbal López —dueños del medio a través del grupo empresario Indalo—, y quienes impulsan desde hace varios años una denuncia contra aquel gobierno de Juntos por el Cambio por persecución para quedarse con el canal de noticias.

En la nota dominical, el ex titular del BCRA contó: “Recuerdo que, a mediados de 2015, un amigo me arrastró a una cena con la promesa de que sería interesante. Al llegar, me sorprendió ver a Roberto Dromi, alguien de quien había oído hablar mucho, pero no conocía personalmente. Sí sabía que había sido el estratega jurídico de las reformas de la primera presidencia de Menem. En esa época, yo era un diputado de Juntos por el Cambio convencido de que ganaríamos las elecciones ese año y de que cambiaríamos el país”.

Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central de la República Argentina

“Durante la cena, Dromi monopolizó la conversación —continuó en el segundo párrafo Sturzenegger—. Comentó que pensaba ‘que este muchacho Macri podía ganar’, lo cual me resultó esperanzador porque, incluso después de que María Eugenia (Vidal) hubiera ganado la provincia de Buenos Aires, nadie en el establishment creía que ‘el muchacho’ pudiera ganar. Y ahí mismo Dromi se despachó con lo que consideraba eran las diez primeras cosas que la nueva administración debía hacer”.

A continuación, y en ese sentido, el ex funcionario durante la gestión de Juntos por el Cambio completó: “Recuerdo que el primer ítem en su lista fue ‘expropiar C5N’; el segundo, “intervenir los hoteles de Cristina”, y así. La lista de Dromi no era una de tareas a realizar, sino de cómo licuar los recursos y el poder de quienes él pensaba los usarían en contra del futuro gobierno”.

En el cierre del texto —titulado ‘¿Es posible cerrar la grieta?’—, Sturzenegger reflexionó en este sentido: “Cuando escucho que esto se va a resolver ‘cerrando la grieta’, me viene a la memoria aquella cena con Dromi. Hoy en día, su visión de que hay una dimensión de fuerzas de poder, cuya resolución es previa a las decisiones programáticas y define su ritmo y éxito, encuentro es cada día más valedera”.

Fabinán De Sousa (Archivo/Nicolás Stulberg)

Tras la publicación de aquel texto, este martes el empresario Fabián De Sousa opinó al respecto. “Cuando leo la nota, lo primero que hace es estrujarme el corazón y me duele la vida, porque me acuerdo cuando casi violan permanentemente a mi madre, esposa e hija cuando iban a verme a la cárcel”, sentenció en diálogo con el programa en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil.

“Este señor dice que se fue de la reunión y dijo ‘que locos que están’ y después dice que habría que hacerlo, se olvida que sí lo hicieron. No expropiaron porque eran bienes que iban a quedar en el Estado, se construyeron falacias donde nos persiguieron, nos privaron la libertad y se apoderaron de Oil Combustibles, del Banco Finansur, de la Autopista Ezeiza-Cañuelas, eso existió”, enfatizó el empresario respecto a la denuncia que impulsa por persecución de la gestión de Juntos por el Cambio entre 2015 y 2019.

“Lo que él dice —continúa De Sousa sobre los dichos de Sturzenegger— que era un catálogo para eliminar a quien pensaba distinto, no quedó en una borrachera de cena, sino en un plan de gobierno. Y eso está demostrado en la causa que se está investigando, donde el comisario que llevaba adelante el proceso era Fabián Rodríguez, un prófugo de la justicia”.

Cristóbal López (Archivo)

Además de De Sousa, el empresario Cristóbal López también se manifestó al respecto de la nota de opinión publicada por el ex presidente del Banco Central de la República Argentina. “Por si faltaba alguna prueba de que el gobierno de Mauricio Macri tuvo un plan para quedarse con C5N y las empresas del Grupo Indalo, Federico Sturzenegger lo contó explícitamente en una columna de opinión en el diario Perfil”, indicó en el primer tuit de un pequeño hilo que emitió a través de su cuenta oficial en Twitter.

“No solo Sturzenegger confiesa el plan para expropiarnos las empresas sino que dice, en el último párrafo de la nota, que es lo que deberían volver a hacer si fueran gobierno”, advirtió López y luego enfatizó: “Alertamos a las organizaciones periodísticas locales e internacionales sobre las intenciones del proyecto de Juntos por el Cambio de expropiar empresas del Grupo Indalo en caso de que vuelvan al gobierno. Sería un retroceso para la democracia que este año cumple 40 años de vigencia”.

La jueza federal María Servini es quien interviene en el marco de la causa que investiga la denuncia de Fabián De Sousa, dueño de C5N, contra el gobierno de Mauricio Macri por haber intentado desapoderarlo de sus empresas.

Seguir leyendo: