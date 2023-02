Facundo Manes, diputado radical

El encuentro que el expresidente Mauricio Macri mantuvo con el diputado radical Facundo Manes en la quinta Los Abrojos, el sábado por la noche, recalentó la interna de Juntos por el Cambio y generó fuertes críticas dentro del radicalismo, que tiene al neurocientífico como el precandidato presidencial más fuerte para pelear en las PASO contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

El enojo por parte de la cúpula de la UCR se desató cuando desde el entorno del legislador dijeron que se trató de “un encuentro entre el líder del PRO y el radical con más votos” y que Macri estimuló a Manes “para que sea el candidato a presidente por el radicalismo”.

Morales tiene mejor vínculo con el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien lanzó su precandidatura días atrás. Y Manes optó por mostrarse más cercano a Macri a pesar de las diferencias públicas que mantuvieron en los últimos tiempos. Eso es justamente lo que generó malestar entre los dirigentes que responden al mandatario jujeño. ”No se puede dialogar con quienes tratan de imponer un pensamiento único”, dejaron trascender.

Te puede interesar: La cena secreta de Facundo Manes y Horacio Rodríguez Larreta: reproches por Macri y la alianza antigrieta que no fue

Consultado al respecto, Manes aseguró que el encuentro del sábado fue “muy bueno y constructivo”. En diálogo con radio La Red remarcó: “Es necesario dialogar para encontrar que las diferencias no se conviertan en descalificaciones y elaborar mejores alternativas a este Gobierno, que es muy malo”.

“Las diferencias que tenemos en Juntos por el Cambio son mínimas en comparación con los desafíos que tenemos para reconstruir el país”, explicó Manes, algo sorprendido por la repercusión que tuvo su reunión con Macri.

Facundo Manes dio detalles de la reunión que tuvo con Mauricio Macri: “No me dio la impresión que esté jubilado”

“Me llama la atención que salga una noticia por cumplir con aquello que reclamamos: que haya diálogo. Nuestro proyecto de país es diferente al del PRO, tenemos nuestra identidad, la vamos a proponer en las PASO y la gente va a elegir la semblanza de la colación”, insistió acerca de sus aspiraciones presidenciales, aunque todavía no se haya lanzado oficialmente como precandidato.

Una de las principales razones sería, precisamente, que está esperando una definición de Morales ya que hay una gran especulación en torno a que sería el compañero de fórmula de Rodríguez Larreta.

En ese sentido, fue muy crítico aunque evitó dar nombres. “Muchos hablan de fórmulas cruzadas. Para mí esconden la falta de vocación de liderazgo y es una excusa para seguir siendo acompañantes como sucedió entre 2015 y 2019″, remarcó en alusión a lo sucedido entre Fernando De la Rúa y Carlos “Chacho” Álvarez, Cristina Kirchner y Julio Cobos, y Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “La cohesión la tiene que dar un programa, no los candidatos”, sentenció.

Si bien Macri aún no definió si buscará volver a ocupar el sillón de Rivadavia, para Manes aún sigue en carrera. “No me encontré con alguien jubilado. No me dio esa impresión”, advirtió.

“Hablamos como líder del PRO y un dirigente nuevo con una base de 1,3 millones de votos en la Provincia. Tuvimos un diálogo respetuoso, sabemos de nuestras diferencias y somos conscientes de que tenemos miradas diferentes, pero estamos de acuerdo en un trazado común para el futuro de la Argentina y encarar la prosperidad”, insistió.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el diputado radical, Facundo Manes, son los principales precandidatos a presidente que tiene la UCR

Durante la entrevista radial, Manes se preocupó por dejar en claro que la UCR “no puede tener el rol de antes” porque “hay un nuevo radicalismo que quiere conseguir un espacio de liderazgo”.

Además recordó que entre 2015 y 2019 Juntos por el Cambio no fue una colación en serio. “Fue una alianza parlamentaria pero no ejecutiva. Eso no va más. Tiene que haber un acuerdo entre los espacios políticos porque hubo una maduración de algunos dirigentes”, ponderó el diputado radical.

Mientras en el PRO esperan que el ex Presidente vuelva de Europa y que comunique formalmente que pasará con su futuro, Manes aseguró: “Si Macri es candidato, yo no me bajo. Represento a otro espacio. El PRO tiene su interna, su novela y eso le hace pagar un costo a la interna opositora porque hoy no se gana con el votante clásico de Juntos por el Cambio. Hay que ampliar la coalición, hay que hacer lo que hicimos en 2021: hablarles a los jóvenes o los sectores populares que nunca votaron a Cambiemos. Somos una alternativa al fracaso del Frente de Todos y la frustración del PRO”.

“Vamos a convencer a los desencantados del PRO y el peronismo al k blando. Nuestra principal preocupación son los jóvenes y los sectores medios y altos que se van del país. Voy a trabajar para mejorar las condiciones de vida de los resignados”, concluyó.

Seguir leyendo: