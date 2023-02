Un candidato a presidente en Paraguay dijo que los argentinos no quieren trabajar y el embajador le contestó

Un candidato a presidente de Paraguay aseguró que "los argentinos no quieren trabajar"

El próximo 30 de abril se desarrollarán en Paraguay las elecciones generales, y los candidatos a Presidente intensificaron las campañas y sus discursos en los últimos días. Uno de ellos fue Santiago Peña, de la Asociación Nacional Republicana y exministro de Hacienda, quien hizo referencia a los ciudadanos argentinos para comparar la capacidad de trabajo que tienen con respecto a los paraguayos. “Los argentinos no quieren trabajar”, dijo el aspirante a la presidencia del vecino país.

“Yo quiero un Paraguay donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo. Para todo el que quiera trabajar, porque hay mucha gente que no quiere trabajar. Nuestros vecinos acá en la Argentina no quieren trabajar, es una realidad y está mal, no tenemos que llegar a eso”, fueron las polémicas palabras de Peña.

Asimismo, aseguró que desde la política deben “hacer que los jóvenes y adultos quieran trabajar y que el trabajo les de dignidad y les de libertad”.

Las elecciones generales en Paraguay están previstas para el próximo 30 de abril y Santiago Peña, se presentará como candidato a presidente por la Asociación Nacional Republicana

“No hay ninguna razón para Paraguay que no sea un país mucho más desarrollado. Puede ser el país más desarrollado del mundo”, sostuvo el exministro de Hacienda de Paraguay.

Ante la advertencia del conductor del evento público, con seguidores de su partido, de que contaban con argentinos viéndolos en directo, Peña no se desdijo de sus palabras, sino que citó un ejemplo para reafirmar el concepto. “Me tocó ir a la Villa 31 en Buenos Aires, estuve con el cura de la parroquia y me decía que los paraguayos son los que más trabajan, no hay ni un paraguayo desempleado. Cambian su trabajo y a los dos días los están contratando, porque el paraguayo quiere trabajar”, aseguró.

Santiago Peña: “Me tocó ir a la Villa 31 en Buenos Aires y me decía que los paraguayos son los que más trabajan"

La respuesta el embajador argentino

Ante las afirmaciones del candidato de la Asociación Nacional Republicana, el embajador argentino en Paraguay, Domingo Peppo, le contestó mediante las redes sociales, junto al video donde el exministro de Hacienda paraguayo muestra a Argentina como un mal ejemplo. “Con todo respeto quiero decirle a Santiago Peña que el pueblo argentino, es un pueblo de trabajo y esfuerzo”, señaló.

Domingo Peppo, embajador argentino en Paraguay, salió al cruce de las palabras de Santiago Peña

“Todos los días millones de compatriotas se levantan a trabajar en las más diversas actividades y oficios. Donde la fabricación de satélites, aviones, autos, camionetas, fármacos y máquinas pesadas y de distintos tipos y fines”, aseguró Peppo.

Y concluyó: “Todos estos complejos productivos dan trabajo a los argentinos y extranjeros que son bienvenidos y recibidos, entre ellos la gran comunidad paraguaya”.

Domingo Peppo le respondió a Santiago Peña que “todos los días millones de compatriotas se levantan a trabajar en las más diversas actividades y oficios"

Por su parte, en declaraciones radiales Peppo se explayó sobre esta situación. “Yo tampoco quise polemizar, pero me parecía que esa generalización en sus dicho, en el marco de una actividad que estaba llevando adelante en su campaña, y poniéndonos como ejemplo de que no le gusta trabajar a todos los argentinos, lo que hice fue plantear desde una reflexión a los millones de argentinos que trabajan todos los días”, manifestó.

“En la generalización estuvo su error, y si bien trató en enmendarlo después pero nunca aclaró perfectamente el reconomiento que tienen los paraguayo en la Argentina. Porque hay una gran valoración de la sociedad paraguaya, ya que la Argentina siempre estuvo con las puertas abiertas a una cantidad importantísima de paraguayos”, dijo Peppo en declaraciones a Milenium.

No obstante, el embajador hizo referencia de la repercusión que generó las declaraciones del candidato a presidente de Paraguay. “Esto generó que una gran cantidad de personas se expresaran, como entidades, instituciones o legisladores, en favor de lo que es la Argentina. Él después trató de replantear el tema, pero no lo hizo oficialmente ni a través de un comunicado. Para nosotros es un tema cerrado, la idea no es entrar a polemmizar con alguien que está en plena campaña política”, sostuvo.

Y dejó un mensaje para los argentinos: “Hay cerca de 13 millones de personas que todos los días van a trabajar y hay otro tanto que buscan trabajo también, ante lo dignificante que es el trabajo”.

