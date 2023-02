Vidal se despega de la interna Larreta-Bullrich y se mostrará hoy con el radicalismo y el PRO en Santa Fe

María Eugenia Vidal, en modo precandidata presidencial, de gira por el país (Matias Arbotto)

La diputada nacional por CABA, María Eugenia Vidal acelera su plan presidencial y hoy estará en Rosario, Santa Fe. La ex gobernadora compartirá este mediodía un almuerzo con el también diputado Federico Angelini, ligado a Patricia Bullrich, la senadora nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) y el legislador santafesino Maximiliano Pullaro, cercano al espacio de Martín Lousteau.

Por otro lado, Carolina Losada también está invitada al almuerzo, aunque en su equipo le informaron a este medio que no llegará porque está abocada a otra actividad. No obstante, Vidal y la senadora compartirán una recorrida por la tarde.

María Eugenia Vidal, junto a Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, durante la presentación del libro de Esteban Bullrich (Franco Fafasuli)

De esta forma, Vidal buscará mostrar una foto de unidad y volumen político con dirigentes de partidos socios en Juntos por el Cambio (JxC), que representan a la tercera provincia más grande del país.

En modo campaña, Vidal llegó el jueves a Santa Fe, luego de haber inaugurado el miércoles su búnker de campaña en Buenos Aires. La dirigente es acompañada por Darío Nieto, legislador porteño y coordinador del armado federal vidalista. Es uno de los hombres de mayor confianza de Mauricio Macri.

La ex gobernadora también estuvo ayer en Rosario y luego se trasladó a Sancti Spiritu, una localidad del interior santafesino. La estrategia vidalista consiste en estar de dos a tres días en cada provincia y visitar a productores, comerciantes y emprendedores. En tanto que hoy también tiene previsto recorrer Rufino y Venado Tuerto. Esta mañana Vidal hará también una actividad junto a Pullaro con eje en la seguridad, tema de relevancia para los rosarinos.

A su vez, la diputada nacional recorrió ayer Rosario junto a Angelini y realizaron visitas a medios locales. Ambos pusieron foco en la seguridad y el narcotráfico. “Esta ciudad necesita un desembarco de fuerzas de seguridad muy relevante mientras reforma su policía. El Gobernador Perotti y el gobierno nacional están obligados a dar respuesta ya”, exigió la ex gobernadora bonaerense.

Maximiliano Pullaro, presidente del bloque Evolución de la Unión Cívica Radical en la provincia de Santa Fe (Adrián Escandar)

El almuerzo de hoy mostrará una foto de integración, en el que Vidal se mostrará con dirigentes que representan las distintas patas del radicalismo y al ala dura del PRO. Angelini es armador y referente del proyecto de poder de Bullrich en Santa Fe: el rosarino aspira a ser el candidato del PRO en su provincia. Por su parte, la ex gobernadora de Buenos Aires tiene sintonía con la presidenta del bloque aunque difieren en algunos aspectos de la construcción política.

Por su parte, Losada es la exponente provincial de la UCR y en el último año ganó centralidad política dentro de la oposición. Ligada al comité nacional que conduce Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y candidato a presidente, la senadora también mantiene buena relación con Facundo Manes, otro de los presidenciables del partido centenario. Mientras que Pullaro es el referente de Evolución, el sector de Lousteau en Santa Fe.

Federico Angelini junto a Mauricio Macri en una recorrida por Rosario

Será la primera vez que un candidato a presidente logre una foto con los tres referentes de JxC en esa provincia. Angelini, Losada y Pullaro son las figuras que suenan para disputar la sucesión del gobernador Omar Perotti en Santa Fe. El caso de la senadora nacional es particular, porque su nombre también se menciona para candidaturas nacionales. Ese punto genera rispideces con Morales, aunque es una hipótesis que aún no tiene avances concretos.

El plan presidencial de Vidal se aceleró esta semana y, tal como anticipó Infobae, el miércoles abrió su búnker de campaña con una foto de alto voltaje político: la visitó Mauricio Macri, en un claro gesto de apoyo a su candidatura. Ambos mantienen una buena relación, luego de los cortocircuitos por las elecciones legislativas de 2021.

No obstante, la diputada nacional ha manifestado públicamente que será candidata a presidenta sólo si el ex Jefe de Estado no se postula. Es la incógnita que desvela al PRO por estas horas.

Para Macri, Vidal es una especie de síntesis: considera que reúne lo mejor de Bullrich y de Rodríguez Larreta. Entiende que cuenta con el “método” que caracteriza al referente de la Ciudad y “los valores” que enarbola la presidenta del PRO. El ex presidente y la ex gobernadora tuvieron un cruce cuando Vidal saltó a la Ciudad para ser candidata a diputada nacional, en los últimos comicios. El líder del partido amarillo pretendía que la ex gobernadora compitiera en provincia.

Mauricio Macri, presente en la inauguración del bunker de campaña de María Eugenia Vidal

Esas diferencias quedaron saldadas luego de largas y arduas conversaciones entre ambos. Por estos días, Macri asume que Vidal parte tercera entre los presidenciables del PRO, detrás de Larreta y Bullrich. Empero, concibe que tiene capacidad de proyección. En el macrismo y el vidalismo analizan que la ex gobernadora tiene el desafío de exportar los números de su imagen a los de intención de voto.

Las oficinas presidenciales de Vidal están en la calle Arroyo, en el barrio de Retiro. Se trata de un espacio cedido por el legislador provincial Sergio Siciliano, alfil de su armado electoral y ex subsecretario de Educación de su gestión en la provincia de Buenos Aires. Su búnker funcionará como un espacio de trabajo para su equipo político, para generar reuniones con el resto de la dirigencia así como con actores del sector privado

