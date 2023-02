Sergiy Nebrat, encargado de negocios de Ucrania: “Con Rusia no es solo una guerra por territorios, es una guerra imperialista”

Sergiy Nebrat, encargado de Negocios de Ucrania en Argentina, cree que las últimas amenazas de Putin son un mensaje interno del presidente ruso ante la marcha incierta de la guerra que comenzó el 24 de febrero de 2022. REUTERS

Sergiy Nebrat transita sus últimos días como el máximo representante diplomático de Ucrania en la Argentina. Como encargado de negocios a partir de este 24 de febrero será quien secunde al nuevo embajador de Ucrania, Yurii Klymenko. En la residencia de la embajada, en la calle Olleros al 2100, en el barrio de Belgrano, hay poco movimiento ya que es mínimo el personal que lo frecuenta, solamente cuenta con tres funcionarios.

Nebrat agradece la posibilidad de otorgar una entrevista a Infobae para dar un panorama del enfrentamiento bélico que su país sostiene con Rusia, que invadió parte de su territorio hace un año, el 24 de febrero de 2022. Se sienta en unos cómodos sillones de estilo setentista de color bordó. Saluda con el choque del puño cerrado y no con un apretón de manos. Detrás suyo un cuadro que “le regaló a la embajada un pintor argentino” refleja el horror de la guerra: un tanque ruso con una letra Z (como los de la Segunda Guerra Mundial) apunta contra un niño que está vestido con los colores azul y amarillo de su bandera y que llora mientras en una mano sostiene su pasaporte y en la otra una bolsa con juguetes, en una calle desierta, con un edificio en llamas como fondo. Cuenta preocupado que acaba de hablar con sus padres que permanecen en Kiev, la capital ucraniana, y que se despertaron con sirenas que preanunciaban un nuevo ataque aéreo y con misiles de las tropas de Vladimir Putin. Y que vivir el conflicto a la distancia lo suele angustiar.

-Rusia anunció hace unos días que se retira del tratado New Start sobre desarme nuclear. ¿Qué significado tiene para la guerra que se está sosteniendo en Ucrania?

-Es un paso más de la agresión rusa. Amenaza contra el desarrollo del mundo democrático, para todos los países que ayudan a Ucrania con esas intenciones de desatar una tercera guerra nuclear. Es una señal que lanza Putin de prolongar esta guerra. Estas amenazas estoy convencido de que no funcionan, ya desde el 2014 cuando tropas rusas ocuparon primero Crimea y luego Donetsk y Lugansk, en el Donbas. Este anuncio de que temporalmente ha salido de este convenio es una señal más que nada hacia adentro de su país. Todo el mundo sabe de las capacidades militares de Rusia, que quieren usar armas atómicas contra Ucrania pero no permiten que otros países como China e India hagan algo en esta materia. En el último encuentro del G-20 China confirmó que Rusia no debía utilizar armas nucleares en el siglo XXI. Es una terrible equivocación de Putin. Sabe y no puede salir de esta guerra porque pierde poder político y económico. Ucrania va a ganar esta guerra con la ayuda de todos los países democráticos incluso de Argentina y América Latina y Putin deberá ser juzgado por los crímenes que cometió en esta contienda bélica.

Vladimir Putin anunció en Moscú el martes de esta semana que abandonará el tratado New Start sobre desarme nuclear.

-¿Este anuncio tiene relación con la reciente visita del presidente de Estados Unidos Joseph Biden a Kiev?

-Si y no. Porque claro que necesita enviar señales a Estados Unidos, de mostrar una política de mano dura contra el mundo como en la Guerra Fría. De cómo las fuerzas rusas pueden amenazar al mundo mediante sus armas nucleares. Es una mala señal para su población, ellos sufren bastante por las sanciones económicas. Hay muchos rusos que han abandonado su país, incluso llegando a la Argentina hay varios, o en otros países cercanos como Georgia. Ellos no quieren morir por Putin en esta terrible guerra que nadie se explica bien porqué comenzó.

-No se vislumbra ninguna salida. ¿Esta guerra no es solo por territorios?

-No es solo una guerra por territorios es una guerra imperialista. Es del Imperio Ruso con la idea de recuperar las tierras que antes lo integraban. Incluida Ucrania. Putin, como un gran imperialista, quisiera todos esos territorios para tener un imperio 2.0. Con él como zar. Con Georgia, con Moldavia, con Bielorrusia, con Azerbaiyán hasta Polonia y países bálticos podría incluir. En los primeros días de febrero del año pasado creía que iba a ser como el Blietzkrieg con un ataque fulminante sobre Kiev para restablecer el dominio sobre territorios ocupados y después iba a pensar en ocupar otros. Parece ser la última guerra imperialista y Ucrania lucha por su independencia. En esta lucha por el territorio, Ucrania va a ganar porque otros países entienden el riesgo de que si triunfan los rusos en esta guerra muchos dictadores en el mundo perfectamente saben que con su poder de tropas y de armamentos van a cambiar territorios y fronteras. Son los últimos pasos para el fin del derecho internacional. Sería el fin del mundo tal como lo conocemos. Todos los países democráticos ayudan en esta guerra a Ucrania para que el bien le gane al mal. Putin es el Hitler de nuestro tiempo.

El presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, camina junto al mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy al lado de la Catedral de San Miguel, en Kiev, el lunes 20 de febrero de 2023. (AP Foto/ Evan Vucci)

-¿Por qué hasta ahora no hubo posibilidades de avanzar en una negociación?

-Cuando nosotros quisimos hacer algunas negociaciones Putin no quería. No quieren porque tanto Putin como la cúpula del Kremlin pretenden todo el territorio de Ucrania. La ofensiva rusa está continuando. El que puede terminar con la guerra es Putin. Con una orden suya de que salgan sus tropas de Ucrania, esto se termina. Pero Rusia no quiere esto. Están provocando el genocidio ucraniano, con bombardeos de escuelas y jardines infantiles matando personas simplemente porque hablan ucraniano o porque en sus casas les encontraron una bandera de nuestro país.

-¿Usted cree que Rusia subestimó el poder de defensa de Ucrania?

-Con la ayuda de nuestros socios Ucrania va a tener posibilidades de que nuestras tropas luchen y que los rusos salgan de nuestro territorio. Podemos denunciar como Rusia va a pagar por sus terribles crímenes para la restauración de nuestro país, para juzgar militares por la política y las órdenes rusas al ordenar bombardeos sobre civiles.

-Probar esos crímenes de guerra no será simple y llevará tiempo.

-Trabajamos con analistas y con ayuda internacional. Con los jueces del Tribunal de La Haya, que ahora mismo estudian crímenes. Hay muchos países que están ayudando con eso, desde la Unión Europea principalmente, ya tenemos verdaderos crímenes probados que van a servir como base para que sean juzgados.

-¿Considera que fueron suficientes las sanciones económicas que se aplicaron contra Rusia?

-Siempre creemos que hay posibilidades de mayores sanciones. Si con las sanciones se puede cerrar el financiamiento de la guerra para Rusia vamos a estar de acuerdo. Las sanciones pueden ayudar para conseguir la paz en Ucrania. Nosotros pedimos fortalecerlas porque eso ayudará a todo el mundo, no solo a Ucrania. Problemas como las hambrunas en países africanos, por ejemplo. La salida de Rusia depende de Putin, pero también de la ayuda que puedan proporcionarnos nuestros socios. Incluso Argentina, que el sábado con ayuda de Cascos Blancos y de la Cancillería, envió más de 10 cargamentos de ayuda humanitaria. Trabajamos en la solución de los problemas juntos.

Una explosión en un edificio de apartamentos tras un disparo de un tanque ruso en Mariúpol, Ucrania. (AP Foto/Evgeniy Maloletka, Archivo)

-¿Cuál fue la clave para resistir tanto?

-Putin y Rusia se equivocaron con esta invasión terrible y Ucrania sabe perfectamente que si pierde la guerra va a dejar de existir como nación. Es una amenaza contra la civilización ucraniana, su cultura, su historia. Si perdemos sabemos que Ucrania dejará de existir, cada ciudadano sabe perfectamente que estamos luchando para defender sus casas, sus pertenencias, lo poco o mucho que tienen.

-¿Cómo puede influir la intervención de China en esta guerra, después de conocerse algunas declaraciones de su presidente Xi Jimping que parecía de acercamiento hacia Rusia?

-Ucrania ha tenido muy buena relación con China, han invertido mucho, han dado créditos, hemos sido proveedores de productos agrícolas, como el trigo, y creo que China está interesada en el fin de la guerra. Va ayudando. Ellos tienen sus propios intereses políticos, sabemos esto. China sabe que este fue un error terrible de Putin y no va a prolongar esta guerra.

-¿Cómo evolucionó el vínculo con Argentina? Habían sido muy críticos de la posición de Alberto Fernández en un principio.

-Agradecemos por sus políticas de confirmación de la agresión rusa, que fueron claras en los últimos meses. Esperamos más pasos de ayuda humanitaria, esperamos más ayuda en nuestras resoluciones ante organismos internacionales, esperamos más sanciones contra Rusia.

-Hace menos de una semana el canciller ucraniano, Dimitro Kuleba, pidió más colaboración de América Latina en la condena del accionar de Putin.

-Esperamos más ayuda y más soporte. Sabemos que Ucrania va a ganar esta guerra.

