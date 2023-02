Otro día de caos en la Ciudad de Buenos Aires: piqueteros cortan la 9 de Julio

(TELAM)

Integrantes de Unidad Piquete cortan desde las 10 de la mañana la intersección de la avenida 9 de Julio y Corrientes, en protesta por las 160 mil bajas en el programa Potenciar Trabajo, y afectan de manera parcial el tránsito en la zona del Obelisco.

Las movilizaciones contra esta medida del gobierno, ejecutada por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, también se replican en las principales ciudades del país con asambleas donde se van a decidir las próximas acciones si no se revierte la situación.

En Córdoba Capital -en la Plaza Vélez Sarsfield- se encuentra el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien fue duramente acusado por la Ministra.

“El piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo”, desafió la ministra. “Llevar a pibes y pibas, nenes de cuatro años y bebés con su mamá al acampe en la 9 de julio tampoco lo es”, redobló la crítica la funcionaria y afirmó: “Belliboni y la Unidad Piquetera estuvieron muy acostumbrados en el gobierno anterior a poder doblarle la muñeca a quien estaba sentado al frente del ministerio. Es dinero que viene del pago de impuestos de todos los argentinos que nos piden que seamos responsables”.

Belliboni le adelantó a Infobae que las propuestas de lucha contra las medidas de ajuste en los planes sociales que surjan en las asambleas, serán debatidas y votadas en el Plenario Nacional Piquetero que se desarrollará el 3 de marzo en Plaza de Mayo y frente a la Casa Rosada.

Para antes del mediodía está previsto que Unidad Piquetera realice una conferencia de prensa en el Obelisco porteño, para lo cual está previsto un corte total en esas avenidas estratégicas.

Durante el acto, se anunciará la concentración de los 3.000 delegados piqueteros que desembarcarán en Plaza de Mayo para el debate sobre el “nuevo plan de lucha”.

La Unidad Piquetera anunciará el viernes, desde el Obelisco Porteño, la votación de un nuevo plan de lucha el 3 de marzo en Plaza de Mayo

“Vamos a continuar la lucha contra el plan de ajuste de Tolosa Paz que tiene que ver con la caída de los programas sociales; con la falta de asistencia a los comedores populares; con la falta de entrega de herramientas y con la necesidad de aumento de los programas sociales que han quedado arrasados por la inflación que no puede detener el gobierno”, enumeró Belliboni.

Las organizaciones de la Unidad Piquetera aseguran que validaron casi la totalidad de quienes se organizan en las más de 35 organizaciones que nuclean. “Pero hay casos en nuestros propios espacios que han tenido enormes dificultades por lo complicado del sistema, un sistema virtual que hasta pedía una validación de rostro que no es fácil de realizar, y que no entregaba comprobante del trámite realizado. Hay decenas de miles de trabajadores que no están organizados o que viven en zonas sin internet o sin electricidad, eso lo sabe la ministra y no ha tomado la decisión de llegar a ellos”, explicaron.

El último “acampe por tiempo indeterminado” que realizó la Unidad Piquetera sobre la avenida 9 de Julio, frente al histórico edificio con la imagen de Evita, se prolongó por solo 20 horas. Y fue por decisión de la dirigencia y no por acción de la Policía de la Ciudad o una orden judicial por despejar el espacio público.

Los piqueteros saben que el entorno de Tolosa Paz interpretó el desarme de las carpas en ese lapso como un triunfo de la titular de la cartera social que hasta ahora nunca cerró las puertas al diálogo. De hecho, sus segundas y terceras líneas escucharon las demandas y prometieron soluciones.

