Los piqueteros redoblan las medidas de fuerza contra el Gobierno por las bajas en el Potenciar Trabajo, harán un “plenario” en Plaza de Mayo

En un año electoral como este 2023, dónde las carreras presidenciales están en juego, las acciones de la Unidad Piquetera no pasan desapercibidas, ni para el oficialismo ni para la oposición. Las marchas, cortes, acampes, afectan tanto al Gobierno nacional, hacia dónde están dirigidos los reclamos, como a la administración porteña, que observa como miles de personas despliegan carpas y ollas populares sobre calles y avenidas, interrumpen el tránsito, y producen fastidio y mal humor entre los ciudadanos que deben transitar por esas arterias.

En la coalición opositora, sus precandidatos presidenciales debaten públicamente si hay que desalojar a los piqueteros con la fuerza pública. Para estos espacios políticos las noticias que llegan de los dirigentes de izquierda no son buenas: a los últimos acampes, marchas y cortes, le seguirán nuevas acciones que prometen ser más profundas y radicales que las anteriores.

Desde hoy, en la ciudad de Córdoba -en la Plaza Vélez Sarsfield- y encabezada por el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, comenzarán las asambleas provinciales en las que se propondrán las medidas que intentarán torcerle el brazo al gobierno de Alberto Fernández que, a través del ministerio de Desarrollo Social, dio de baja a unos cien mil titulares del Potenciar Trabajo, el mayor programa, junto al alimentario, de la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz quien ayer acompañó a la Antártida al Jefe de Estado. Hasta el momento, la ex diputada logró superar con éxito lo que ella entiende es una “extorsión” por parte de los dirigentes de izquierda.

“El piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo”, desafió la ministra. “Llevar a pibes y pibas, nenes de cuatro años y bebés con su mamá al acampe en la 9 de julio tampoco lo es”, redobló la crítica la funcionaria y afirmó: “Belliboni y la Unidad Piquetera estuvieron muy acostumbrados en el gobierno anterior a poder doblarle la muñeca a quien estaba sentado al frente del ministerio. Es dinero que viene del pago de impuestos de todos los argentinos que nos piden que seamos responsables”.

El último “acampe por tiempo indeterminado” que realizó la Unidad Piquetera sobre la avenida 9 de Julio, frente al histórico edificio con la imagen de Evita, se prolongó por solo 20 horas. Y fue por decisión de la dirigencia y no por acción de la Policía de la Ciudad o una orden judicial por despejar el espacio público.

Los piqueteros saben que el entorno de Tolosa Paz interpretó el desarme de las carpas en ese lapso como un triunfo la de titular de la cartera social que hasta ahora nunca cerró las puertas al diálogo. Si no fue ella, sus segundas y terceras líneas escucharon las demandas y prometieron soluciones.

Para los dirigentes de izquierda los reclamos caen en saco roto y las reparaciones no se concretan: no hay marcha atrás con las bajas en el Potenciar Trabajo; el refuerzo alimentario para los comedores populares no llega; tampoco las máquinas y herramientas para los proyectos productivos.

Belliboni le adelantó a este medio que las propuestas de lucha contra las medidas de ajuste en los planes sociales que surjan en las asambleas, serán debatidas y votadas en el Plenario Nacional Piquetero que se desarrollará el 3 de marzo en Plaza de Mayo y frente a la Casa Rosada.

Antes de eso, mañana viernes la Unidad Piquetera realizará una conferencia de prensa en el Obelisco porteño, para lo cual está previsto un corte en la estratégica intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio. Durante el acto, se anunciará la concentración de los 3.000 delegados piqueteros que desembarcarán en Plaza de Mayo para el debate sobre el “nuevo plan de lucha”.

“Vamos a continuar la lucha contra el plan de ajuste de Tolosa Paz que tiene que ver con la caída de los programas sociales; con la falta de asistencia a los comedores populares; con la falta de entrega de herramientas y con la necesidad de aumento de los programas sociales que han quedado arrasados por la inflación que no puede detener el gobierno”, enumera Belliboni

Durante la concentración del viernes en el Obelisco, prevista para las 11 de la mañana, los dirigentes de izquierda afirman que le responderán a la ministra Tolosa Paz.

“La ministra Tolosa Paz ajusta, miente, ataca a las organizaciones y no da respuesta a los reclamos sociales” argumenta ante Infobae Belliboni y describe: “El ajuste que el gobierno nacional está haciendo contra la clase obrera es inocultable y está provocando un retroceso en la vida de millones de trabajadores, una pobreza que crece sobre todo en las infancias dónde dos de casa tres niños y niñas son pobres, en la otra punta de la vida los jubilados que cobran la mínima, más del cincuenta por ciento, cobran menos que la línea de indigencia es decir que luego de trabajar toda la vida pasan hambre”.

A través de un comunicado, la Unidad Piquetera también sostiene que “el promedio salarial en la argentina de los trabajadores registrados es la mitad de la canasta familiar, por eso la pobreza es de más del cincuenta por ciento y hay más de cinco millones de indigentes” . Para los dirigentes de izquierda “con todos estos datos, que son parciales, ¿se puede decir, como sostiene el gobierno- que no hay ajuste?”. Según esa visión, la reducción de los planes sociales, fue un pacto entre la administración Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El eje del conflicto son las bajas de unas 100.000 personas que hasta diciembre del año pasado recibían el Potenciar Trabajo, pero que, al no validar su pertenencia al programa social, fueron dados de baja y en marzo cobrarán cero pesos.

“La ministra Tolosa Paz miente cuando dice que se han hecho auditorias y que había puntos presenciales (para validar biométricamente su identidad). Solo había puntos de asesoramiento y muy pocos. Algunos con horarios de 2 horas y cerrados por ‘vacaciones’; miente cuando dice que se abastecen los comedores populares para familias que no llegan a fin de mes y necesitan un comedor popular”, insiste Belliboni y asegura que “a una vecina del Club de Campo Gran City Bell le mandan toneladas de pochoclos en vez de aceite, arroz, leche o proteínas”.

Los piqueteros afirman que a las unidades de gestión que dependen de las organizaciones sociales de la izquierda “tampoco llegan las herramientas a las que se comprometieron todos los ministros anteriores -por Juan Zabaleta y Daniel Arroyo- en convenios productivos y de construcción firmados hace años, herramientas que permitirían desarrollar emprendimientos productivos”.

Esta versión es desmentida desde la cartera de Desarrollo Social. Insisten que están al día con la entrega de esos insumos y alimentos.

Los dirigentes de la Unidad Piquetera también hacen hincapié en que “hemos validado casi la totalidad de quienes se organizan en las 40 organizaciones que nucleamos, pero hay casos en nuestras propias filas que han tenido enormes dificultades por lo complicado del sistema, un sistema virtual que hasta pedía una validación de rostro que no es fácil de realizar, pero hay decenas de miles de trabajadores que no están organizados o que viven en zonas sin internet o sin luz, eso lo sabe la ministra y no ha tomado la decisión de llegar a ellos”.

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, descarta que esto sea así. Pidió que Eduardo Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero, acompañe a validar a los 6.000 titulares de esa agrupación que fueron certificados por la organización como trabajadores de sus Unidades de Gestión, como cooperativas, pero que no realizaron el trámite de certificación de identidad.

Para demostrar que los 56 centros presenciales están activos, estuvo presente en uno de los operativos móviles de validación de identidad para titulares del programa Potenciar Trabajo, ubicado en la localidad bonaerense de José León Suárez, en el Partido de San Martín. Estuvo acompañada por el intendente de ese distrito, Fernando Moreira. Durante esa recorrida, Tolosa Paz recordó que caso el 90% del padrón del Potenciar Trabajo de todo el país había cumplido con la exigencia para continuar con el beneficio.

La ministra también recordó en sus ultimas intervenciones que más de cincuenta y cinco mil personas reclamaron haber sido separados de manera errónea del plan social a través de la página web de su cartera. La funcionaria precisó que cada una de esas peticiones serán analizadas desde la secretaría de Economía Social, área de la cual depende el Potenciar Trabajo y que está a cargo de Emilio Pérsico, quien además es uno de los líderes del Movimiento Evita, la mayor organización oficialista y que el viernes lanzará su partido político, La Patria de los Comunes con el cual pretende competir en las elecciones PASO. Por esta razón, Belliboni entiende que el dirigente y funcionario “está de los dos lados del mostrador”.

Desde la Unidad Piquetera, y el líder del Polo Obrero en particular, afirma que Pérsico no reclama por las bajas en el programa porque los “ahorros” que le generarían al ministerio terminarán en la Unidades de Gestión de las organizaciones oficialistas, como el Evita y Somos Barrios de Pie, trasformados en máquinas y herramientas para desarrollos productivos, tal como los dispone el decreto presidencial 728/2022. Ese mismo decreto impone que el 30% de la obra pública del país, valuada en hasta 300 millones de pesos sea realizada por las cooperativas de trabajo de los movimientos sociales; y prohíbe de manera expresa, el ingreso de nuevos beneficiarios al programa Potenciar Trabajo.

