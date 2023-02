El lanzamiento presidencial de Rodríguez Larreta tuvo un eje antigrieta, pero encendió de nuevo las divisiones en el PRO

Horacio Rodríguez Larreta presentó su candidatura presidencial en un encuentro con vecinos de Tres de Febrero

Horacio Rodríguez Larreta lanzó su candidatura presidencial con un fuerte discurso antigrieta que, paradójicamente, no hizo más que profundizar la división en el PRO. Fue una confirmación de que la carrera hacia las PASO puede enrarecer el clima en la oposición, pese a que las encuestas marcan en los últimos 6 meses una pérdida de votos de entre 6 y 8 puntos para Juntos por el Cambio que se atribuye justamente al rechazo que provocan en el electorado los enfrentamientos internos.

En el video con el que confirmó su proyecto presidencial, de todas formas, el jefe de Gobierno aprovechó para castigar, sin nombrarlos, a “halcones” de su partido como Mauricio Macri y Patricia Bullrich: “Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen son unos estafadores”, advirtió. En el larretismo aseguran que es lo que su líder político dijo siempre y que mantendrá su postura de no entrar en discusiones internas.

Ya lanzado oficialmente, Rodríguez Larreta planea un raid mediático, reforzar sus viajes al interior y apuntalar sus propuestas de gobierno, como comenzó a hacer este jueves en un encuentro con vecinos en la localidad bonaerense de Tres de Febrero con Diego Santilli y el intendente Diego Valenzuela.

Patricia Bullrich, en una gira por Mar del Plata

Patricia Bullrich, quien está cabeza a cabeza con el jefe de Gobierno en varias encuestas, respondió al discurso de lanzamiento de su rival con una advertencia que hizo desde Twitter: “No hay lugar para dialogar con quienes son parte del problema y profundizan la decadencia de nuestro país”. Incluso precisó en un hilo de la red social los nombres de los que hacen imposible dialogar, que van desde Cristina Kirchner hasta Hugo Moyano, pasando por Sergio Massa, Juan Grabois y Roberto Baradel. “No hay lugar para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos”, sentenció.

El equipo larretista está entusiasmado por la repercusión del lanzamiento del alcalde porteño, aunque sus adversarios internos, con malicia, sugieren que la noticia quedó opacada porque coincidió con la foto de Macri junto con María Eugenia Vidal, quien estableció su comando de campaña presidencial en unas nuevas oficinas del barrio de Retiro. Aun así, el ex presidente acompañó a Larreta siendo fiel a su consigna de emitir señales equilibradas hacia los aspirantes del PRO a la Casa Rosada: “Celebro que haya presentado su precandidatura, creo profundamente en la competencia”, publicó en Instagram.

“Los dirigentes del PRO se presentan ahora dispuestos a competir de forma transparente para que sean los votantes quienes decidan quién será su representante -añadió Macri-. Como fundador del espacio, me siento orgulloso de esta energía. Confiemos en la competencia y en los ciudadanos”.

Mauricio Macri, Cristian Ritondo y Hernán Lombardi, en las oficinas del ex presidente en Vicente López

El mensaje del ex presidente no fue efusivo ni dio ningún indicio de su preferencia en la interna del PRO. Es la línea que quiere mantener hasta que anuncie si competirá o no por el regreso al poder. Pocos piensan que Macri se lance para disputar la Presidencia. “Competencia y reglas claras, sin golpes bajos” es la consigna que mantiene el ex presidente para dirimir la máxima candidatura del PRO, como se lo repitió este jueves a Cristian Ritondo y Hernán Lombardi en sus oficinas de Vicente López.

Allí, incluso, destacó que Vidal tiene una “gran oportunidad” para afianzar su proyecto presidencial: “Tendrá un mes y medio para crecer, que es lo que viene registrándose en las encuestas”, dijo.

El tuit de Esteban Bullrich dirigido a Patricia Bullrich que celebró el larretismo

En el encuentro, Macri se mostró muy preocupado por la situación económica del país, pero, el mismo tiempo, “relajado” por la interna opositora: no cree que predominen las peleas e insiste en que las PASO reforzarán a todo Juntos por el Cambio, tal como sucedió en las elecciones legislativas de 2021.

En medio de este encuentro “halconizado”, los operadores del larretismo celebraron el filoso tuit de Esteban Bullrich, el ex senador del PRO que todos quieren y respetan en el partido, dirigido a su prima: “Querida @PatoBullrich, no confundamos. Construir un país con los 45 millones de argentinos se hace dialogando. Hace falta más coraje para conversar con el que piensa diferente que para insultarlo. Ya probamos la pelea y no dio resultado. No caigamos en la trampa, cambiemos”.

