Antes de la cumbre del PRO bonaerense, habrá una reunión entre Mauricio Macri y Néstor Grindetti: expectativa por una definición clave en la interna opositora

El intendente de Lanús y candidato a gobernador, Néstor Grindetti, junto al ex presidente Mauricio Macri

Horacio Rodríguez Larreta ensayó su lanzamiento presidencial; Patricia Bullrich reafirma que no la baja nadie de su sueño de llegar a Casa Rosada; María Eugenia Vidal se mete en medio de la pelea y lo hace compartiendo una sugestiva foto junto a Mauricio Macri. Mientras tanto el ex presidente se mantiene en silencio, no se define. Gestos y actitudes que forman parte del esquema de construcción de poder donde no hay casualidades ni errores, hay planes que después pueden funcionar o no. Los movimientos de las últimas horas elevaron la tensión y provocaron confusión de arriba hacia abajo en el PRO, que este jueves su mesa bonaerense tendrá su cumbre en la ciudad de La Plata.

Pero antes de viajar a la capital provincial, el intendente de Lanús y candidato a gobernador, Néstor Grindetti, se verá a solas con Mauricio Macri. El probable retrato de esa reunión le agregará picante al almuerzo que compartirán este jueves los referentes del partido amarillo que ya estará condimentado con la imagen con la que Larreta anticipó su lanzamiento y con la inauguración del búnker de campaña que hizo este miércoles Vidal acompañada por el ex presidente. ¿A qué está jugando Macri? es una pregunta que se repitió durante todo el día en el seno del PRO bonaerense.

La foto de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri que generó sorpresa en un sector del PRO

La jugada de Vidal al haber inaugurado su local partidario junto a Macri en el mismo día que Larreta comenzó a ratificar su plan presidencial generó ruido y sorpresa, sobre todo por la relación de larga data que los une al jefe de Gobierno de la Ciudad y la diputada nacional. Un reciente acercamiento entre Cristian Ritondo y Bullrich agrega leña al fuego y despierta la suspicacia de que la ex gobernadora esté “subiéndose el precio” con su precandidatura presidencial para luego terminar postulándose a alcaldesa de la Capital Federal.

Te puede interesar: Interna bonaerense de JxC: el PRO y la UCR tendrán este jueves dos cumbres por separado en las que analizarán estrategias electorales

En este marco, Grindetti buscará que Macri “ilumine” la empantanada interna del PRO en la provincia de Buenos Aires. El intendente de Lanús y el ex mandatario suelen reunirse al menos una vez por mes. La última vez se vieron en Mar del Plata. Según averiguó Infobae, en esta ocasión el candidato a gobernador le transmitirá que el objetivo planteado el año pasado con respecto a elevar el nivel de conocimiento va por buen camino, aunque le planteará la necesidad de adelantar una definición electoral.

El tuit de Larreta adelantando su candidatura

“Mas temprano que tarde deberían empezar las decisiones, la incertidumbre nos aleja cada vez más de la gente”, advierte un dirigente del PRO del conurbano bonaerense sobre el incómodo silencio de Macri. “Tenemos que mentalizarnos del riesgo que corremos con demorar la decisión”, agregó esta misma fuente.

Entre Diego Santilli, Cristian Ritondo y Javier Iguacel, Néstor Grindetti es el favorito de Macri para disputarle la gobernación al kirchnerismo. Además de una relación de largos años, la preferencia del ex presidente en el principal candidato a gobernador de Bullrich radica en el interés electoral a nivel nacional. Macri entiende que el que definirá la elección entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos será Javier Milei; y en un eventual balotage Bullrich es quien tiene más chances de alcanzar un acuerdo con el diputado libertario. En efecto, Grindetti mantiene su postulación a la gobernación detrás de la ex ministra de Seguridad, pero si Macri hiciese un giro disruptivo y decidiese competir él se barajarían de nuevo todas las candidaturas del PRO en provincia de Buenos Aires.

Hay en el partido amarillo quienes consideran que un “escenario ideal” en medio de tanto desorden sería que compitan en una PASO la lista Larreta presidente - Santilli gobernador versus Bullrich presidenta - Grindetti gobernador. Incluso apuestan a sumar un vice gobernador radical para traer paz al interior de Juntos por el Cambio.

Dirigente del PRO en la provincia de Buenos Aires se verán las caras este jueves en La Plata

En el entorno de Macri señalan que cada paso y aparición están calculadas, sin embargo entre los dirigentes bonaerenses sospechan que su indefinición se debe a que “aún no tiene nada decidido” y que si bien consideran que “no está especulando”, necesita “tiempo para ver un poco más las cartas”. El domingo el fundador del espacio partirá rumbo a Europa por unos compromisos que tiene agendados en su rol de titular de la Fundación FIFA. Su apartamiento de la escena oxigenará la interna, a la vez que crece la expectativa sobre el mensaje que pueda transmitir esta tarde Grindetti con el resto de la mesa del PRO PBA.

El cónclave de los amarillos fue convocado para hoy a las 11.30 en el Salón Dardo Rocha del Hotel Howard Johnson de La Plata. De acuerdo al organigrama, compartirán un almuerzo, se sacarán una foto grupal y luego algunos referentes hablarán con los medios. Sin temario definido, los intendentes, candidatos a gobernador y demás dirigentes del PRO en la provincia volverán a traer a la mesa los temas de preocupación en sus distritos (inflación, falta de empleo, inseguridad), el reparto de fondos coparticipables, y la relación con el gobierno de Axel Kicillof y el Frente de Todos en la Legislatura bonaerense.

Es probable que el momento en el que los comensales estén sentados en la mesa coincida con la difusión de un video en el que Larreta termine de formalizar su lanzamiento como candidato a presidente.

Seguir leyendo: