El ex jefe montonero Mario Firmenich fue contratado por el régimen de Daniel Ortega

Mario Firmenich

El ex jefe de Montoneros Mario Firmenich consiguió trabajo: fue designado como asesor de Daniel Ortega en Nicaragua. Si bien la incorporación no fue oficializada en La Gaceta (el diario oficial), el economista percibe casi 3.735 dólares mensuales por sus servicios de asesoría, según determinó una investigación realizada por Nicaragua Investiga y Connectas.

La información fue obtenida a través de una filtración de la base de datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que contiene datos públicos de toda la planta de personal del Estado de Nicaragua y del sueldo neto que reciben.

Su llegada a la administración pública nicaragüense parecería no ser nueva. Los medios oficialistas La Voz de Sandinismo y Radio Uraccan Siuna ya se habían referido al ex líder de Montoneros como un “asesor de la Presidencia para la Planificación” en septiembre de 2020.

Firmenich, a la izquierda, de camisa blanca. Fue veedor de las "elecciones" de 2021

A fines de 2021, Firmenich se había mostrado con otras figuras del gobierno sandinista al participar como veedor de las elecciones que le permitieron a Ortega acceder a un cuarto mandato. Esos comicios fueron calificados por la comunidad internacional como una farsa electoral por falta de garantías y transparencia. Entre las decenas de irregularidades que se denunciaron, hubo una obscena: siete aspirantes a la Presidencia que fueron impedidos de participar porque habían sido arrestados ilegalmente.

Alemania, Colombia, Costa Rica, Chile, España, Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, la Unión Europea (UE), Perú, Ecuador y Uruguay, fueron algunos de los países que condenaron públicamente la ilegitimidad de elección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó además sobre la intención de Ortega de perpetuarse en el poder en un contexto de represión, corrupción y fraude.

Por su parte, Argentina emitió un escueto comunicado en el que justificó que mantiene su “tradición diplomática de no injerencia en cuestiones internas de otras naciones”. Esa tibia declaración, provocó críticas de Human Rights Watch.

Firmenich, que reside hace varias décadas en España y da clases de Economía en la Universidad Rovira i Virgil, en Tarragona, registró domicilio en un complejo residencial de una zona exclusiva de Managua. De acuerdo a un video promocional del inmueble, un departamento modelo allí contiene estacionamiento privado, living espacioso, tres habitaciones con sus respectivos baños y un patio extenso, entre otras comodidades.

En 2019, ya había viajado a Nicaragua para participar del 40 aniversario de la revolución sandinista: durante los festejos, se fundió en un abrazo con Ortega, quien le agradeció su apoyo.

Firmenich junto a Daniel Ortega, en 2019

De acuerdo a la investigación, la contratación de Firmenich viola el artículo 12 de la ley de migración y extranjería de Nicaragua, que exige la tramitación de una cédula de identidad como requisito para trabajar y cobrar un salario en el país.

Esta norma también expresa que los extranjeros deben solicitar una cédula de residencia, temporal o permanente, que debe ser emitida por la Dirección de Extranjería “en un término de treinta días hábiles a partir de su solicitud”.

Los periodistas que trabajaron en la investigación intentaron comunicarse con Firmenich, pero no obtuvieron respuesta. A fines del año pasado, el ex ex integrante de Montoneros condenado en los 80 por homicidio y secuestro participó de un evento de moda realizado en el Centro de Convenciones Olof Palme de Managua por Camila Ortega Murillo, hija del dictador sandinista y de su vice, Rosario Murillo.

También le concedió una entrevista a la Agencia Paco Urondo durante la cual abordó temas de coyuntura y advirtió sobre la posibilidad de una guerra civil en la Argentina.

El tema genera una sensibilidad especial en Nicaragua: mientras Firmenich goza de trabajo y seguridad por su afinidad política con el Frente Sandinista, recientemente Ortega le retiró la ciudadanía a 222 presos políticos que fueron deportados a los Estados Unidos calificados como “traidores a la Patria”. También les abrió un porceso legal y despojó de sus bienes a otras 94 personas.

Una historia marcada por la violencia

Firmenich fue protagonista de la violenta década de los 70 en la Argentina como fundador y conductor de la organización guerrillera Montoneros, acusada de perpetrar decenas de atentados. algunos de los cuales continúan siendo investigados en la actualidad.

Por ejemplo, recientemente la Cámara Federal ordenó reabrir una causa por la bomba que explotó en el comedor de la Policía Federal, en julio de 1976, el atentado más sangriento de los 70, que provocó la muerte de 23 personas y 60 heridos. La denuncia señala a Firmenich como uno de los responsables de ese ataque junto a Horacio Verbitsky, Marcelo Kurlat, Laura Sofovich y Miguel Ángel Lauletta, entre otros.

También fue uno de los partícipes del secuestro y asesinato de Aramburu, según relató el propio guerrillero en una entrevista concedida a revista Causa Peronista el 6 de septiembre de 1974, en conincidencia con la decisión de Montoneros de pasar a la clandestinidad.

En 1984, Firmenich fue condenado junto a Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía a 30 años de condena por los homicidios de Francisco Soldati y Ricardo Durán y los atentados contra Juan Alemann, Francisco Canciller y Ventura Belford Miño, sucedidos en noviembre de 1979 durante la contraofensiva montonera. Estuvo sólo seis preso: en 1990 fue indultado por Carlos Menem.

Montoneros también fue responsable del secuetro de los hermanos Born, por el cual exigió un rescate de 60 millones de dólares.

